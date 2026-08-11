Сьогоднішня ціна Emblem Vault

Поточна ціна Emblem Vault (EMBLEM) сьогодні становить ₴ 0,004244, зі зміною 0,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EMBLEM до UAH становить ₴ 0,004244 за EMBLEM.

Emblem Vault наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- EMBLEM. Протягом останніх 24 годин EMBLEM торгувався між ₴ 0,004068 (мінімум) та ₴ 0,004382 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці EMBLEM змінився на -0,17% за останню годину та на -2,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 80,56K.

Ринкова інформація щодо Emblem Vault (EMBLEM)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 80,56K₴ 80,56K ₴ 80,56K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 4,24M₴ 4,24M ₴ 4,24M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Emblem Vault — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 80,56K. Циркуляційна пропозиція EMBLEM — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 4,24M.