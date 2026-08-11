Сьогоднішня ціна Maverick Protocol

Поточна ціна Maverick Protocol (MAV) сьогодні становить ₴ 0,011699, зі зміною 24,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAV до UAH становить ₴ 0,011699 за MAV.

Maverick Protocol наразі посідає №979 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 10,87M, з циркуляційною пропозицією у 928,87M MAV. Протягом останніх 24 годин MAV торгувався між ₴ 0,008858 (мінімум) та ₴ 0,011765 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 36,883303596972344912, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,4413878099954606126.

У короткостроковій динаміці MAV змінився на +15,09% за останню годину та на +46,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 76,57K.

Ринкова інформація щодо Maverick Protocol (MAV)

Рейтинг No.979 Ринкова капіталізація ₴ 10,87M₴ 10,87M ₴ 10,87M Обсяг (за 24 год) ₴ 76,57K₴ 76,57K ₴ 76,57K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 23,40M₴ 23,40M ₴ 23,40M Циркуляційне постачання 928,87M 928,87M 928,87M Максимальна пропозиція 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 Загальна пропозиція 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 46,44% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Maverick Protocol — ₴ 10,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 76,57K. Циркуляційна пропозиція MAV — 928,87M, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 23,40M.