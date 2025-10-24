Актуальна ціна Succinct сьогодні становить 0.9403 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PROVE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PROVE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Succinct сьогодні становить 0.9403 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PROVE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PROVE на MEXC вже зараз.

Докладніше про PROVE

Інформація про ціну PROVE

Whitepaper PROVE

Офіційний вебсайт PROVE

Токеноміка PROVE

Прогноз ціни PROVE

Історія PROVE

Посібник з купівлі PROVE

Конвертація PROVE у фіатну валюту

Спот PROVE

Ф'ючерси PROVE USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Succinct

Курс Succinct (PROVE)

Актуальна ціна 1 PROVE до USD:

$0,9402
$0,9402$0,9402
+9,26%1D
USD
Графік ціни Succinct (PROVE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:13:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Succinct (PROVE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,7922
$ 0,7922$ 0,7922
Мін. за 24 год
$ 0,9511
$ 0,9511$ 0,9511
Макс. за 24 год

$ 0,7922
$ 0,7922$ 0,7922

$ 0,9511
$ 0,9511$ 0,9511

$ 1,7260015460023572
$ 1,7260015460023572$ 1,7260015460023572

$ 0,4184223922367206
$ 0,4184223922367206$ 0,4184223922367206

+0,45%

+9,26%

+17,28%

+17,28%

Актуальна ціна Succinct (PROVE) становить $ 0,9403. За останні 24 години PROVE торгувався між мінімумом у $ 0,7922 і максимумом у $ 0,9511, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PROVE становить $ 1,7260015460023572, тоді як його історичний мінімум — $ 0,4184223922367206.

Що стосується короткострокових результатів, то PROVE змінився на +0,45% за останню годину, +9,26% за 24 години та на +17,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Succinct (PROVE)

No.193

$ 183,36M
$ 183,36M$ 183,36M

$ 2,22M
$ 2,22M$ 2,22M

$ 940,30M
$ 940,30M$ 940,30M

195,00M
195,00M 195,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

19,50%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Succinct — $ 183,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,22M. Циркуляційна пропозиція PROVE — 195,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 940,30M.

Історія ціни Succinct (PROVE) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Succinct за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,079684+9,26%
30 днів$ +0,1555+19,81%
60 днів$ -0,0762-7,50%
90 днів$ +0,4403+88,06%
Зміна ціни Succinct сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PROVE на $ +0,079684 (+9,26%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Succinct за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,1555 (+19,81%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Succinct за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PROVE змінився на $ -0,0762 (-7,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Succinct за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,4403 (+88,06%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Succinct (PROVE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Succinct зараз.

Що таке Succinct (PROVE)

Succinct Network — це децентралізований протокол, який перевіряє програмне забезпечення у всьому світі. Мережа координує розподілену групу перевіряльників, які генерують докази з нульовим розголошенням за допомогою нового механізму стимулювання, що називається «конкурсами доказів», щоб створити найефективніший і найнадійніший у світі кластер перевірки. Succinct Network представляє ідею глобального розподіленого кластера перевірки, розробленого спільно з SP1 і заснованого на конкурентному аукціонному механізмі, який називається «конкурсами доказів», щоб значно розширити можливості перевірки у всьому світі.

Проєкт Succinct доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Succinct. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу PROVE, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Succinct у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Succinct безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Succinct (USD)

Скільки коштуватиме Succinct (PROVE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Succinct (PROVE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Succinct.

Перегляньте прогноз ціни Succinct вже зараз!

Токеноміка Succinct (PROVE)

Розуміння токеноміки Succinct (PROVE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PROVE зараз!

Як купити Succinct (PROVE)

Шукаєте як купити Succinct? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Succinct на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

