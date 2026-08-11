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Поточна ціна JOE сьогодні становить 0,02691 UAH. Ринкова капіталізація JOE становить 12 302 758,38987 UAH. Відстежуйте оновлення цін JOE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна JOE сьогодні становить 0,02691 UAH. Ринкова капіталізація JOE становить 12 302 758,38987 UAH. Відстежуйте оновлення цін JOE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про JOE

Інформація про ціну JOE

Що таке JOE

Офіційний вебсайт JOE

Токеноміка JOE

Прогноз ціни JOE

Історія JOE

Посібник з купівлі JOE

Конвертація JOE у фіатну валюту

Спот JOE

Ф'ючерси JOE USDT-M

Премаркет торгівля

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Навчання

Логотип JOE

Курс JOE (JOE)

Актуальна ціна 1 JOE до UAH:

₴1,2079899
₴1,2079899₴1,2079899
-4,91%1D
UAH
Графік ціни JOE (JOE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:39:08 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна JOE

Поточна ціна JOE (JOE) сьогодні становить ₴ 0,02691, зі зміною 4,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JOE до UAH становить ₴ 0,02691 за JOE.

JOE наразі посідає №828 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 12,30M, з циркуляційною пропозицією у 457,18M JOE. Протягом останніх 24 годин JOE торгувався між ₴ 0,02666 (мінімум) та ₴ 0,02934 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 225,511931730388442897, тоді як історичний мінімум — ₴ 1,2460890625833518359.

У короткостроковій динаміці JOE змінився на -1,29% за останню годину та на +10,15% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 62,16K.

Ринкова інформація щодо JOE (JOE)

No.828

₴ 12,30M
₴ 12,30M₴ 12,30M

₴ 62,16K
₴ 62,16K₴ 62,16K

₴ 13,46M
₴ 13,46M₴ 13,46M

457,18M
457,18M 457,18M

500 000 000
500 000 000 500 000 000

464 573 155
464 573 155 464 573 155

91,43%

AVAX_CCHAIN

Поточна ринкова капіталізація JOE — ₴ 12,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 62,16K. Циркуляційна пропозиція JOE — 457,18M, зі загальною пропозицією 464573155. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 13,46M.

Історія ціни JOE у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,02666
₴ 0,02666₴ 0,02666
Мін. за 24 год
₴ 0,02934
₴ 0,02934₴ 0,02934
Макс. за 24 год

₴ 0,02666
₴ 0,02666₴ 0,02666

₴ 0,02934
₴ 0,02934₴ 0,02934

₴ 225,511931730388442897
₴ 225,511931730388442897₴ 225,511931730388442897

₴ 1,2460890625833518359
₴ 1,2460890625833518359₴ 1,2460890625833518359

-1,29%

-4,91%

+10,15%

+10,15%

Історія ціни JOE (JOE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на JOE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0623749-4,91%
30 днів₴ -0,00117-4,17%
60 днів₴ -0,00277-9,34%
90 днів₴ -0,02378-46,92%
Зміна ціни JOE сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни JOE на ₴ -0,0623749 (-4,91%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни JOE за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00117 (-4,17%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни JOE за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник JOE змінився на ₴ -0,00277 (-9,34%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни JOE за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,02378 (-46,92%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для JOE (JOE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни JOE зараз.

Аналіз для JOE

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для JOE. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд JOE сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку JOE: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Перекупленість> 70Зростання дещо прискорюється, у короткостроковій перспективі можлива пауза.

JOE_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,02975. Ціна знаходиться вище ключового рівня S1 (0,02907) і нижче нижньої межі діапазону центрального рівня (0,0324). Між рівнем S1 і центральним рівнем спостерігається коливальний тренд, у якому обидві сторони — бичі й ведмеді — активно конкурують. Наразі відстань до верхнього опорного рівня (центру) є обмеженою, а нижній рівень S1 надає близької підтримки. Індикатор MACD демонструє формування золотого перетину, що свідчить про наявність короткострокового купівельного потенціалу. RSI перевищив зону перекупленості, що сигналізує про перегрітість настроїв на короткому терміні. Група скользящих середніх не дає чіткого сигналу для покупок, а показники швидкого та повільного індикаторів демонструють явну розбіжність. Рівень волатильності залишається в межах норми, при цьому розподіл енергії характеризується концентрацією на короткому терміні та розсіюванням на середньому. Помітна розбіжність між технічними індикаторами обмежує потенціал подальшого зростання. Близька ключова підтримка знаходиться на рівні 0,02907, що відповідає приблизно 2,3% від поточного курсу. Перший опір угорі розташований на рівні центрального рівня 0,0324, що відповідає близько 8,9% від нинішнього курсу. Далекий опір, який можна розглядати як орієнтир, знаходиться на рівні R1 — 0,03682, що відповідає приблизно 23,7% від поточного курсу. Нижня дальня підтримка розташована на рівні S2 — 0,02465, що відповідає близько 17,1% від поточного курсу. Рух ціни між цими ключовими рівнями визначає межі поточного торговельного діапазону.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни JOE?

Ціни на токен JOE залежать від кількох ключових факторів:

1. Обсяг торгівлі та ліквідність на DEX Trader Joe.
2. Розвиток та поширення екосистеми Avalanche.
3. Настрій та тренди на ринку DeFi.
4. Корисність токена для управління та розподілу комісій.
5. Винагороди за стейкінг та токеноміка.
6. Оголошення про партнерські угоди.
7. Загальні умови на криптовалютному ринку.
8. Конкуренція з іншими DEX-платформами.
9. Регуляторні зміни, що впливають на DeFi.
10. Технічні оновлення та покращення протоколу.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну JOE?

Люди хочуть знати ціну токена JOE сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження на ринок та планування інвестицій. Трейдери потребують цін у реальному часі, щоб успішно виконувати накази на покупку/продаж. Інвестори стежать за щоденною динамікою, щоб оцінювати вартість своїх активів і приймати стратегічні рішення щодо обсягу позицій або перебалансування портфеля.

Прогноз ціни JOE

Прогноз ціни JOE (JOE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JOE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни JOE (JOE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна JOE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне JOE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JOE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни JOE.

Як купити та інвестувати JOE в Україна

Готові розпочати торгівлю з JOE? Купівля JOE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити JOE. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі JOE (JOE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і JOE буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі JOE (JOE)

Що ви можете зробити з JOE

Володіння JOE відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке JOE (JOE)

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

Ресурс JOE

Щоб дізнатися більше про JOE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтJOE
Оглядач блокчейну

Категорія :

4chan-ThemedArbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

Люди також запитують: Інші запитання про JOE

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:39:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для JOE (JOE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про JOE

JOE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію JOE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю JOEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках JOE (JOE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги JOE у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
JOE/USDT
₴1,2079899
₴1,2079899₴1,2079899
-4,70%
2.23M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор JOE до UAH

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1 JOE = 1,2079899 UAH