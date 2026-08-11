Сьогоднішня ціна DODO

Поточна ціна DODO (DODO) сьогодні становить ₴ 0.02094, зі зміною 5.59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DODO до UAH становить ₴ 0.02094 за DODO.

DODO наразі посідає №815 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 20,94M, з циркуляційною пропозицією у 1,00B DODO. Протягом останніх 24 годин DODO торгувався між ₴ 0.02072 (мінімум) та ₴ 0.02716 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 382.1240389617, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.5757588945143242434.

У короткостроковій динаміці DODO змінився на -0.29% за останню годину та на +12.94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 397,98K.

Ринкова інформація щодо DODO (DODO)

Рейтинг No.815 Ринкова капіталізація ₴ 20,94M₴ 20,94M ₴ 20,94M Обсяг (за 24 год) ₴ 397,98K₴ 397,98K ₴ 397,98K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 20.94M₴ 20.94M ₴ 20.94M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 100.00% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація DODO — ₴ 20,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 397,98K. Циркуляційна пропозиція DODO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 20.94M.