Актуальна ціна ZEROBASE сьогодні становить 0.2586 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZBT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZBT на MEXC вже зараз.

Логотип ZEROBASE

Курс ZEROBASE (ZBT)

Актуальна ціна 1 ZBT до USD:

$0,2589
$0,2589$0,2589
-4,42%1D
USD
Графік ціни ZEROBASE (ZBT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:30:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ZEROBASE (ZBT) (USD)

Актуальна ціна ZEROBASE (ZBT) становить $ 0,2586. За останні 24 години ZBT торгувався між мінімумом у $ 0,2552 і максимумом у $ 0,2822, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZBT становить $ 1,1331922631579274, тоді як його історичний мінімум — $ 0,2476066385459085.

Що стосується короткострокових результатів, то ZBT змінився на +0,77% за останню годину, -4,42% за 24 години та на -65,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ZEROBASE (ZBT)

No.457

No.457

$ 56,89M
$ 56,89M$ 56,89M

$ 2,75M
$ 2,75M$ 2,75M

$ 258,60M
$ 258,60M$ 258,60M

220,00M
220,00M 220,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

22,00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація ZEROBASE — $ 56,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,75M. Циркуляційна пропозиція ZBT — 220,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 258,60M.

Історія ціни ZEROBASE (ZBT) у USD

Відстежуйте зміни ціни на ZEROBASE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,011973-4,42%
30 днів$ +0,0586+29,30%
60 днів$ +0,0586+29,30%
90 днів$ +0,0586+29,30%
Зміна ціни ZEROBASE сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ZBT на $ -0,011973 (-4,42%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ZEROBASE за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0586 (+29,30%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ZEROBASE за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ZBT змінився на $ +0,0586 (+29,30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ZEROBASE за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0586 (+29,30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ZEROBASE (ZBT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ZEROBASE зараз.

Що таке ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE — це децентралізована криптографічна інфраструктурна мережа, яка забезпечує перевірені обчислення офчейн за допомогою доведення з нульовим розголошенням (ZKP) та надійних середовищ виконання (TEE). Вона підтримує такі продукти, як zkStaking, zkLogin та ProofYield, поєднуючи інституційні DeFi, конфіденційність користувачів та стратегії активів реального світу.

Проєкт ZEROBASE доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями ZEROBASE. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ZBT, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про ZEROBASE у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі ZEROBASE безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни ZEROBASE (USD)

Скільки коштуватиме ZEROBASE (ZBT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ZEROBASE (ZBT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ZEROBASE.

Перегляньте прогноз ціни ZEROBASE вже зараз!

Токеноміка ZEROBASE (ZBT)

Розуміння токеноміки ZEROBASE (ZBT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ZBT зараз!

Як купити ZEROBASE (ZBT)

Шукаєте як купити ZEROBASE? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати ZEROBASE на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ZBT до місцевих валют

Люди також запитують: Інші запитання про ZEROBASE

Скільки сьогодні коштує ZEROBASE (ZBT)?
Актуальна ціна ZBT у USD становить 0,2586 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ZBT до USD?
Поточна ціна ZBT до USD — $ 0,2586. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ZEROBASE?
Ринкова капіталізація ZBT — $ 56,89M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ZBT?
Циркуляційна пропозиція ZBT — 220,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ZBT?
ZBT досяг історичної максимальної ціни у 1,1331922631579274 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ZBT?
Історична мінімальна ціна ZBT становила 0,2476066385459085 USD.
Який обсяг торгівлі ZBT?
Актуальний обсяг торгівлі ZBT за 24 години — $ 2,75M USD.
Чи підніметься ціна ZBT цього року?
ZBT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ZBT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:30:27 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

