MRSOON

Преміальна платформа для дистрибуції ігор у Telegram на базі SuperVerse, Alex Becker та Sidus Heroes. Найпотужніший ігровий мемкоїн в Telegram.

Ім'яMRSOON

РейтингNo.578

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.01%

Циркуляційна пропозиція69,312,732,161.16

Максимальна пропозиція70,000,000,000

Загальна пропозиція69,312,732,161.16

Коефіцієнт циркуляції0.9901%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.006524100528565909,2025-05-23

Найнижча ціна0.00002953196606116,2025-05-20

Публічний блокчейнTONCOIN

ОписПреміальна платформа для дистрибуції ігор у Telegram на базі SuperVerse, Alex Becker та Sidus Heroes. Найпотужніший ігровий мемкоїн в Telegram.

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
Пошук
Обрані
MRSOON/USDT
SOON
----
--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (MRSOON)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Інформація
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Книга ордерів
Угоди на ринку
Угоди на ринку
Спот
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
MRSOON/USDT
SOON
--
--‎--
Макс 24г
--
Мін 24г
--
Обсяг за 24г (MRSOON)
--
Сума за 24г (USDT)
--
Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
network_iconМережева аномалія
Канал 1
Онлайн-служба підтримки клієнтів
Loading...