Курс Pons (PONS)
Поточна ціна Pons (PONS) сьогодні становить ₴ 0.042391, зі зміною 11.76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PONS до UAH становить ₴ 0.042391 за PONS.
Pons наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PONS. Протягом останніх 24 годин PONS торгувався між ₴ 0.033132 (мінімум) та ₴ 0.046415 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці PONS змінився на +5.19% за останню годину та на +51.39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 215,31K.
ROBINHOOD
Поточна ринкова капіталізація Pons — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 215,31K. Циркуляційна пропозиція PONS — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 42.39M.
+5.19%
+11.76%
+51.39%
+51.39%
Відстежуйте зміни ціни на Pons за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0.20023694
|+11.76%
|30 днів
|₴ +0.039391
|+1,313.03%
|60 днів
|₴ +0.039391
|+1,313.03%
|90 днів
|₴ +0.039391
|+1,313.03%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни PONS на ₴ +0.20023694 (+11.76%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.039391 (+1,313.03%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник PONS змінився на ₴ +0.039391 (+1,313.03%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.039391 (+1,313.03%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Pons (PONS)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Pons зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Pons. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку PONS: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
PONS_USDT перебуває на 4-годинному таймфреймі вище центрального рівня 0,034502. Текуща ціна 0,035481 знаходиться всередині коливального діапазону, обмеженого рівнями S1 і R1. Ціна стабільно утримується над середньою лінією центрального рівня, що свідчить про збереження повноцінної бичої структури. Індикатор MACD демонструє стан «золотого хреста»: швидка і повільна лінії формують позитивну дивергенцію. Індекс RSI перебуває в нейтральній зоні, а енергетичний потенціал розподілений досить рівномірно. Група простих (MA) та експоненціальних (EMA) скользящих середніх не подає чіткого одностороннього сигналу. Волатильність знаходиться в стадії згортання, а сили биків і ведмедів на поточному рівні тимчасово знаходяться в рівновазі. У короткостроковій перспективі відсутній явний імпульс для прориву в якусь конкретну сторону. Вищезгаданий опірний рівень R1 на позначці 0,038464 знаходиться приблизно за 8,4% від поточної ціни. Ця позначка визначає головний ближній рівень тиску. Нижче, на позначці S1 — 0,031945, розташований приблизно за 10% від поточної ціни. Центральний рівень 0,034502 слугує важливим захисним опорою на ближній дистанції. Далекий рівень S2 на позначці 0,027983 встановлює базовий рівень для глибоких корекцій. Рівень R2 на позначці 0,041021 визначає простір для подальшого зростання. Ключові рівні чітко видимі та легко визначаються.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Pons потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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