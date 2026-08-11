Поточна ціна OneFootball Credits (OFC) сьогодні становить ₴ 0,01034, зі зміною 0,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OFC до UAH становить ₴ 0,01034 за OFC.

OneFootball Credits наразі посідає №1206 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,67M, з циркуляційною пропозицією у 161,27M OFC. Протягом останніх 24 годин OFC торгувався між ₴ 0,009835 (мінімум) та ₴ 0,010519 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 7,6309214783744444838, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,3718441626405751276.

У короткостроковій динаміці OFC змінився на +1,24% за останню годину та на +1,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 101,99K.

Ринкова інформація щодо OneFootball Credits (OFC)

Рейтинг No.1206 Ринкова капіталізація ₴ 1,67M₴ 1,67M ₴ 1,67M Обсяг (за 24 год) ₴ 101,99K₴ 101,99K ₴ 101,99K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 10,34M₴ 10,34M ₴ 10,34M Циркуляційне постачання 161,27M 161,27M 161,27M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 16,12% Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація OneFootball Credits — ₴ 1,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 101,99K. Циркуляційна пропозиція OFC — 161,27M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,34M.