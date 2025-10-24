Що таке SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) — це трекер-сертифікат, випущений у форматах токенів Solana SPL та ERC-20. SPYx відстежує ціну ETF-фонду SPDR S&P 500 ETF Trust (базовий актив). Його створено для надання відповідним користувачам крипторинку доступу до ціни цього ETF відповідно до регуляторних вимог, зберігаючи при цьому переваги блокчейн-технології. SP500 xStock (SPYx) — це трекер-сертифікат, випущений у форматах токенів Solana SPL та ERC-20. SPYx відстежує ціну ETF-фонду SPDR S&P 500 ETF Trust (базовий актив). Його створено для надання відповідним користувачам крипторинку доступу до ціни цього ETF відповідно до регуляторних вимог, зберігаючи при цьому переваги блокчейн-технології.

Проєкт SP500 xStock доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями SP500 xStock. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу SPYX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про SP500 xStock у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі SP500 xStock безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни SP500 xStock (USD)

Скільки коштуватиме SP500 xStock (SPYX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SP500 xStock (SPYX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SP500 xStock.

Перегляньте прогноз ціни SP500 xStock вже зараз!

Токеноміка SP500 xStock (SPYX)

Розуміння токеноміки SP500 xStock (SPYX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SPYX зараз!

Як купити SP500 xStock (SPYX)

Шукаєте як купити SP500 xStock? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати SP500 xStock на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SPYX до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс SP500 xStock

Щоб дізнатися більше про SP500 xStock, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про SP500 xStock Скільки сьогодні коштує SP500 xStock (SPYX)? Актуальна ціна SPYX у USD становить 672,14 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна SPYX до USD? $ 672,14 . Перегляньте Поточна ціна SPYX до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація SP500 xStock? Ринкова капіталізація SPYX — $ 12,87M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція SPYX? Циркуляційна пропозиція SPYX — 19,15K USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) SPYX? SPYX досяг історичної максимальної ціни у 679,1891630881652 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SPYX? Історична мінімальна ціна SPYX становила 594,884270877716 USD . Який обсяг торгівлі SPYX? Актуальний обсяг торгівлі SPYX за 24 години — $ 61,29K USD . Чи підніметься ціна SPYX цього року? SPYX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SPYX для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для SP500 xStock (SPYX)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році