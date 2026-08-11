Сьогоднішня ціна PayAI Network

Поточна ціна PayAI Network (PAYAI) сьогодні становить ₴ 0,003934, зі зміною 5,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PAYAI до UAH становить ₴ 0,003934 за PAYAI.

PayAI Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- PAYAI. Протягом останніх 24 годин PAYAI торгувався між ₴ 0,0037 (мінімум) та ₴ 0,004212 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці PAYAI змінився на +3,09% за останню годину та на -3,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 60,61K.

Ринкова інформація щодо PayAI Network (PAYAI)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 60,61K₴ 60,61K ₴ 60,61K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація PayAI Network — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 60,61K. Циркуляційна пропозиція PAYAI — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.