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Поточна ціна Citrea сьогодні становить 0,00812 UAH. Ринкова капіталізація CTR становить 9 744 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін CTR до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Citrea сьогодні становить 0,00812 UAH. Ринкова капіталізація CTR становить 9 744 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін CTR до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CTR

Інформація про ціну CTR

Що таке CTR

Whitepaper CTR

Офіційний вебсайт CTR

Токеноміка CTR

Прогноз ціни CTR

Історія CTR

Посібник з купівлі CTR

Конвертація CTR у фіатну валюту

Спот CTR

Ф'ючерси CTR USDT-M

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Курс Citrea (CTR)

Актуальна ціна 1 CTR до UAH:

₴0,3645068
₴0,3645068₴0,3645068
+2,98%1D
UAH
Графік ціни Citrea (CTR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:13:10 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Citrea

Поточна ціна Citrea (CTR) сьогодні становить ₴ 0,00812, зі зміною 2,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CTR до UAH становить ₴ 0,00812 за CTR.

Citrea наразі посідає №823 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 9,74M, з циркуляційною пропозицією у 1,20B CTR. Протягом останніх 24 годин CTR торгувався між ₴ 0,007756 (мінімум) та ₴ 0,008199 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,8957978667417107743, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,5286070366504312039.

У короткостроковій динаміці CTR змінився на +3,04% за останню годину та на +10,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 73,07K.

Ринкова інформація щодо Citrea (CTR)

No.823

₴ 9,74M
₴ 9,74M₴ 9,74M

₴ 73,07K
₴ 73,07K₴ 73,07K

₴ 81,20M
₴ 81,20M₴ 81,20M

1,20B
1,20B 1,20B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

12,00%

BASE

Поточна ринкова капіталізація Citrea — ₴ 9,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 73,07K. Циркуляційна пропозиція CTR — 1,20B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 81,20M.

Історія ціни Citrea у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,007756
₴ 0,007756₴ 0,007756
Мін. за 24 год
₴ 0,008199
₴ 0,008199₴ 0,008199
Макс. за 24 год

₴ 0,007756
₴ 0,007756₴ 0,007756

₴ 0,008199
₴ 0,008199₴ 0,008199

₴ 1,8957978667417107743
₴ 1,8957978667417107743₴ 1,8957978667417107743

₴ 0,5286070366504312039
₴ 0,5286070366504312039₴ 0,5286070366504312039

+3,04%

+2,98%

+10,97%

+10,97%

Історія ціни Citrea (CTR) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Citrea за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,01054797+2,98%
30 днів₴ -0,000472-5,50%
60 днів₴ -0,00488-37,54%
90 днів₴ +0,00012+1,50%
Зміна ціни Citrea сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CTR на ₴ +0,01054797 (+2,98%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Citrea за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000472 (-5,50%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Citrea за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CTR змінився на ₴ -0,00488 (-37,54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Citrea за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,00012 (+1,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Citrea (CTR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Citrea зараз.

Аналіз для Citrea

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Citrea. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Citrea сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку CTR: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.
Точка розворотуЦіна < S2Нижче S2Дешевше за нещодавній «найдешевший» діапазон, ціна в низькій зоні.

CTR_USDT у 4-годинному таймфреймі перебуває нижче опорної точки 0,008163. Текуща ціна 0,007947 знаходиться між рівнями S2 і S1. Ціна перебуває в нижній частині центральної зони. Короткостроковий набір середніх ліній сигналізує про покупку. Довгострокова тенденція зберігається у форматі низької коливаності. Індикатор MACD зафіксував перехресне падіння («білий хрест»). Швидка й довга лінії демонструють дисперсію енергії. RSI знаходиться в нейтральній зоні. Показники KDJ та StochRSI не свідчать про крайню перекупленість або перепроданість. Ширина полос Болінджера залишається в звичайному діапазоні. Енергія биків і ведмедів розподілена розпорошено. Краткосрочна волатильність не зазнала значного розширення чи зменшення. Ринок позбавлений одностороннього драйвера. Близький опірний рівень знаходиться на позначці S1 — 0,008036. Це приблизно на 1,1% вище поточної ціни. Більш віддалений опір розташований у центральній зоні — 0,008163. Нижній близький рівень підтримки — S2 на позначці 0,007959. Цей рівень дуже близько до поточної ціни. У разі пробиття S2 очікуйте реакції на рівень R1, який відповідає нижній межі. Основна ліквідність концентрується у вузькому діапазоні між 0,008036 і 0,007959.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Citrea

Прогноз ціни Citrea (CTR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CTR у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Citrea (CTR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Citrea потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Citrea у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CTR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Citrea.

Як купити та інвестувати Citrea в Україна

Готові розпочати торгівлю з Citrea? Купівля CTR на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Citrea. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Citrea (CTR).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Citrea буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Citrea (CTR)

Що ви можете зробити з Citrea

Володіння Citrea відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Citrea (CTR) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Citrea (CTR)

Citrea — перший ZK-ролап, який здійснює розрахунки безпосередньо в мережі Bitcoin, перевіряє докази з нульовим розголошенням ончейн через BitVM і зберігає рівень безпеки Bitcoin, водночас забезпечуючи підтримку повністю програмованих смартконтрактів завдяки власному zkEVM типу 2. Платформа розвиває композитну екосистему застосунків Bitcoin (₿apps) і містить ctUSD — стейблкоїн, що відповідає нормативним вимогам та випускається MoonPay, а також Clementine — перший міст BTC із мінімізованою потребою в довірі.

Ресурс Citrea

Щоб дізнатися більше про Citrea, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCitrea
Оглядач блокчейну

Категорія :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightCitrea Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Citrea

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:13:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Citrea (CTR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Citrea

CTR USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CTR з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CTRUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Citrea (CTR) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Citrea у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CTR/USDT
₴0,36509037
₴0,36509037₴0,36509037
+3,24%
8.82M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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