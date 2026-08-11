Що таке GCoin?

GCoin — це криптовалюта, розроблена для підтримки екосистеми, яка демократизує інвестиції в нерухомість. Вона надає доступне навчання та інноваційні інструменти, щоб зменшити розрив між традиційною нерухомістю та децентралізованою фінансовою системою.

Що робить GCoin унікальним?

GCoin є унікальним, оскільки він служить паливом для платформи «навчайся та заробляй» і центру токенізації, завдяки чому інвестиції в нерухомість стають доступними для всіх, а не лише для багатих.

Яка зараз ціна GCoin?

Живуча ціна GCoin (GC) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином GCoin позиціонується на ринку?

Наразі GCoin займає #6542 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴2808462.34206627360000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу GC?

Обсяг токенів у обігу GC становить 100000000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін GCoin за останню добу?

За останню добу GCoin торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки GCoin віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

GCoin досяг найвищого значення за всю історію — ₴2.85205598965794816000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують GC?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для GCoin?

Поточне зміщення ціни на -1.11% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Tokenized Real Estate,Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Hedera Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.