Курс Maverick Protocol (MAV)
Поточна ціна Maverick Protocol (MAV) сьогодні становить ₴ 0,011699, зі зміною 24,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAV до UAH становить ₴ 0,011699 за MAV.
Maverick Protocol наразі посідає №979 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 10,87M, з циркуляційною пропозицією у 928,87M MAV. Протягом останніх 24 годин MAV торгувався між ₴ 0,008858 (мінімум) та ₴ 0,011765 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 36,883303596972344912, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,4413878099954606126.
У короткостроковій динаміці MAV змінився на +15,09% за останню годину та на +46,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 76,57K.
No.979
46,44%
ETH
Поточна ринкова капіталізація Maverick Protocol — ₴ 10,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 76,57K. Циркуляційна пропозиція MAV — 928,87M, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 23,40M.
+15,09%
+24,76%
+46,40%
+46,40%
Відстежуйте зміни ціни на Maverick Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,10373542
|+24,76%
|30 днів
|₴ +0,00233
|+24,86%
|60 днів
|₴ +0,001209
|+11,52%
|90 днів
|₴ -0,004911
|-29,57%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни MAV на ₴ +0,10373542 (+24,76%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00233 (+24,86%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник MAV змінився на ₴ +0,001209 (+11,52%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,004911 (-29,57%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Maverick Protocol (MAV)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Maverick Protocol зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Maverick Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку MAV: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
MAV_USDT на 4-годинному таймфреймі зараз торгується по ціні 0,00888. Ціна знаходиться вище ключового рівня R2 — 0,00872. Бича структура переважає у поточному діапазоні. Основним опорним рівнем знизу є центральний рівень 0,00852. Рівні S1 і S2 розташовані на позначках 0,00842 та 0,00832 відповідно. Текуща ціна відхилилася від звичного діапазону коливань. Індикаторна система демонструє розподіл сигналів: MACD показав сигнали золотого перетину, проте сучасна група скользящих середніх поки не підтверджує явного бичачого тренду. RSI перебуває в нейтральному діапазоні значень. Розподіл імпульсу не демонструє чіткої направленості. Швидкі та повільні індикатори виявили розбіжність рівнів. Волатильність залишається на поточному рівні. Найближчим опорним рівнем є ключовий рівень R2 — 0,00872, що знаходиться приблизно на відстані 1,8% від поточної ціни. Далекий рівень підтримки розташований на центральному рівні 0,00852, який відстає від поточної ціни приблизно на 4,0%. Зверху немає прямих рівнів опору. Унизу другорядним опорним рівнем виступає рівень S1 — 0,00842.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Maverick Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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