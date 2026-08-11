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Поточна ціна Maverick Protocol сьогодні становить 0,011699 UAH. Ринкова капіталізація MAV становить 10 866 881,21636243541319 UAH. Відстежуйте оновлення цін MAV до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Maverick Protocol сьогодні становить 0,011699 UAH. Ринкова капіталізація MAV становить 10 866 881,21636243541319 UAH. Відстежуйте оновлення цін MAV до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MAV

Інформація про ціну MAV

Що таке MAV

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Токеноміка MAV

Прогноз ціни MAV

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Курс Maverick Protocol (MAV)

Актуальна ціна 1 MAV до UAH:

₴0,52269916
₴0,52269916₴0,52269916
+24,76%1D
UAH
Графік ціни Maverick Protocol (MAV) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:47:04 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Maverick Protocol

Поточна ціна Maverick Protocol (MAV) сьогодні становить ₴ 0,011699, зі зміною 24,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAV до UAH становить ₴ 0,011699 за MAV.

Maverick Protocol наразі посідає №979 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 10,87M, з циркуляційною пропозицією у 928,87M MAV. Протягом останніх 24 годин MAV торгувався між ₴ 0,008858 (мінімум) та ₴ 0,011765 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 36,883303596972344912, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,4413878099954606126.

У короткостроковій динаміці MAV змінився на +15,09% за останню годину та на +46,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 76,57K.

Ринкова інформація щодо Maverick Protocol (MAV)

No.979

₴ 10,87M
₴ 10,87M₴ 10,87M

₴ 76,57K
₴ 76,57K₴ 76,57K

₴ 23,40M
₴ 23,40M₴ 23,40M

928,87M
928,87M 928,87M

2 000 000 000
2 000 000 000 2 000 000 000

2 000 000 000
2 000 000 000 2 000 000 000

46,44%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Maverick Protocol — ₴ 10,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 76,57K. Циркуляційна пропозиція MAV — 928,87M, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 23,40M.

Історія ціни Maverick Protocol у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,008858
₴ 0,008858₴ 0,008858
Мін. за 24 год
₴ 0,011765
₴ 0,011765₴ 0,011765
Макс. за 24 год

₴ 0,008858
₴ 0,008858₴ 0,008858

₴ 0,011765
₴ 0,011765₴ 0,011765

₴ 36,883303596972344912
₴ 36,883303596972344912₴ 36,883303596972344912

₴ 0,4413878099954606126
₴ 0,4413878099954606126₴ 0,4413878099954606126

+15,09%

+24,76%

+46,40%

+46,40%

Історія ціни Maverick Protocol (MAV) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Maverick Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,10373542+24,76%
30 днів₴ +0,00233+24,86%
60 днів₴ +0,001209+11,52%
90 днів₴ -0,004911-29,57%
Зміна ціни Maverick Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни MAV на ₴ +0,10373542 (+24,76%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Maverick Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00233 (+24,86%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Maverick Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник MAV змінився на ₴ +0,001209 (+11,52%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Maverick Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,004911 (-29,57%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Maverick Protocol (MAV)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Maverick Protocol зараз.

Аналіз для Maverick Protocol

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Maverick Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Maverick Protocol сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку MAV: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

MAV_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,00888. Ціна знаходиться вище ключового рівня R2 — 0,00872. Бича структура переважає у поточному діапазоні. Основним опорним рівнем знизу є центральний рівень 0,00852. Рівні S1 і S2 розташовані на позначках 0,00842 та 0,00832 відповідно. Текуща ціна відхилилася від звичного діапазону коливань. Індикаторна система демонструє розподіл сигналів: MACD показав сигнали золотого перетину, проте сучасна група скользящих середніх поки не підтверджує явного бичачого тренду. RSI перебуває в нейтральному діапазоні значень. Розподіл імпульсу не демонструє чіткої направленості. Швидкі та повільні індикатори виявили розбіжність рівнів. Волатильність залишається на поточному рівні. Найближчим опорним рівнем є ключовий рівень R2 — 0,00872, що знаходиться приблизно на відстані 1,8% від поточної ціни. Далекий рівень підтримки розташований на центральному рівні 0,00852, який відстає від поточної ціни приблизно на 4,0%. Зверху немає прямих рівнів опору. Унизу другорядним опорним рівнем виступає рівень S1 — 0,00842.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Maverick Protocol?

Ціни на токен MAV залежать від кількох ключових факторів:

1. Обсяг торгівлі та ліквідність на DEX-платформах, де працює MAV.
2. Настрій на ринку DeFi та загальний об’єм заблокованого капіталу (TVL) у протоколі.
3. Попит на токен для голосування за управління та сплати комісій.
4. Оголошення про партнерства з іншими DeFi-протоколами.
5. Загальні тренди на криптовалютному ринку та кореляція з біткоїном.
6. Оновлення протоколу та запуск нових функцій.
7. Регуляторні новини, що впливають на сектор DeFi.
8. Конкуренція з іншими автоматизованими маркет-мейкерами.
9. Індульгенції для фермінгу доходів та нагороди за стекінг.
10. Показники прийняття токену користувачами та кількість активних адрес.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Maverick Protocol?

Люди хочуть знати ціну Maverick Protocol (MAV) на сьогоднішній день з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, відстеження портфелю, аналіз ринку та визначення часу інвестування. Як активний DeFi-токен, ціна MAV коливається залежно від рівня прийняття протоколу, винагород за надання ліквідності та загального настрою на крипторинку.

Прогноз ціни Maverick Protocol

Прогноз ціни Maverick Protocol (MAV) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MAV у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Maverick Protocol (MAV) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Maverick Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Maverick Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MAV на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Maverick Protocol.

Як купити та інвестувати Maverick Protocol в Україна

Готові розпочати торгівлю з Maverick Protocol? Купівля MAV на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Maverick Protocol. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Maverick Protocol (MAV).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Maverick Protocol буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Maverick Protocol (MAV)

Що ви можете зробити з Maverick Protocol

Володіння Maverick Protocol відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Ресурс Maverick Protocol

Щоб дізнатися більше про Maverick Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMaverick Protocol
Оглядач блокчейну

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Base EcosystemBase NativeBinance Launchpool

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:47:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Maverick Protocol (MAV)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Maverick Protocol

MAV USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію MAV з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю MAVUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Maverick Protocol (MAV) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Maverick Protocol у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
MAV/USDT
₴0,51843461
₴0,51843461₴0,51843461
+23,77%
8.07M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 MAV = 0,52516811 UAH