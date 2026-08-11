Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Pons сьогодні становить 0.042391 UAH. Ринкова капіталізація PONS становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін PONS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Pons сьогодні становить 0.042391 UAH. Ринкова капіталізація PONS становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін PONS до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PONS

Інформація про ціну PONS

Що таке PONS

Офіційний вебсайт PONS

Токеноміка PONS

Прогноз ціни PONS

Історія PONS

Посібник з купівлі PONS

Конвертація PONS у фіатну валюту

Спот PONS

Ф'ючерси PONS USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Pons

Курс Pons (PONS)

Актуальна ціна 1 PONS до UAH:

₴1.90293199
₴1.90293199₴1.90293199
+11,76%1D
UAH
Графік ціни Pons (PONS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:01:04 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Pons

Поточна ціна Pons (PONS) сьогодні становить ₴ 0.042391, зі зміною 11.76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PONS до UAH становить ₴ 0.042391 за PONS.

Pons наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PONS. Протягом останніх 24 годин PONS торгувався між ₴ 0.033132 (мінімум) та ₴ 0.046415 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PONS змінився на +5.19% за останню годину та на +51.39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 215,31K.

Ринкова інформація щодо Pons (PONS)

--
----

₴ 215,31K
₴ 215,31K₴ 215,31K

₴ 42.39M
₴ 42.39M₴ 42.39M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація Pons — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 215,31K. Циркуляційна пропозиція PONS — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 42.39M.

Історія ціни Pons у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.033132
₴ 0.033132₴ 0.033132
Мін. за 24 год
₴ 0.046415
₴ 0.046415₴ 0.046415
Макс. за 24 год

₴ 0.033132
₴ 0.033132₴ 0.033132

₴ 0.046415
₴ 0.046415₴ 0.046415

--
----

--
----

+5.19%

+11.76%

+51.39%

+51.39%

Історія ціни Pons (PONS) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Pons за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0.20023694+11.76%
30 днів₴ +0.039391+1,313.03%
60 днів₴ +0.039391+1,313.03%
90 днів₴ +0.039391+1,313.03%
Зміна ціни Pons сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PONS на ₴ +0.20023694 (+11.76%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Pons за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.039391 (+1,313.03%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Pons за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PONS змінився на ₴ +0.039391 (+1,313.03%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Pons за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.039391 (+1,313.03%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Pons (PONS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Pons зараз.

Аналіз для Pons

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Pons. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Pons сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку PONS: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

PONS_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі вище центрального рівня 0,034502. Текуща ціна 0,035481 знаходиться всередині коливального діапазону, обмеженого рівнями S1 і R1. Ціна стабільно утримується над середньою лінією центрального рівня, що свідчить про збереження повноцінної бичої структури. Індикатор MACD демонструє стан «золотого хреста»: швидка і повільна лінії формують позитивну дивергенцію. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, а енергетичний потенціал розподілений досить рівномірно. Група простих (MA) та експоненціальних (EMA) скользящих середніх не подає чіткого одностороннього сигналу. Волатильність знаходиться в стадії згортання, а сили биків і ведмедів на поточному рівні тимчасово знаходяться в рівновазі. У короткостроковій перспективі відсутній явний імпульс для прориву в якусь конкретну сторону. Вищезгаданий опірний рівень R1 на позначці 0,038464 знаходиться приблизно за 8,4% від поточної ціни. Ця позначка визначає головний ближній рівень тиску. Нижче, на позначці S1 — 0,031945, розташований приблизно за 10% від поточної ціни. Центральний рівень 0,034502 слугує важливим захисним опорою на ближній дистанції. Далекий рівень S2 на позначці 0,027983 встановлює базовий рівень для глибоких корекцій. Рівень R2 на позначці 0,041021 визначає простір для подальшого зростання. Ключові рівні чітко видимі та легко визначаються.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Pons

Прогноз ціни Pons (PONS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PONS у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Pons (PONS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Pons потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Pons у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PONS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Pons.

Як купити та інвестувати Pons в Україна

Готові розпочати торгівлю з Pons? Купівля PONS на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Pons. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Pons (PONS).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Pons буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Pons (PONS)

Що ви можете зробити з Pons

Володіння Pons відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Pons (PONS) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Pons (PONS)

Pons — це некастодіальний майданчик для запуску на мережі Robinhood, який дозволяє користувачам запускати та знаходити токени з фіксованою пропозицією.

Ресурс Pons

Щоб дізнатися більше про Pons, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтPons
Оглядач блокчейну

Категорія :

LaunchpadPons LaunchpadRobinhood Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Pons

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:01:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Pons (PONS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Pons

PONS USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію PONS з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю PONSUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Pons (PONS) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Pons у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
PONS/USD1
₴1.84749284
₴1.84749284₴1.84749284
+8.87%
1.37M (USDT)
PONS/USDT
₴1.87680601
₴1.87680601₴1.87680601
+10.21%
5.56M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴19.280255
₴19.280255₴19.280255

+329.50%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22.3022498
₴22.3022498₴22.3022498

+893.64%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0.7025285
₴0.7025285₴0.7025285

+24.90%

AurumX

AurumX

UMX

₴7.9352053
₴7.9352053₴7.9352053

-12.44%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴171.636915
₴171.636915₴171.636915

+112.28%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴22.3022498
₴22.3022498₴22.3022498

+893.64%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0.5139905
₴0.5139905₴0.5139905

+91.15%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1.32730752
₴1.32730752₴1.32730752

+98.48%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴171.636915
₴171.636915₴171.636915

+112.28%

Myros

Myros

MY

₴0.812509
₴0.812509₴0.812509

+20.66%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор PONS до UAH

Сума

PONS
PONS
UAH
UAH

1 PONS = 1.90293199 UAH