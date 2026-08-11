Курс Infinex (INX)
Поточна ціна Infinex (INX) сьогодні становить ₴ 0,008709, зі зміною 6,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INX до UAH становить ₴ 0,008709 за INX.
Infinex наразі посідає №809 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 17,37M, з циркуляційною пропозицією у 1,99B INX. Протягом останніх 24 годин INX торгувався між ₴ 0,007968 (мінімум) та ₴ 0,00911 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,3201638114858452339, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2860153765664923512.
У короткостроковій динаміці INX змінився на +0,24% за останню годину та на +2,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 74,80K.
No.809
19,94%
ETH
Поточна ринкова капіталізація Infinex — ₴ 17,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 74,80K. Циркуляційна пропозиція INX — 1,99B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 87,09M.
+0,24%
+6,02%
+2,83%
+2,83%
Відстежуйте зміни ціни на Infinex за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,02219355
|+6,02%
|30 днів
|₴ +0,001214
|+16,19%
|60 днів
|₴ -0,000648
|-6,93%
|90 днів
|₴ -0,003854
|-30,68%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни INX на ₴ +0,02219355 (+6,02%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,001214 (+16,19%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник INX змінився на ₴ -0,000648 (-6,93%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,003854 (-30,68%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Infinex (INX)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Infinex зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Infinex. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку INX: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|0 купівля
|0‑20%, продаж
|Усі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|S1 ≤ ціна < точка розвороту
|Між S1 і точкою розвороту
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
INX_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,008456, що знаходиться незначно нижче центрального значення 0,00848. Ціна перебуває всередині коливального діапазону, утвореного рівнями S1 і R1, при цьому рівень збігу ключових точок досить високий. Система скользящих середніх перебуває в нейтральному стані, а сили биків і ведмедів на поточному рівні досягли тимчасового балансу. Структура не подолала ключових порогових значень, тому продовжується горизонтальне консолідаційне рух. MACD сформував золоте перетинання, що свідчить про початок накопичення короткострокового купівельного імпульсу. RSI знаходиться в нейтральній зоні, не демонструючи ознак перекупленості чи перепроданості. Швидкі та повільні індикатори показують певну розшарованість, а значення KDJ та StochRSI свідчать про те, що енергія руху поки що не досягла повної синхронізації. Розширення полос Болінджера вказує на низьку волатильність, що свідчить про відсутність одностороннього драйвера ринку. Розподіл енергії залишається розрізненим, і поки немає ознак її концентрації та різкого сплеску. Перший опірний рівень R1 розташований на позначці 0,00874, що відстає від поточної ціни приблизно на 3,4%. Другий опірний рівень R2 знаходиться на позначці 0,00901, який слугує довгостроковим контрольним пунктом. Перший підтримувальний рівень S1 розташований на позначці 0,00821, що відстає від поточної ціни приблизно на 2,9%. Другий підтримувальний рівень S2 знаходиться на позначці 0,00795, формуючи нижню межу діапазону. Близькі рівні цін мають безпосереднє обмежувальне значення для короткострокової динаміки ціни.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Infinex потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Infinex — це некастодіальний гаманець, що працює на базі Turnkey. Turnkey — це рішення для керування ключами, створене командою, яка розробила Coinbase Custody. Infinex використовує ключі доступу для входу до акаунтів та контролю над ним. Зростаюче впровадження ключів доступу в усій технологічній екосистемі гарантує, що платформа самостійного зберігання на основі ключів доступу оптимізує UX для більшості людей. Infinex складається з кількох інтерфейсів. Разом вони відповідають потребам користувача та оптимізують досвід роботи ончейн. Infinex розробляється протягом останніх 2 років під керівництвом Кейна Ворвіка, засновника Synthetix.
Щоб дізнатися більше про Infinex, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
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