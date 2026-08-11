Сьогоднішня ціна TronBank

Поточна ціна TronBank (TBK) сьогодні становить ₴ 0,6035, зі зміною 0,33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TBK до UAH становить ₴ 0,6035 за TBK.

TronBank наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- TBK. Протягом останніх 24 годин TBK торгувався між ₴ 0,603 (мінімум) та ₴ 0,616 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці TBK змінився на -0,04% за останню годину та на -0,61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 66,55K.

Ринкова інформація щодо TronBank (TBK)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 66,55K₴ 66,55K ₴ 66,55K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 603,50M₴ 603,50M ₴ 603,50M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн TRX

Поточна ринкова капіталізація TronBank — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 66,55K. Циркуляційна пропозиція TBK — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 603,50M.