Актуальна ціна CarFi сьогодні становить 0.5089 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CARFI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CARFI на MEXC вже зараз.

Курс CarFi (CARFI)

Актуальна ціна 1 CARFI до USD:

$0,5089
+0,81%1D
USD
Графік ціни CarFi (CARFI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:32:43 (UTC+8)

Інформація щодо ціни CarFi (CARFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,4787
Мін. за 24 год
$ 0,5091
Макс. за 24 год

$ 0,4787
$ 0,5091
--
--
+0,01%

+0,81%

+110,02%

+110,02%

Актуальна ціна CarFi (CARFI) становить $ 0,5089. За останні 24 години CARFI торгувався між мінімумом у $ 0,4787 і максимумом у $ 0,5091, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CARFI становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то CARFI змінився на +0,01% за останню годину, +0,81% за 24 години та на +110,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CarFi (CARFI)

--
$ 56,84K
$ 50,89M
--
100 000 000
ETH

Поточна ринкова капіталізація CarFi — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,84K. Циркуляційна пропозиція CARFI — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,89M.

Історія ціни CarFi (CARFI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на CarFi за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,004089+0,81%
30 днів$ +0,3589+239,26%
60 днів$ +0,3589+239,26%
90 днів$ +0,3589+239,26%
Зміна ціни CarFi сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CARFI на $ +0,004089 (+0,81%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни CarFi за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,3589 (+239,26%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни CarFi за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CARFI змінився на $ +0,3589 (+239,26%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни CarFi за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,3589 (+239,26%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для CarFi (CARFI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни CarFi зараз.

Що таке CarFi (CARFI)

CarFi — це інфраструктурна платформа, розроблена для випуску та торгівлі активами реального світу (RWA), що дозволяє представлення, верифікацію та обіг різних юридично забезпечених активів реального світу ончейн.

Проєкт CarFi доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями CarFi. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу CARFI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про CarFi у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі CarFi безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни CarFi (USD)

Скільки коштуватиме CarFi (CARFI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів CarFi (CARFI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо CarFi.

Перегляньте прогноз ціни CarFi вже зараз!

Токеноміка CarFi (CARFI)

Розуміння токеноміки CarFi (CARFI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CARFI зараз!

Як купити CarFi (CARFI)

Шукаєте як купити CarFi? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати CarFi на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

CARFI до місцевих валют

Ресурс CarFi

Щоб дізнатися більше про CarFi, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCarFi
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про CarFi

Скільки сьогодні коштує CarFi (CARFI)?
Актуальна ціна CARFI у USD становить 0,5089 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CARFI до USD?
Поточна ціна CARFI до USD — $ 0,5089. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація CarFi?
Ринкова капіталізація CARFI — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CARFI?
Циркуляційна пропозиція CARFI — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CARFI?
CARFI досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CARFI?
Історична мінімальна ціна CARFI становила -- USD.
Який обсяг торгівлі CARFI?
Актуальний обсяг торгівлі CARFI за 24 години — $ 56,84K USD.
Чи підніметься ціна CARFI цього року?
CARFI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CARFI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:32:43 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$0,5089
+0,81%
