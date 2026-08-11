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Поточна ціна DODO сьогодні становить 0.02094 UAH. Ринкова капіталізація DODO становить 20,940,000 UAH. Відстежуйте оновлення цін DODO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна DODO сьогодні становить 0.02094 UAH. Ринкова капіталізація DODO становить 20,940,000 UAH. Відстежуйте оновлення цін DODO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DODO

Інформація про ціну DODO

Що таке DODO

Whitepaper DODO

Офіційний вебсайт DODO

Токеноміка DODO

Прогноз ціни DODO

Історія DODO

Посібник з купівлі DODO

Конвертація DODO у фіатну валюту

Спот DODO

Ф'ючерси DODO USDT-M

Премаркет торгівля

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Блог

Навчання

Логотип DODO

Курс DODO (DODO)

Актуальна ціна 1 DODO до UAH:

₴0.9390988
₴0.9390988₴0.9390988
-5,59%1D
UAH
Графік ціни DODO (DODO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:16:44 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна DODO

Поточна ціна DODO (DODO) сьогодні становить ₴ 0.02094, зі зміною 5.59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DODO до UAH становить ₴ 0.02094 за DODO.

DODO наразі посідає №815 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 20,94M, з циркуляційною пропозицією у 1,00B DODO. Протягом останніх 24 годин DODO торгувався між ₴ 0.02072 (мінімум) та ₴ 0.02716 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 382.1240389617, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.5757588945143242434.

У короткостроковій динаміці DODO змінився на -0.29% за останню годину та на +12.94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 397,98K.

Ринкова інформація щодо DODO (DODO)

No.815

₴ 20,94M
₴ 20,94M₴ 20,94M

₴ 397,98K
₴ 397,98K₴ 397,98K

₴ 20.94M
₴ 20.94M₴ 20.94M

1,00B
1,00B 1,00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація DODO — ₴ 20,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 397,98K. Циркуляційна пропозиція DODO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 20.94M.

Історія ціни DODO у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.02072
₴ 0.02072₴ 0.02072
Мін. за 24 год
₴ 0.02716
₴ 0.02716₴ 0.02716
Макс. за 24 год

₴ 0.02072
₴ 0.02072₴ 0.02072

₴ 0.02716
₴ 0.02716₴ 0.02716

₴ 382.1240389617
₴ 382.1240389617₴ 382.1240389617

₴ 0.5757588945143242434
₴ 0.5757588945143242434₴ 0.5757588945143242434

-0.29%

-5.59%

+12.94%

+12.94%

Історія ціни DODO (DODO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на DODO за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0556039-5.59%
30 днів₴ +0.00431+25.91%
60 днів₴ +0.00414+24.64%
90 днів₴ +0.00086+4.28%
Зміна ціни DODO сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DODO на ₴ -0.0556039 (-5.59%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни DODO за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.00431 (+25.91%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни DODO за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DODO змінився на ₴ +0.00414 (+24.64%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни DODO за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.00086 (+4.28%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для DODO (DODO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни DODO зараз.

Аналіз для DODO

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для DODO. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд DODO сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку DODO: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуЦіна > R2Вище R2Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

DODO_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,0215. Ціна знаходиться вище ключового рівня R2 і вийшла з центрального діапазону 0,02027. Структура биків поки не здійснила ефективного прориву, а позиція на високому рівні залишається невизначеною. Індикаторна система демонструє дивергенцію, а група скользящих середніх не підтверджує сигналів для покупки. На поточному рівні відсутнє достатнє підтримання з боку щільних зон об'ємів нижче, що свідчить про недостатню стабільність структури. Індекс MACD показує формування «мертвої» перетину, а кінетичний імпульс змінив напрямок на спад. Показник RSI перебуває у нейтральній зоні, що свідчить про тимчасове порівняння сил биків і ведмедів. Значення KDJ та StochRSI вказують на потребу корекції після недавнього перекуплення. Розширення полос Болінджера свідчить про збереження нормальної волатильності без екстремальних розширень. Швидкі та повільні індикатори розташовані на різних рівнях, що говорить про слабку короткострокову динаміку у порівнянні з середньостроковими трендами. Купівельні сили розпорошені, тому не вдається сформувати концентровану двигучу силу. Найближча опірна зона знаходиться на рівні 0,02119 (R2), що на 1,4% вище поточного курсу. Наступна опірна позиція — 0,02087 (R1), на 2,9% вище. Унизу ключова підтримка розташована на рівні 0,01995 (S1), що на 7,2% нижче поточного курсу. Далека оборонна лінія встановлена на рівні 0,01935 (S2), на 10,0% нижче. Якщо ціна повернеться до району центрального діапазону 0,02027, то буде перевірено чинність нижньої межі цього діапазону.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни DODO?

Ціну DODO впливають кілька ключових факторів:

1. Обсяг торгівлі та ліквідність на платформі
2. Загальний настрій та тренди на ринку DeFi
3. Рух цін біткоїна та етереуму
4. Прийняття платформи та зростання кількості користувачів
5. Корисність токена та нагороди за стейкінг
6. Ефективність алгоритму маркет-мейкерів
7. Партнерські зобов’язання та інтеграції
8. Регуляторні зміни, що впливають на DeFi
9. Конкуренція з іншими DEX-платформами
10. Загальні умови ринку криптовалют

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну DODO?

Люди хочуть знати ціну DODO сьогодні з кількох ключових причин: прийняття рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимального часу для входження та виходу з ринку, а також аналіз інвестицій. DODO — це токен децентралізованого фінансового протоколу, тому трейдери стежать за його ціною, щоб визначити точки входу та виходу. Інвестори відстежують щоденну динаміку цін, щоб оцінити вартість своїх активів і приймати обґрунтовані рішення щодо покупки, продажу або утримання позицій.

Прогноз ціни DODO

Прогноз ціни DODO (DODO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DODO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни DODO (DODO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна DODO потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне DODO у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DODO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни DODO.

Як купити та інвестувати DODO в Україна

Готові розпочати торгівлю з DODO? Купівля DODO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити DODO. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі DODO (DODO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і DODO буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі DODO (DODO)

Що ви можете зробити з DODO

Володіння DODO відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке DODO (DODO)

DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets.

Ресурс DODO

Щоб дізнатися більше про DODO, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтDODO
Оглядач блокчейну

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Люди також запитують: Інші запитання про DODO

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:16:44 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DODO (DODO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про DODO

DODO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію DODO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю DODOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках DODO (DODO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги DODO у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
DODO/USDT
₴0.9453834
₴0.9453834₴0.9453834
-4.74%
17.33M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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