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Поточна ціна OneFootball Credits сьогодні становить 0,01034 UAH. Ринкова капіталізація OFC становить 1 667 580,0878 UAH. Відстежуйте оновлення цін OFC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна OneFootball Credits сьогодні становить 0,01034 UAH. Ринкова капіталізація OFC становить 1 667 580,0878 UAH. Відстежуйте оновлення цін OFC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про OFC

Інформація про ціну OFC

Що таке OFC

Офіційний вебсайт OFC

Токеноміка OFC

Прогноз ціни OFC

Історія OFC

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Курс OneFootball Credits (OFC)

Актуальна ціна 1 OFC до UAH:

₴0,46362392
₴0,46362392₴0,46362392
+0,19%1D
UAH
Графік ціни OneFootball Credits (OFC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:53:48 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна OneFootball Credits

Поточна ціна OneFootball Credits (OFC) сьогодні становить ₴ 0,01034, зі зміною 0,19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OFC до UAH становить ₴ 0,01034 за OFC.

OneFootball Credits наразі посідає №1206 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 1,67M, з циркуляційною пропозицією у 161,27M OFC. Протягом останніх 24 годин OFC торгувався між ₴ 0,009835 (мінімум) та ₴ 0,010519 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 7,6309214783744444838, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,3718441626405751276.

У короткостроковій динаміці OFC змінився на +1,24% за останню годину та на +1,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 101,99K.

Ринкова інформація щодо OneFootball Credits (OFC)

No.1206

₴ 1,67M
₴ 1,67M₴ 1,67M

₴ 101,99K
₴ 101,99K₴ 101,99K

₴ 10,34M
₴ 10,34M₴ 10,34M

161,27M
161,27M 161,27M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

16,12%

BASE

Поточна ринкова капіталізація OneFootball Credits — ₴ 1,67M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 101,99K. Циркуляційна пропозиція OFC — 161,27M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,34M.

Історія ціни OneFootball Credits у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,009835
₴ 0,009835₴ 0,009835
Мін. за 24 год
₴ 0,010519
₴ 0,010519₴ 0,010519
Макс. за 24 год

₴ 0,009835
₴ 0,009835₴ 0,009835

₴ 0,010519
₴ 0,010519₴ 0,010519

₴ 7,6309214783744444838
₴ 7,6309214783744444838₴ 7,6309214783744444838

₴ 1,3718441626405751276
₴ 1,3718441626405751276₴ 1,3718441626405751276

+1,24%

+0,19%

+1,08%

+1,08%

Історія ціни OneFootball Credits (OFC) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на OneFootball Credits за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,00087921+0,19%
30 днів₴ -0,00251-19,54%
60 днів₴ -0,02386-69,77%
90 днів₴ -0,03488-77,14%
Зміна ціни OneFootball Credits сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни OFC на ₴ +0,00087921 (+0,19%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни OneFootball Credits за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00251 (-19,54%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни OneFootball Credits за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник OFC змінився на ₴ -0,02386 (-69,77%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни OneFootball Credits за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,03488 (-77,14%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для OneFootball Credits (OFC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни OneFootball Credits зараз.

Аналіз для OneFootball Credits

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для OneFootball Credits. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд OneFootball Credits сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку OFC: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА7 купівля, 0 нейтрально, 0 продаж≥ 80%, купівляУсі MA спрямовані вгору, короткострокова значно вища за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

OFC_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,009888, перебуваючи в безпосередній близькості нижче центрального рівня 0,00992. Ціна знаходиться між рівнем S1 і центральним рівнем; короткострокові скользящі середні показують сигнали для покупки, тоді як довгострокові скользящі середні залишаються нейтральними. Система хабів свідчить про те, що простір зверху обмежений тиском центрального рівня, а нижній рівень S1 надає близького структурного орієнтира. MACD сформував золоте перетинання: швидка й довга лінії однаково спрямовані вгору, а енергія тренда демонструє характер концентрованого вивільнення. RSI перебуває у нейтральній зоні, не фіксуючи жодних екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу, що свідчить про тимчасовий баланс сил між биками та ведмедями. Індикатори KDJ та StochRSI одночасно рухаються вгору, підтверджуючи ефективність короткострокового відскочення. Відкриття полос Болінджера звужується, а волатильність перебуває у фазі низької компресії, що сигналізує про наближення моменту зміни тренду. Перший опірний рівень R1 розташований на позначці 0,01009, що приблизно на 2,0% вище поточної ціни, і становить основну мету тестування в найближчому періоді. Другий опірний рівень R2 знаходиться на позначці 0,01024, що приблизно на 3,6% вище поточної ціни, і служить дальнім орієнтиром. Унизу перший опорний рівень S1 розташований на позначці 0,00977, що приблизно на 1,1% нижче поточної ціни, забезпечуючи миттєву підтримку під час корекції. Другий опорний рівень S2 знаходиться на позначці 0,0096, що приблизно на 2,9% нижче поточної ціни, закладаючи надійний захист нижньої структури.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни OneFootball Credits

Прогноз ціни OneFootball Credits (OFC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна OFC у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни OneFootball Credits (OFC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна OneFootball Credits потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне OneFootball Credits у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни OFC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни OneFootball Credits.

Як купити та інвестувати OneFootball Credits в Україна

Готові розпочати торгівлю з OneFootball Credits? Купівля OFC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити OneFootball Credits. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі OneFootball Credits (OFC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і OneFootball Credits буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі OneFootball Credits (OFC)

Що ви можете зробити з OneFootball Credits

Володіння OneFootball Credits відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке OneFootball Credits (OFC)

OneFootball Credits ($OFC) — це токен, що лежить в основі фан-економіки OneFootball. Заснована у 2008 році, OneFootball є провідною глобальною медіаплатформою про футбол. Розширюючись за межі медіа, OneFootball Club представляє FanPass — ончейн-систему ідентифікації фанів, яка дозволяє клубам і брендам розпізнавати та надавати винагороди за залученість вболівальників. За допомогою $OFC OneFootball прагне перетворити 3,5 млрд фанів на активних учасників глобальної самодостатньої фан-економіки.

Ресурс OneFootball Credits

Щоб дізнатися більше про OneFootball Credits, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтOneFootball Credits
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:53:48 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для OneFootball Credits (OFC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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OFC USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію OFC з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю OFCUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках OneFootball Credits (OFC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги OneFootball Credits у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
OFC/USDT
₴0,46151409
₴0,46151409₴0,46151409
-0,36%
9.99M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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