Курс AITECH Cloud Network (ACN)
Поточна ціна AITECH Cloud Network (ACN) сьогодні становить ₴ 0,005014, зі зміною 4,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACN до UAH становить ₴ 0,005014 за ACN.
AITECH Cloud Network наразі посідає №891 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 8,95M, з циркуляційною пропозицією у 1,78B ACN. Протягом останніх 24 годин ACN торгувався між ₴ 0,005013 (мінімум) та ₴ 0,005258 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 22,3388478834190916395, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2257051642354685976.
У короткостроковій динаміці ACN змінився на -0,48% за останню годину та на -5,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 154,03K.
No.891
89,20%
ETH
Поточна ринкова капіталізація AITECH Cloud Network — ₴ 8,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 154,03K. Циркуляційна пропозиція ACN — 1,78B, зі загальною пропозицією 1986052500. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 10,03M.
-0,48%
-4,39%
-5,92%
-5,92%
Відстежуйте зміни ціни на AITECH Cloud Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,01035926
|-4,39%
|30 днів
|₴ -0,001
|-16,63%
|60 днів
|₴ -0,00215
|-30,02%
|90 днів
|₴ -0,006941
|-58,06%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ACN на ₴ -0,01035926 (-4,39%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,001 (-16,63%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ACN змінився на ₴ -0,00215 (-30,02%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,006941 (-58,06%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
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У 2040 році ціна AITECH Cloud Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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AITECH Cloud Network (ACN) — це екосистема AI-інфраструктури корпоративного рівня, розроблена для підтримки нового покоління розробників AI. Еволюціонуючи з Solidus Ai Tech, ACN об’єднує обчислювальні ресурси, оркестрацію агентів та інтегрований економічний рівень для забезпечення масштабованого виконання AI у реальному світі в безпечному середовищі Web3.
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|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
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