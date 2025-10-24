Актуальна ціна SLIMEX сьогодні становить 0.00865 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SLX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SLX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна SLIMEX сьогодні становить 0.00865 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SLX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SLX на MEXC вже зараз.

Логотип SLIMEX

Курс SLIMEX (SLX)

Актуальна ціна 1 SLX до USD:

$0,00862
$0,00862$0,00862
+2,74%1D
USD
Графік ціни SLIMEX (SLX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 18:53:34 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SLIMEX (SLX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00812
$ 0,00812$ 0,00812
Мін. за 24 год
$ 0,00985
$ 0,00985$ 0,00985
Макс. за 24 год

$ 0,00812
$ 0,00812$ 0,00812

$ 0,00985
$ 0,00985$ 0,00985

$ 0,0201275829066775
$ 0,0201275829066775$ 0,0201275829066775

$ 0,005582250839159196
$ 0,005582250839159196$ 0,005582250839159196

+0,58%

+2,74%

+22,00%

+22,00%

Актуальна ціна SLIMEX (SLX) становить $ 0,00865. За останні 24 години SLX торгувався між мінімумом у $ 0,00812 і максимумом у $ 0,00985, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLX становить $ 0,0201275829066775, тоді як його історичний мінімум — $ 0,005582250839159196.

Що стосується короткострокових результатів, то SLX змінився на +0,58% за останню годину, +2,74% за 24 години та на +22,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SLIMEX (SLX)

No.972

$ 14,99M
$ 14,99M$ 14,99M

$ 1,03M
$ 1,03M$ 1,03M

$ 86,50M
$ 86,50M$ 86,50M

1,73B
1,73B 1,73B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

17,33%

BSC

Поточна ринкова капіталізація SLIMEX — $ 14,99M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,03M. Циркуляційна пропозиція SLX — 1,73B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86,50M.

Історія ціни SLIMEX (SLX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на SLIMEX за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0002299+2,74%
30 днів$ -0,00135-13,50%
60 днів$ -0,00135-13,50%
90 днів$ -0,00135-13,50%
Зміна ціни SLIMEX сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни SLX на $ +0,0002299 (+2,74%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни SLIMEX за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00135 (-13,50%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни SLIMEX за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник SLX змінився на $ -0,00135 (-13,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни SLIMEX за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00135 (-13,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для SLIMEX (SLX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни SLIMEX зараз.

Що таке SLIMEX (SLX)

«Маленькі слайми, великий вплив — кожен крок відкриває нові можливості». SLIMEX — це інтерактивна ігрова екосистема Web3 на базі токена $SLX, що виросла з популярної idle-RPG Slime Miner і розвиває Slime IP в іграх та сервісах. Вона поєднує простоту та масштаб Web2 з можливостями Web3: сезонний геймплей, інтеграцію NFT та масштабовані винагороди. З більш ніж 22 мільйонами користувачів та 150 000 активних гравців щодня, SLIMEX будує мережу нового покоління, де поєднуються ігри, творці та інтерактивні економіки.

Проєкт SLIMEX доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями SLIMEX. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу SLX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про SLIMEX у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі SLIMEX безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни SLIMEX (USD)

Скільки коштуватиме SLIMEX (SLX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SLIMEX (SLX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SLIMEX.

Перегляньте прогноз ціни SLIMEX вже зараз!

Токеноміка SLIMEX (SLX)

Розуміння токеноміки SLIMEX (SLX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SLX зараз!

