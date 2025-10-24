Актуальна ціна SP500 xStock сьогодні становить 672.14 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPYX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPYX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна SP500 xStock сьогодні становить 672.14 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SPYX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SPYX на MEXC вже зараз.

Курс SP500 xStock (SPYX)

$672,13
$672,13$672,13
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:23:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SP500 xStock (SPYX) (USD)

$ 649,74
$ 649,74$ 649,74
$ 716,69
$ 716,69$ 716,69
$ 649,74
$ 649,74$ 649,74

$ 716,69
$ 716,69$ 716,69

$ 679,1891630881652
$ 679,1891630881652$ 679,1891630881652

$ 594,884270877716
$ 594,884270877716$ 594,884270877716

Актуальна ціна SP500 xStock (SPYX) становить $ 672,14. За останні 24 години SPYX торгувався між мінімумом у $ 649,74 і максимумом у $ 716,69, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPYX становить $ 679,1891630881652, тоді як його історичний мінімум — $ 594,884270877716.

Що стосується короткострокових результатів, то SPYX змінився на +0,06% за останню годину, +0,68% за 24 години та на +2,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SP500 xStock (SPYX)

$ 12,87M
$ 12,87M$ 12,87M

$ 61,29K
$ 61,29K$ 61,29K

$ 12,87M
$ 12,87M$ 12,87M

19,15K
19,15K 19,15K

--
----

19 149,15261099
19 149,15261099 19 149,15261099

Поточна ринкова капіталізація SP500 xStock — $ 12,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 61,29K. Циркуляційна пропозиція SPYX — 19,15K, зі загальною пропозицією 19149.15261099. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,87M.

Історія ціни SP500 xStock (SPYX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на SP500 xStock за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +4,5396+0,68%
30 днів$ +11,94+1,80%
60 днів$ +26,33+4,07%
90 днів$ +41,89+6,64%
Зміна ціни SP500 xStock сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SPYX на $ +4,5396 (+0,68%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SP500 xStock за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +11,94 (+1,80%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SP500 xStock за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SPYX змінився на $ +26,33 (+4,07%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SP500 xStock за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +41,89 (+6,64%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SP500 xStock (SPYX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SP500 xStock зараз.

Що таке SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) — це трекер-сертифікат, випущений у форматах токенів Solana SPL та ERC-20. SPYx відстежує ціну ETF-фонду SPDR S&P 500 ETF Trust (базовий актив). Його створено для надання відповідним користувачам крипторинку доступу до ціни цього ETF відповідно до регуляторних вимог, зберігаючи при цьому переваги блокчейн-технології.

Проєкт SP500 xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями SP500 xStock. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SPYX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про SP500 xStock у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі SP500 xStock безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни SP500 xStock (USD)

Скільки коштуватиме SP500 xStock (SPYX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SP500 xStock (SPYX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SP500 xStock.

Перегляньте прогноз ціни SP500 xStock вже зараз!

Токеноміка SP500 xStock (SPYX)

Розуміння токеноміки SP500 xStock (SPYX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPYX зараз!

Як купити SP500 xStock (SPYX)

Шукаєте як купити SP500 xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати SP500 xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SPYX до місцевих валют

Ресурс SP500 xStock

Щоб дізнатися більше про SP500 xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтSP500 xStock
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про SP500 xStock

Скільки сьогодні коштує SP500 xStock (SPYX)?
Актуальна ціна SPYX у USD становить 672,14 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SPYX до USD?
Поточна ціна SPYX до USD — $ 672,14. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SP500 xStock?
Ринкова капіталізація SPYX — $ 12,87M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SPYX?
Циркуляційна пропозиція SPYX — 19,15K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SPYX?
SPYX досяг історичної максимальної ціни у 679,1891630881652 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SPYX?
Історична мінімальна ціна SPYX становила 594,884270877716 USD.
Який обсяг торгівлі SPYX?
Актуальний обсяг торгівлі SPYX за 24 години — $ 61,29K USD.
Чи підніметься ціна SPYX цього року?
SPYX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SPYX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:23:11 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

