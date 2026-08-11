Курс OneFootball Credits (OFC)
Поточна ціна OneFootball Credits (OFC) сьогодні становить ₴ 0,01034, зі зміною 0,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OFC до UAH становить ₴ 0,01034 за OFC.
OneFootball Credits наразі посідає №1206 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,67M, з циркуляційною пропозицією у 161,27M OFC. Протягом останніх 24 годин OFC торгувався між ₴ 0,009835 (мінімум) та ₴ 0,010519 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 7,6309214783744444838, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,3718441626405751276.
У короткостроковій динаміці OFC змінився на +1,24% за останню годину та на +1,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 101,99K.
No.1206
16,12%
BASE
Поточна ринкова капіталізація OneFootball Credits — ₴ 1,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 101,99K. Циркуляційна пропозиція OFC — 161,27M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,34M.
+1,24%
+0,19%
+1,08%
+1,08%
Відстежуйте зміни ціни на OneFootball Credits за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,00087921
|+0,19%
|30 днів
|₴ -0,00251
|-19,54%
|60 днів
|₴ -0,02386
|-69,77%
|90 днів
|₴ -0,03488
|-77,14%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни OFC на ₴ +0,00087921 (+0,19%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00251 (-19,54%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник OFC змінився на ₴ -0,02386 (-69,77%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,03488 (-77,14%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для OneFootball Credits (OFC)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни OneFootball Credits зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для OneFootball Credits. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку OFC: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж
|≥ 80%, купівля
|Усі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
OFC_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,009888, перебуваючи в безпосередній близькості нижче центрального рівня 0,00992. Ціна знаходиться між рівнем S1 і центральним рівнем; короткострокові скользящі середні показують сигнали для покупки, тоді як довгострокові скользящі середні залишаються нейтральними. Система хабів свідчить про те, що простір зверху обмежений тиском центрального рівня, а нижній рівень S1 надає близького структурного орієнтира. MACD сформував золоте перетинання: швидка й довга лінії однаково спрямовані вгору, а енергія тренда демонструє характер концентрованого вивільнення. RSI перебуває у нейтральній зоні, не фіксуючи жодних екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу, що свідчить про тимчасовий баланс сил між биками та ведмедями. Індикатори KDJ та StochRSI одночасно рухаються вгору, підтверджуючи ефективність короткострокового відскочення. Відкриття полос Болінджера звужується, а волатильність перебуває у фазі низької компресії, що сигналізує про наближення моменту зміни тренду. Перший опірний рівень R1 розташований на позначці 0,01009, що приблизно на 2,0% вище поточної ціни, і становить основну мету тестування в найближчому періоді. Другий опірний рівень R2 знаходиться на позначці 0,01024, що приблизно на 3,6% вище поточної ціни, і служить дальнім орієнтиром. Унизу перший опорний рівень S1 розташований на позначці 0,00977, що приблизно на 1,1% нижче поточної ціни, забезпечуючи миттєву підтримку під час корекції. Другий опорний рівень S2 знаходиться на позначці 0,0096, що приблизно на 2,9% нижче поточної ціни, закладаючи надійний захист нижньої структури.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна OneFootball Credits потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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OneFootball Credits ($OFC) — це токен, що лежить в основі фан-економіки OneFootball. Заснована у 2008 році, OneFootball є провідною глобальною медіаплатформою про футбол. Розширюючись за межі медіа, OneFootball Club представляє FanPass — ончейн-систему ідентифікації фанів, яка дозволяє клубам і брендам розпізнавати та надавати винагороди за залученість вболівальників. За допомогою $OFC OneFootball прагне перетворити 3,5 млрд фанів на активних учасників глобальної самодостатньої фан-економіки.
Щоб дізнатися більше про OneFootball Credits, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
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