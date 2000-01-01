CFG

Centrifuge ─ провідний протокол Web3, орієнтований на об'єднання активів реального світу (RWA) з децентралізованими фінансами (DeFi). Наша місія — розблокувати наступний трильйон доларів у активах реального світу, використовуючи технологію блокчейн для токенізації активів, забезпечення прозорості фінансових систем та ефективного розподілу капіталу.

Ім'яCFG

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція675,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

ОписCentrifuge ─ провідний протокол Web3, орієнтований на об'єднання активів реального світу (RWA) з децентралізованими фінансами (DeFi). Наша місія — розблокувати наступний трильйон доларів у активах реального світу, використовуючи технологію блокчейн для токенізації активів, забезпечення прозорості фінансових систем та ефективного розподілу капіталу.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.