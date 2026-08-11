Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна AITECH Cloud Network сьогодні становить 0,005014 UAH. Ринкова капіталізація ACN становить 8 945 783,740358 UAH. Відстежуйте оновлення цін ACN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна AITECH Cloud Network сьогодні становить 0,005014 UAH. Ринкова капіталізація ACN становить 8 945 783,740358 UAH. Відстежуйте оновлення цін ACN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ACN

Інформація про ціну ACN

Що таке ACN

Whitepaper ACN

Офіційний вебсайт ACN

Токеноміка ACN

Прогноз ціни ACN

Історія ACN

Посібник з купівлі ACN

Конвертація ACN у фіатну валюту

Спот ACN

Ф'ючерси ACN USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип AITECH Cloud Network

Курс AITECH Cloud Network (ACN)

Актуальна ціна 1 ACN до UAH:

₴0,22507846
₴0,22507846₴0,22507846
-4,40%1D
UAH
Графік ціни AITECH Cloud Network (ACN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:47:29 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна AITECH Cloud Network

Поточна ціна AITECH Cloud Network (ACN) сьогодні становить ₴ 0,005014, зі зміною 4,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACN до UAH становить ₴ 0,005014 за ACN.

AITECH Cloud Network наразі посідає №891 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,95M, з циркуляційною пропозицією у 1,78B ACN. Протягом останніх 24 годин ACN торгувався між ₴ 0,005013 (мінімум) та ₴ 0,005258 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 22,3388478834190916395, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2257051642354685976.

У короткостроковій динаміці ACN змінився на -0,48% за останню годину та на -5,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 154,03K.

Ринкова інформація щодо AITECH Cloud Network (ACN)

No.891

₴ 8,95M
₴ 8,95M₴ 8,95M

₴ 154,03K
₴ 154,03K₴ 154,03K

₴ 10,03M
₴ 10,03M₴ 10,03M

1,78B
1,78B 1,78B

2 000 000 000
2 000 000 000 2 000 000 000

1 986 052 500
1 986 052 500 1 986 052 500

89,20%

ETH

Поточна ринкова капіталізація AITECH Cloud Network — ₴ 8,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 154,03K. Циркуляційна пропозиція ACN — 1,78B, зі загальною пропозицією 1986052500. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,03M.

Історія ціни AITECH Cloud Network у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,005013
₴ 0,005013₴ 0,005013
Мін. за 24 год
₴ 0,005258
₴ 0,005258₴ 0,005258
Макс. за 24 год

₴ 0,005013
₴ 0,005013₴ 0,005013

₴ 0,005258
₴ 0,005258₴ 0,005258

₴ 22,3388478834190916395
₴ 22,3388478834190916395₴ 22,3388478834190916395

₴ 0,2257051642354685976
₴ 0,2257051642354685976₴ 0,2257051642354685976

-0,48%

-4,39%

-5,92%

-5,92%

Історія ціни AITECH Cloud Network (ACN) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на AITECH Cloud Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,01035926-4,39%
30 днів₴ -0,001-16,63%
60 днів₴ -0,00215-30,02%
90 днів₴ -0,006941-58,06%
Зміна ціни AITECH Cloud Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ACN на ₴ -0,01035926 (-4,39%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни AITECH Cloud Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,001 (-16,63%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни AITECH Cloud Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ACN змінився на ₴ -0,00215 (-30,02%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни AITECH Cloud Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,006941 (-58,06%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для AITECH Cloud Network (ACN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни AITECH Cloud Network зараз.

Прогноз ціни AITECH Cloud Network

Прогноз ціни AITECH Cloud Network (ACN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ACN у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни AITECH Cloud Network (ACN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна AITECH Cloud Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне AITECH Cloud Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ACN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни AITECH Cloud Network.

Як купити та інвестувати AITECH Cloud Network в Україна

Готові розпочати торгівлю з AITECH Cloud Network? Купівля ACN на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити AITECH Cloud Network. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі AITECH Cloud Network (ACN).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і AITECH Cloud Network буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі AITECH Cloud Network (ACN)

Що ви можете зробити з AITECH Cloud Network

Володіння AITECH Cloud Network відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля AITECH Cloud Network (ACN) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке AITECH Cloud Network (ACN)

AITECH Cloud Network (ACN) — це екосистема AI-інфраструктури корпоративного рівня, розроблена для підтримки нового покоління розробників AI. Еволюціонуючи з Solidus Ai Tech, ACN об’єднує обчислювальні ресурси, оркестрацію агентів та інтегрований економічний рівень для забезпечення масштабованого виконання AI у реальному світі в безпечному середовищі Web3.

Ресурс AITECH Cloud Network

Щоб дізнатися більше про AITECH Cloud Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAITECH Cloud Network
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про AITECH Cloud Network

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 13:47:29 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для AITECH Cloud Network (ACN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про AITECH Cloud Network

ACN USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ACN з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ACNUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках AITECH Cloud Network (ACN) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги AITECH Cloud Network у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ACN/USDT
₴0,22507846
₴0,22507846₴0,22507846
-4,39%
29.55M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴16,537476
₴16,537476₴16,537476

+268,40%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,789606
₴21,789606₴21,789606

+870,80%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,767619
₴0,767619₴0,767619

+36,47%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,936552
₴7,936552₴7,936552

-12,43%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴178,096586
₴178,096586₴178,096586

+120,27%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,789606
₴21,789606₴21,789606

+870,80%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴178,096586
₴178,096586₴178,096586

+120,27%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,29476227
₴1,29476227₴1,29476227

+93,61%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₴0,016236713
₴0,016236713₴0,016236713

+15,92%

Myros

Myros

MY

₴0,830465
₴0,830465₴0,830465

+23,33%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор ACN до UAH

Сума

ACN
ACN
UAH
UAH

1 ACN = 0,22507846 UAH