Сьогоднішня ціна JOE

Поточна ціна JOE (JOE) сьогодні становить ₴ 0,02691, зі зміною 4,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JOE до UAH становить ₴ 0,02691 за JOE.

JOE наразі посідає №828 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 12,30M, з циркуляційною пропозицією у 457,18M JOE. Протягом останніх 24 годин JOE торгувався між ₴ 0,02666 (мінімум) та ₴ 0,02934 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 225,511931730388442897, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,2460890625833518359.

У короткостроковій динаміці JOE змінився на -1,29% за останню годину та на +10,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,16K.

Ринкова інформація щодо JOE (JOE)

Рейтинг No.828 Ринкова капіталізація ₴ 12,30M₴ 12,30M ₴ 12,30M Обсяг (за 24 год) ₴ 62,16K₴ 62,16K ₴ 62,16K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 13,46M₴ 13,46M ₴ 13,46M Циркуляційне постачання 457,18M 457,18M 457,18M Максимальна пропозиція 500 000 000 500 000 000 500 000 000 Загальна пропозиція 464 573 155 464 573 155 464 573 155 Коефіцієнт циркуляції 91,43% Публічний блокчейн AVAX_CCHAIN

Поточна ринкова капіталізація JOE — ₴ 12,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,16K. Циркуляційна пропозиція JOE — 457,18M, зі загальною пропозицією 464573155. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 13,46M.