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Поточна ціна Infinex сьогодні становить 0,008709 UAH. Ринкова капіталізація INX становить 17 368 358,7 UAH. Відстежуйте оновлення цін INX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Infinex сьогодні становить 0,008709 UAH. Ринкова капіталізація INX становить 17 368 358,7 UAH. Відстежуйте оновлення цін INX до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про INX

Інформація про ціну INX

Що таке INX

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Офіційний вебсайт INX

Токеноміка INX

Прогноз ціни INX

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Курс Infinex (INX)

Актуальна ціна 1 INX до UAH:

₴0,39085723
₴0,39085723₴0,39085723
+6,02%1D
UAH
Графік ціни Infinex (INX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:35:08 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Infinex

Поточна ціна Infinex (INX) сьогодні становить ₴ 0,008709, зі зміною 6,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації INX до UAH становить ₴ 0,008709 за INX.

Infinex наразі посідає №809 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 17,37M, з циркуляційною пропозицією у 1,99B INX. Протягом останніх 24 годин INX торгувався між ₴ 0,007968 (мінімум) та ₴ 0,00911 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,3201638114858452339, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,2860153765664923512.

У короткостроковій динаміці INX змінився на +0,24% за останню годину та на +2,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 74,80K.

Ринкова інформація щодо Infinex (INX)

No.809

₴ 17,37M
₴ 17,37M₴ 17,37M

₴ 74,80K
₴ 74,80K₴ 74,80K

₴ 87,09M
₴ 87,09M₴ 87,09M

1,99B
1,99B 1,99B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

19,94%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Infinex — ₴ 17,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 74,80K. Циркуляційна пропозиція INX — 1,99B, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 87,09M.

Історія ціни Infinex у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,007968
₴ 0,007968₴ 0,007968
Мін. за 24 год
₴ 0,00911
₴ 0,00911₴ 0,00911
Макс. за 24 год

₴ 0,007968
₴ 0,007968₴ 0,007968

₴ 0,00911
₴ 0,00911₴ 0,00911

₴ 1,3201638114858452339
₴ 1,3201638114858452339₴ 1,3201638114858452339

₴ 0,2860153765664923512
₴ 0,2860153765664923512₴ 0,2860153765664923512

+0,24%

+6,02%

+2,83%

+2,83%

Історія ціни Infinex (INX) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Infinex за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,02219355+6,02%
30 днів₴ +0,001214+16,19%
60 днів₴ -0,000648-6,93%
90 днів₴ -0,003854-30,68%
Зміна ціни Infinex сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни INX на ₴ +0,02219355 (+6,02%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Infinex за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,001214 (+16,19%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Infinex за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник INX змінився на ₴ -0,000648 (-6,93%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Infinex за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,003854 (-30,68%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Infinex (INX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Infinex зараз.

Аналіз для Infinex

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Infinex. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Infinex сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку INX: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА0 купівля0‑20%, продажУсі MA спрямовані вниз, короткострокова значно нижча за довгострокову.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

INX_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,008456, що знаходиться незначно нижче центрального значення 0,00848. Ціна перебуває всередині коливального діапазону, утвореного рівнями S1 і R1, при цьому рівень збігу ключових точок досить високий. Система скользящих середніх перебуває в нейтральному стані, а сили биків і ведмедів на поточному рівні досягли тимчасового балансу. Структура не подолала ключових порогових значень, тому продовжується горизонтальне консолідаційне рух. MACD сформував золоте перетинання, що свідчить про початок накопичення короткострокового купівельного імпульсу. RSI знаходиться в нейтральній зоні, не демонструючи ознак перекупленості чи перепроданості. Швидкі та повільні індикатори показують певну розшарованість, а значення KDJ та StochRSI свідчать про те, що енергія руху поки що не досягла повної синхронізації. Розширення полос Болінджера вказує на низьку волатильність, що свідчить про відсутність одностороннього драйвера ринку. Розподіл енергії залишається розрізненим, і поки немає ознак її концентрації та різкого сплеску. Перший опірний рівень R1 розташований на позначці 0,00874, що відстає від поточної ціни приблизно на 3,4%. Другий опірний рівень R2 знаходиться на позначці 0,00901, який слугує довгостроковим контрольним пунктом. Перший підтримувальний рівень S1 розташований на позначці 0,00821, що відстає від поточної ціни приблизно на 2,9%. Другий підтримувальний рівень S2 знаходиться на позначці 0,00795, формуючи нижню межу діапазону. Близькі рівні цін мають безпосереднє обмежувальне значення для короткострокової динаміки ціни.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Infinex?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токену Infinex (INX):

1. Ринковий настрій та загальні тренди криптовалютного ринку.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Прийняття платформи та зростання кількості користувачів.
4. Розвиткові етапи та технічні оновлення.
5. Оголошення про партнерства.
6. Новини щодо регулювання, які впливають на DeFi-проекти.
7. Корисність токена та нагороди за стейкінг.
8. Конкуренція з подібними платформами.
9. Макроекономічні фактори.
10. Динаміка пропозиції та токеноміка.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Infinex?

Люди хочуть знати ціну Infinex (INX) на сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем, визначення оптимальних моментів входу чи виходу з ринку, відстеження результатів інвестицій та оновлення про ринкові тенденції. Дані про ціну у реальному часі допомагають трейдерам скористатися волатильністю ринку.

Прогноз ціни Infinex

Прогноз ціни Infinex (INX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна INX у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Infinex (INX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Infinex потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Infinex у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни INX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Infinex.

Як купити та інвестувати Infinex в Україна

Готові розпочати торгівлю з Infinex? Купівля INX на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Infinex. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Infinex (INX).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Infinex буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Infinex (INX)

Що ви можете зробити з Infinex

Володіння Infinex відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Infinex (INX)

Infinex — це некастодіальний гаманець, що працює на базі Turnkey. Turnkey — це рішення для керування ключами, створене командою, яка розробила Coinbase Custody. Infinex використовує ключі доступу для входу до акаунтів та контролю над ним. Зростаюче впровадження ключів доступу в усій технологічній екосистемі гарантує, що платформа самостійного зберігання на основі ключів доступу оптимізує UX для більшості людей. Infinex складається з кількох інтерфейсів. Разом вони відповідають потребам користувача та оптимізують досвід роботи ончейн. Infinex розробляється протягом останніх 2 років під керівництвом Кейна Ворвіка, засновника Synthetix.

Ресурс Infinex

Щоб дізнатися більше про Infinex, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтInfinex
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI ApplicationsAnalyticsArtificial Intelligence (AI)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:35:08 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Infinex (INX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Infinex

INX USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію INX з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю INXUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Infinex (INX) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Infinex у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
INX/USDT
₴0,39040833
₴0,39040833₴0,39040833
+6,02%
8.96M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 INX = 0,39094701 UAH