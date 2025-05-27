Що таке New XAI gork (GORK)

@gork — акаунт-пародія @grok, який вперше згадав Алекс Чен (@chentropic), співробітник xAI.

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GORK до місцевих валют

1 GORK до VND ₫ 401,02524 1 GORK до AUD A$ 0,024242 1 GORK до GBP ￡ 0,0115736 1 GORK до EUR € 0,0137632 1 GORK до USD $ 0,01564 1 GORK до MYR RM 0,0661572 1 GORK до TRY ₺ 0,6101164 1 GORK до JPY ¥ 2,2574776 1 GORK до RUB ₽ 1,25511 1 GORK до INR ₹ 1,3344048 1 GORK до IDR Rp 256,3934016 1 GORK до KRW ₩ 21,5129764 1 GORK до PHP ₱ 0,8689584 1 GORK до EGP ￡E. 0,778872 1 GORK до BRL R$ 0,0882096 1 GORK до CAD C$ 0,0214268 1 GORK до BDT ৳ 1,9093312 1 GORK до NGN ₦ 24,7859592 1 GORK до UAH ₴ 0,6518752 1 GORK до VES Bs 1,47016 1 GORK до PKR Rs 4,4043804 1 GORK до KZT ₸ 7,9632624 1 GORK до THB ฿ 0,5128356 1 GORK до TWD NT$ 0,4695128 1 GORK до AED د.إ 0,0573988 1 GORK до CHF Fr 0,0128248 1 GORK до HKD HK$ 0,1224612 1 GORK до MAD .د.م 0,1443572 1 GORK до MXN $ 0,3006008

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