Як купити SLIMEX (SLX)

Шукаєте як купити SLIMEX? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати SLIMEX на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

SLX до місцевих валют

1 SLIMEX (SLX) до VND
227,62475
1 SLIMEX (SLX) до AUD
A$0,0132345
1 SLIMEX (SLX) до GBP
0,0064875
1 SLIMEX (SLX) до EUR
0,007439
1 SLIMEX (SLX) до USD
$0,00865
1 SLIMEX (SLX) до MYR
RM0,036503
1 SLIMEX (SLX) до TRY
0,363127
1 SLIMEX (SLX) до JPY
¥1,3148
1 SLIMEX (SLX) до ARS
ARS$12,8337455
1 SLIMEX (SLX) до RUB
0,7010825
1 SLIMEX (SLX) до INR
0,759297
1 SLIMEX (SLX) до IDR
Rp144,166609
1 SLIMEX (SLX) до PHP
0,5071495
1 SLIMEX (SLX) до EGP
￡E.0,411567
1 SLIMEX (SLX) до BRL
R$0,046537
1 SLIMEX (SLX) до CAD
C$0,01211
1 SLIMEX (SLX) до BDT
1,05703
1 SLIMEX (SLX) до NGN
12,6277025
1 SLIMEX (SLX) до COP
$33,7890625
1 SLIMEX (SLX) до ZAR
R.0,149991
1 SLIMEX (SLX) до UAH
0,3614835
1 SLIMEX (SLX) до TZS
T.Sh.21,463937
1 SLIMEX (SLX) до VES
Bs1,8338
1 SLIMEX (SLX) до CLP
$8,1829
1 SLIMEX (SLX) до PKR
Rs2,442068
1 SLIMEX (SLX) до KZT
4,642974
1 SLIMEX (SLX) до THB
฿0,2832875
1 SLIMEX (SLX) до TWD
NT$0,2666795
1 SLIMEX (SLX) до AED
د.إ0,0317455
1 SLIMEX (SLX) до CHF
Fr0,0068335
1 SLIMEX (SLX) до HKD
HK$0,067124
1 SLIMEX (SLX) до AMD
֏3,3002345
1 SLIMEX (SLX) до MAD
.د.م0,0798395
1 SLIMEX (SLX) до MXN
$0,1590735
1 SLIMEX (SLX) до SAR
ريال0,0324375
1 SLIMEX (SLX) до ETB
Br1,3062365
1 SLIMEX (SLX) до KES
KSh1,1174935
1 SLIMEX (SLX) до JOD
د.أ0,00613285
1 SLIMEX (SLX) до PLN
0,0315725
1 SLIMEX (SLX) до RON
лв0,0378005
1 SLIMEX (SLX) до SEK
kr0,081137
1 SLIMEX (SLX) до BGN
лв0,014532
1 SLIMEX (SLX) до HUF
Ft2,9016425
1 SLIMEX (SLX) до CZK
0,181131
1 SLIMEX (SLX) до KWD
د.ك0,0026469
1 SLIMEX (SLX) до ILS
0,0284585
1 SLIMEX (SLX) до BOB
Bs0,0595985
1 SLIMEX (SLX) до AZN
0,014705
1 SLIMEX (SLX) до TJS
SM0,0798395
1 SLIMEX (SLX) до GEL
0,0234415
1 SLIMEX (SLX) до AOA
Kz7,8850805
1 SLIMEX (SLX) до BHD
.د.ب0,0032524
1 SLIMEX (SLX) до BMD
$0,00865
1 SLIMEX (SLX) до DKK
kr0,0556195
1 SLIMEX (SLX) до HNL
L0,2265435
1 SLIMEX (SLX) до MUR
0,393748
1 SLIMEX (SLX) до NAD
$0,149818
1 SLIMEX (SLX) до NOK
kr0,0865
1 SLIMEX (SLX) до NZD
$0,015051
1 SLIMEX (SLX) до PAB
B/.0,00865
1 SLIMEX (SLX) до PGK
K0,0364165
1 SLIMEX (SLX) до QAR
ر.ق0,0313995
1 SLIMEX (SLX) до RSD
дин.0,8730445
1 SLIMEX (SLX) до UZS
soʻm104,2168435
1 SLIMEX (SLX) до ALL
L0,71968
1 SLIMEX (SLX) до ANG
ƒ0,0154835
1 SLIMEX (SLX) до AWG
ƒ0,01557
1 SLIMEX (SLX) до BBD
$0,0173
1 SLIMEX (SLX) до BAM
KM0,014532
1 SLIMEX (SLX) до BIF
Fr25,43965
1 SLIMEX (SLX) до BND
$0,0111585
1 SLIMEX (SLX) до BSD
