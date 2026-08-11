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Поточна ціна Emblem Vault сьогодні становить 0,004244 UAH. Ринкова капіталізація EMBLEM становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін EMBLEM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Emblem Vault сьогодні становить 0,004244 UAH. Ринкова капіталізація EMBLEM становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін EMBLEM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про EMBLEM

Інформація про ціну EMBLEM

Що таке EMBLEM

Whitepaper EMBLEM

Офіційний вебсайт EMBLEM

Токеноміка EMBLEM

Прогноз ціни EMBLEM

Історія EMBLEM

Посібник з купівлі EMBLEM

Конвертація EMBLEM у фіатну валюту

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Курс Emblem Vault (EMBLEM)

Актуальна ціна 1 EMBLEM до UAH:

₴0,19051316
₴0,19051316₴0,19051316
+0,30%1D
UAH
Графік ціни Emblem Vault (EMBLEM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:20:39 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Emblem Vault

Поточна ціна Emblem Vault (EMBLEM) сьогодні становить ₴ 0,004244, зі зміною 0,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EMBLEM до UAH становить ₴ 0,004244 за EMBLEM.

Emblem Vault наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- EMBLEM. Протягом останніх 24 годин EMBLEM торгувався між ₴ 0,004068 (мінімум) та ₴ 0,004382 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці EMBLEM змінився на -0,17% за останню годину та на -2,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 80,56K.

Ринкова інформація щодо Emblem Vault (EMBLEM)

--
----

₴ 80,56K
₴ 80,56K₴ 80,56K

₴ 4,24M
₴ 4,24M₴ 4,24M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

SOL

Поточна ринкова капіталізація Emblem Vault — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 80,56K. Циркуляційна пропозиція EMBLEM — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,24M.

Історія ціни Emblem Vault у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,004068
₴ 0,004068₴ 0,004068
Мін. за 24 год
₴ 0,004382
₴ 0,004382₴ 0,004382
Макс. за 24 год

₴ 0,004068
₴ 0,004068₴ 0,004068

₴ 0,004382
₴ 0,004382₴ 0,004382

--
----

--
----

-0,17%

+0,30%

-2,91%

-2,91%

Історія ціни Emblem Vault (EMBLEM) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Emblem Vault за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,00056983+0,30%
30 днів₴ +0,000008+0,18%
60 днів₴ -0,000049-1,15%
90 днів₴ +0,000638+17,69%
Зміна ціни Emblem Vault сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни EMBLEM на ₴ +0,00056983 (+0,30%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Emblem Vault за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,000008 (+0,18%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Emblem Vault за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник EMBLEM змінився на ₴ -0,000049 (-1,15%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Emblem Vault за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,000638 (+17,69%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Emblem Vault (EMBLEM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Emblem Vault зараз.

Аналіз для Emblem Vault

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Emblem Vault. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Emblem Vault?

Декілька ключових факторів впливають на ціни токенів Emblem Vault (EMBLEM):

1. Попит на утилітет — використання для створення та торгівлі токенізованими портфелями на Ethereum.
2. Тенденції ринку NFT — показники загального ринку NFT та цифрових колекцій.
3. Прийняття платформи — зростання кількості користувачів, які створюють сховища та портфельні токени.
4. Пропозиція токенів — зміни в обігу та економічні параметри токенів.
5. Ринкова думка — загальні умови криптовалютного ринку та довіра інвесторів.
6. Оголошення про партнерства — співпраця з іншими протоколами або платформами DeFi.
7. Технічний розвиток — оновлення платформи та запуск нових функцій.
8. Обсяг торгів — ліквідність та активність на біржах.
9. Регуляторні новини — нормативно-правове регулювання криптовалют, що впливає на сфери DeFi та NFT.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Emblem Vault?

Люди хочуть знати ціну Emblem Vault (EMBLEM) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття торгівельних рішень, управління портфелем, визначення оптимального часу для входу на ринок та аналіз інвестицій. Трейдерам потрібні ціни у реальному часі, щоб виконувати замовлення на покупку/продаж із максимальною прибутковістю. Інвестори стежать за щоденними цінами, аби контролювати результативність своїх активів та приймати обґрунтовані рішення щодо розміру позицій. Нестабільність ринків криптовалют робить актуальні ціни надзвичайно важливими для визначення точок входу/виходу та оцінки ринкових тенденцій.

Прогноз ціни Emblem Vault

Прогноз ціни Emblem Vault (EMBLEM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна EMBLEM у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Emblem Vault (EMBLEM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Emblem Vault потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Emblem Vault у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни EMBLEM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Emblem Vault.

Як купити та інвестувати Emblem Vault в Україна

Готові розпочати торгівлю з Emblem Vault? Купівля EMBLEM на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Emblem Vault. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Emblem Vault (EMBLEM).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Emblem Vault буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Emblem Vault (EMBLEM)

Що ви можете зробити з Emblem Vault

Володіння Emblem Vault відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

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    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

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Що таке Emblem Vault (EMBLEM)

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Ресурс Emblem Vault

Щоб дізнатися більше про Emblem Vault, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтEmblem Vault
Оглядач блокчейну

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AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:20:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Emblem Vault (EMBLEM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Emblem Vault

EMBLEM USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію EMBLEM з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю EMBLEMUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Emblem Vault (EMBLEM) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Emblem Vault у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
EMBLEM/USDT
₴0,19051316
₴0,19051316₴0,19051316
+0,28%
19.28M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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