MRSOON

Преміальна платформа для дистрибуції ігор у Telegram на базі SuperVerse, Alex Becker та Sidus Heroes. Найпотужніший ігровий мемкоїн в Telegram.

Ім'яMRSOON

РейтингNo.578

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.01%

Циркуляційна пропозиція69,312,732,161.16

Максимальна пропозиція70,000,000,000

Загальна пропозиція69,312,732,161.16

Коефіцієнт циркуляції0.9901%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.006524100528565909,2025-05-23

Найнижча ціна0.00002953196606116,2025-05-20

Публічний блокчейнTONCOIN

ОписПреміальна платформа для дистрибуції ігор у Telegram на базі SuperVerse, Alex Becker та Sidus Heroes. Найпотужніший ігровий мемкоїн в Telegram.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.