$0,00865
1 SLIMEX (SLX) до JMD
$1,3844325
1 SLIMEX (SLX) до KHR
34,738919
1 SLIMEX (SLX) до KMF
Fr3,6676
1 SLIMEX (SLX) до LAK
188,0434745
1 SLIMEX (SLX) до LKR
රු2,618009
1 SLIMEX (SLX) до MDL
L0,146358
1 SLIMEX (SLX) до MGA
Ar38,616022
1 SLIMEX (SLX) до MOP
P0,069027
1 SLIMEX (SLX) до MVR
0,132345
1 SLIMEX (SLX) до MWK
MK14,965365
1 SLIMEX (SLX) до MZN
MT0,5528215
1 SLIMEX (SLX) до NPR
रु1,2124705
1 SLIMEX (SLX) до PYG
60,9133
1 SLIMEX (SLX) до RWF
Fr12,53385
1 SLIMEX (SLX) до SBD
$0,071103
1 SLIMEX (SLX) до SCR
0,120062
1 SLIMEX (SLX) до SRD
$0,3433185
1 SLIMEX (SLX) до SVC
$0,075428
1 SLIMEX (SLX) до SZL
L0,1497315
1 SLIMEX (SLX) до TMT
m0,030275
1 SLIMEX (SLX) до TND
د.ت0,0253445
1 SLIMEX (SLX) до TTD
$0,058474
1 SLIMEX (SLX) до UGX
Sh30,1366
1 SLIMEX (SLX) до XAF
Fr4,8786
1 SLIMEX (SLX) до XCD
$0,023355
1 SLIMEX (SLX) до XOF
Fr4,8786
1 SLIMEX (SLX) до XPF
Fr0,8823
1 SLIMEX (SLX) до BWP
P0,1156505
1 SLIMEX (SLX) до BZD
$0,0173
1 SLIMEX (SLX) до CVE
$0,820885
1 SLIMEX (SLX) до DJF
Fr1,53105
1 SLIMEX (SLX) до DOP
$0,550832
1 SLIMEX (SLX) до DZD
د.ج1,125192
1 SLIMEX (SLX) до FJD
$0,0196355
1 SLIMEX (SLX) до GNF
Fr74,563
1 SLIMEX (SLX) до GTQ
Q0,066086
1 SLIMEX (SLX) до GYD
$1,8046495
1 SLIMEX (SLX) до ISK
kr1,0553

Ресурс SLIMEX

Щоб дізнатися більше про SLIMEX, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSLIMEX
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про SLIMEX

Скільки сьогодні коштує SLIMEX (SLX)?
Актуальна ціна SLX у USD становить 0,00865 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SLX до USD?
Поточна ціна SLX до USD — $ 0,00865. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SLIMEX?
Ринкова капіталізація SLX — $ 14,99M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SLX?
Циркуляційна пропозиція SLX — 1,73B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SLX?
SLX досяг історичної максимальної ціни у 0,0201275829066775 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SLX?
Історична мінімальна ціна SLX становила 0,005582250839159196 USD.
Який обсяг торгівлі SLX?
Актуальний обсяг торгівлі SLX за 24 години — $ 1,03M USD.
Чи підніметься ціна SLX цього року?
SLX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SLX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 18:53:34 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SLIMEX (SLX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор SLX до USD

Сума

SLX
SLX
USD
USD

1 SLX = 0,00865 USD

Торгувати SLX

SLX/USDT
$0,00862
$0,00862$0,00862
+2,13%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --

