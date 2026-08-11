Сьогоднішня ціна Infinex

Поточна ціна Infinex (INX) сьогодні становить ₴ 0,008709, зі зміною 6,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INX до UAH становить ₴ 0,008709 за INX.

Infinex наразі посідає №809 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 17,37M, з циркуляційною пропозицією у 1,99B INX. Протягом останніх 24 годин INX торгувався між ₴ 0,007968 (мінімум) та ₴ 0,00911 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,3201638114858452339, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2860153765664923512.

У короткостроковій динаміці INX змінився на +0,24% за останню годину та на +2,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 74,80K.

Ринкова інформація щодо Infinex (INX)

Рейтинг No.809 Ринкова капіталізація ₴ 17,37M₴ 17,37M ₴ 17,37M Обсяг (за 24 год) ₴ 74,80K₴ 74,80K ₴ 74,80K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 87,09M₴ 87,09M ₴ 87,09M Циркуляційне постачання 1,99B 1,99B 1,99B Максимальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Загальна пропозиція 10 000 000 000 10 000 000 000 10 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 19,94% Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Infinex — ₴ 17,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 74,80K. Циркуляційна пропозиція INX — 1,99B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 87,09M.