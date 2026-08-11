Сьогоднішня ціна XP8

Поточна ціна XP8 (XP8) сьогодні становить ₴ 0,00088, зі зміною 3,52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XP8 до UAH становить ₴ 0,00088 за XP8.

XP8 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- XP8. Протягом останніх 24 годин XP8 торгувався між ₴ 0,00083 (мінімум) та ₴ 0,00088 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці XP8 змінився на 0,00% за останню годину та на +11,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 78,82.

Ринкова інформація щодо XP8 (XP8)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 78,82₴ 78,82 ₴ 78,82 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 23,93K₴ 23,93K ₴ 23,93K Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 27 196 758 27 196 758 27 196 758 Публічний блокчейн TONCOIN

Поточна ринкова капіталізація XP8 — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 78,82. Циркуляційна пропозиція XP8 — --, зі загальною пропозицією 27196758. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 23,93K.