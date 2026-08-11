Сьогоднішня ціна Pons

Поточна ціна Pons (PONS) сьогодні становить ₴ 0.042391, зі зміною 11.76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PONS до UAH становить ₴ 0.042391 за PONS.

Pons наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PONS. Протягом останніх 24 годин PONS торгувався між ₴ 0.033132 (мінімум) та ₴ 0.046415 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PONS змінився на +5.19% за останню годину та на +51.39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 215,31K.

Ринкова інформація щодо Pons (PONS)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 215,31K₴ 215,31K ₴ 215,31K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 42.39M₴ 42.39M ₴ 42.39M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація Pons — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 215,31K. Циркуляційна пропозиція PONS — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 42.39M.