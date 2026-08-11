Курс DODO (DODO)
Поточна ціна DODO (DODO) сьогодні становить ₴ 0.02094, зі зміною 5.59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DODO до UAH становить ₴ 0.02094 за DODO.
DODO наразі посідає №815 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 20,94M, з циркуляційною пропозицією у 1,00B DODO. Протягом останніх 24 годин DODO торгувався між ₴ 0.02072 (мінімум) та ₴ 0.02716 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 382.1240389617, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.5757588945143242434.
У короткостроковій динаміці DODO змінився на -0.29% за останню годину та на +12.94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 397,98K.
No.815
100.00%
ETH
Поточна ринкова капіталізація DODO — ₴ 20,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 397,98K. Циркуляційна пропозиція DODO — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 20.94M.
-0.29%
-5.59%
+12.94%
+12.94%
Відстежуйте зміни ціни на DODO за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.0556039
|-5.59%
|30 днів
|₴ +0.00431
|+25.91%
|60 днів
|₴ +0.00414
|+24.64%
|90 днів
|₴ +0.00086
|+4.28%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни DODO на ₴ -0.0556039 (-5.59%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.00431 (+25.91%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник DODO змінився на ₴ +0.00414 (+24.64%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.00086 (+4.28%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для DODO (DODO)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни DODO зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для DODO. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку DODO: ведмежі, бичачі 35% | ведмежі 65%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Ціна > R2
|Вище R2
|Дорожче за нещодавній «найдорожчий» діапазон, ціна у високій зоні.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
DODO_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,0215. Ціна знаходиться вище ключового рівня R2 і вийшла з центрального діапазону 0,02027. Структура биків поки не здійснила ефективного прориву, а позиція на високому рівні залишається невизначеною. Індикаторна система демонструє дивергенцію, а група скользящих середніх не підтверджує сигналів для покупки. На поточному рівні відсутнє достатнє підтримання з боку щільних зон об'ємів нижче, що свідчить про недостатню стабільність структури. Індекс MACD показує формування «мертвої» перетину, а кінетичний імпульс змінив напрямок на спад. Показник RSI перебуває у нейтральній зоні, що свідчить про тимчасове порівняння сил биків і ведмедів. Значення KDJ та StochRSI вказують на потребу корекції після недавнього перекуплення. Розширення полос Болінджера свідчить про збереження нормальної волатильності без екстремальних розширень. Швидкі та повільні індикатори розташовані на різних рівнях, що говорить про слабку короткострокову динаміку у порівнянні з середньостроковими трендами. Купівельні сили розпорошені, тому не вдається сформувати концентровану двигучу силу. Найближча опірна зона знаходиться на рівні 0,02119 (R2), що на 1,4% вище поточного курсу. Наступна опірна позиція — 0,02087 (R1), на 2,9% вище. Унизу ключова підтримка розташована на рівні 0,01995 (S1), що на 7,2% нижче поточного курсу. Далека оборонна лінія встановлена на рівні 0,01935 (S2), на 10,0% нижче. Якщо ціна повернеться до району центрального діапазону 0,02027, то буде перевірено чинність нижньої межі цього діапазону.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна DODO потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets.
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|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
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|Оновлення в галузі
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|02-01 01:12:00
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