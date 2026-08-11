Сьогоднішня ціна AITECH Cloud Network

Поточна ціна AITECH Cloud Network (ACN) сьогодні становить ₴ 0,005014, зі зміною 4,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACN до UAH становить ₴ 0,005014 за ACN.

AITECH Cloud Network наразі посідає №891 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,95M, з циркуляційною пропозицією у 1,78B ACN. Протягом останніх 24 годин ACN торгувався між ₴ 0,005013 (мінімум) та ₴ 0,005258 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 22,3388478834190916395, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2257051642354685976.

У короткостроковій динаміці ACN змінився на -0,48% за останню годину та на -5,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 154,03K.

Ринкова інформація щодо AITECH Cloud Network (ACN)

Рейтинг No.891 Ринкова капіталізація ₴ 8,95M₴ 8,95M ₴ 8,95M Обсяг (за 24 год) ₴ 154,03K₴ 154,03K ₴ 154,03K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 10,03M₴ 10,03M ₴ 10,03M Циркуляційне постачання 1,78B 1,78B 1,78B Максимальна пропозиція 2 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 Загальна пропозиція 1 986 052 500 1 986 052 500 1 986 052 500 Коефіцієнт циркуляції 89,20% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація AITECH Cloud Network — ₴ 8,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 154,03K. Циркуляційна пропозиція ACN — 1,78B, зі загальною пропозицією 1986052500. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,03M.