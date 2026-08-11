Сьогоднішня ціна Citrea

Поточна ціна Citrea (CTR) сьогодні становить ₴ 0,00812, зі зміною 2,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CTR до UAH становить ₴ 0,00812 за CTR.

Citrea наразі посідає №823 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 9,74M, з циркуляційною пропозицією у 1,20B CTR. Протягом останніх 24 годин CTR торгувався між ₴ 0,007756 (мінімум) та ₴ 0,008199 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,8957978667417107743, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,5286070366504312039.

У короткостроковій динаміці CTR змінився на +3,04% за останню годину та на +10,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 73,07K.

Ринкова інформація щодо Citrea (CTR)

Рейтинг No.823 Ринкова капіталізація ₴ 9,74M₴ 9,74M ₴ 9,74M Обсяг (за 24 год) ₴ 73,07K₴ 73,07K ₴ 73,07K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 81,20M₴ 81,20M ₴ 81,20M Циркуляційне постачання 1,20B 1,20B 1,20B Максимальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Загальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 12,00% Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація Citrea — ₴ 9,74M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 73,07K. Циркуляційна пропозиція CTR — 1,20B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 81,20M.