PROVE до місцевих валют

1 Succinct (PROVE) до VND
24 743,9945
1 Succinct (PROVE) до AUD
A$1,438659
1 Succinct (PROVE) до GBP
0,705225
1 Succinct (PROVE) до EUR
0,808658
1 Succinct (PROVE) до USD
$0,9403
1 Succinct (PROVE) до MYR
RM3,968066
1 Succinct (PROVE) до TRY
39,539615
1 Succinct (PROVE) до JPY
¥142,9256
1 Succinct (PROVE) до ARS
ARS$1 395,094901
1 Succinct (PROVE) до RUB
76,559226
1 Succinct (PROVE) до INR
82,577146
1 Succinct (PROVE) до IDR
Rp15 671,660398
1 Succinct (PROVE) до PHP
55,120386
1 Succinct (PROVE) до EGP
￡E.44,739474
1 Succinct (PROVE) до BRL
R$5,058814
1 Succinct (PROVE) до CAD
C$1,31642
1 Succinct (PROVE) до BDT
114,90466
1 Succinct (PROVE) до NGN
1 372,696955
1 Succinct (PROVE) до COP
$3 673,046875
1 Succinct (PROVE) до ZAR
R.16,295399
1 Succinct (PROVE) до UAH
39,295137
1 Succinct (PROVE) до TZS
T.Sh.2 339,052668
1 Succinct (PROVE) до VES
Bs199,3436
1 Succinct (PROVE) до CLP
$889,5238
1 Succinct (PROVE) до PKR
Rs265,465496
1 Succinct (PROVE) до KZT
504,715428
1 Succinct (PROVE) до THB
฿30,832437
1 Succinct (PROVE) до TWD
NT$28,96124
1 Succinct (PROVE) до AED
د.إ3,450901
1 Succinct (PROVE) до CHF
Fr0,742837
1 Succinct (PROVE) до HKD
HK$7,306131
1 Succinct (PROVE) до AMD
֏358,752659
1 Succinct (PROVE) до MAD
.د.م8,678969
1 Succinct (PROVE) до MXN
$17,30152
1 Succinct (PROVE) до SAR
ريال3,526125
1 Succinct (PROVE) до ETB
Br141,994703
1 Succinct (PROVE) до KES
KSh121,167058
1 Succinct (PROVE) до JOD
د.أ0,6666727
1 Succinct (PROVE) до PLN
3,422692
1 Succinct (PROVE) до RON
лв4,109111
1 Succinct (PROVE) до SEK
kr8,820014
1 Succinct (PROVE) до BGN
лв1,579704
1 Succinct (PROVE) до HUF
Ft315,959606
1 Succinct (PROVE) до CZK
19,689882
1 Succinct (PROVE) до KWD
د.ك0,2877318
1 Succinct (PROVE) до ILS
3,093587
1 Succinct (PROVE) до BOB
Bs6,478667
1 Succinct (PROVE) до AZN
1,59851
1 Succinct (PROVE) до TJS
SM8,678969
1 Succinct (PROVE) до GEL
2,548213
1 Succinct (PROVE) до AOA
Kz860,289873
1 Succinct (PROVE) до BHD
.د.ب0,3535528
1 Succinct (PROVE) до BMD
$0,9403
1 Succinct (PROVE) до DKK
kr6,046129
1 Succinct (PROVE) до HNL
L24,626457
1 Succinct (PROVE) до MUR
42,802456
1 Succinct (PROVE) до NAD
$16,285996
1 Succinct (PROVE) до NOK
kr9,384194
1 Succinct (PROVE) до NZD
$1,626719
1 Succinct (PROVE) до PAB
B/.0,9403
1 Succinct (PROVE) до PGK
K3,958663
1 Succinct (PROVE) до QAR
ر.ق3,413289
1 Succinct (PROVE) до RSD
дин.94,923285
1 Succinct (PROVE) до UZS
soʻm11 328,913057
1 Succinct (PROVE) до ALL
L78,23296
1 Succinct (PROVE) до ANG
ƒ1,683137
1 Succinct (PROVE) до AWG
ƒ1,69254
1 Succinct (PROVE) до BBD
$1,8806
1 Succinct (PROVE) до BAM
KM1,579704
1 Succinct (PROVE) до BIF
Fr2 765,4223
1 Succinct (PROVE) до BND
$1,212987
1 Succinct (PROVE) до BSD
$0,9403
1 Succinct (PROVE) до JMD
$150,495015
1 Succinct (PROVE) до KHR
3 776,301218
1 Succinct (PROVE) до KMF
Fr398,6872
1 Succinct (PROVE) до LAK
20 441,303939
1 Succinct (PROVE) до LKR
රු284,591198
1 Succinct (PROVE) до MDL
L15,909876
1 Succinct (PROVE) до MGA
Ar4 197,762484
1 Succinct (PROVE) до MOP
P7,503594
1 Succinct (PROVE) до MVR
14,38659
1 Succinct (PROVE) до MWK
MK1 626,81303
1 Succinct (PROVE) до MZN
MT60,094573
1 Succinct (PROVE) до NPR
रु131,801851
1 Succinct (PROVE) до PYG
6 621,5926
1 Succinct (PROVE) до RWF
Fr1 362,4947
1 Succinct (PROVE) до SBD
$7,729266
1 Succinct (PROVE) до SCR
12,985543
1 Succinct (PROVE) до SRD
$37,320507
1 Succinct (PROVE) до SVC
$8,199416
1 Succinct (PROVE) до SZL
L16,276593
1 Succinct (PROVE) до TMT
m3,29105
1 Succinct (PROVE) до TND
د.ت2,755079
1 Succinct (PROVE) до TTD
$6,356428
1 Succinct (PROVE) до UGX
Sh3 276,0052
1 Succinct (PROVE) до XAF
Fr530,3292
1 Succinct (PROVE) до XCD
$2,53881
1 Succinct (PROVE) до XOF
Fr530,3292
1 Succinct (PROVE) до XPF
Fr95,9106
1 Succinct (PROVE) до BWP
P12,571811
1 Succinct (PROVE) до BZD
$1,8806
1 Succinct (PROVE) до CVE
$89,23447
1 Succinct (PROVE) до DJF
Fr166,4331
1 Succinct (PROVE) до DOP
$59,878304
1 Succinct (PROVE) до DZD
د.ج122,33303
1 Succinct (PROVE) до FJD
$2,153287
1 Succinct (PROVE) до GNF
Fr8 105,386
1 Succinct (PROVE) до GTQ
Q7,183892
1 Succinct (PROVE) до GYD
$196,174789
1 Succinct (PROVE) до ISK
kr114,7166

Ресурс Succinct

Щоб дізнатися більше про Succinct, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSuccinct
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Succinct

Скільки сьогодні коштує Succinct (PROVE)?
Актуальна ціна PROVE у USD становить 0,9403 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PROVE до USD?
Поточна ціна PROVE до USD — $ 0,9403. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Succinct?
Ринкова капіталізація PROVE — $ 183,36M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PROVE?
Циркуляційна пропозиція PROVE — 195,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PROVE?
PROVE досяг історичної максимальної ціни у 1,7260015460023572 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PROVE?
Історична мінімальна ціна PROVE становила 0,4184223922367206 USD.
Який обсяг торгівлі PROVE?
Актуальний обсяг торгівлі PROVE за 24 години — $ 2,22M USD.
Чи підніметься ціна PROVE цього року?
PROVE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PROVE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:13:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Succinct (PROVE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор PROVE до USD

Сума

PROVE
PROVE
USD
USD

1 PROVE = 0,9403 USD

Торгувати PROVE

PROVE/USDC
$0,9404
$0,9404$0,9404
+9,24%
PROVE/USDT
$0,9402
$0,9402$0,9402
+9,24%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --