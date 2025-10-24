Актуальна ціна Reddit сьогодні становить 202.84 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RDDTON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RDDTON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Reddit сьогодні становить 202.84 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RDDTON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RDDTON на MEXC вже зараз.

Докладніше про RDDTON

Інформація про ціну RDDTON

Офіційний вебсайт RDDTON

Токеноміка RDDTON

Прогноз ціни RDDTON

Історія RDDTON

Посібник з купівлі RDDTON

Конвертація RDDTON у фіатну валюту

Спот RDDTON

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Reddit

Курс Reddit (RDDTON)

Актуальна ціна 1 RDDTON до USD:

$202,84
$202,84$202,84
+0,43%1D
USD
Графік ціни Reddit (RDDTON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:16:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Reddit (RDDTON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 197,02
$ 197,02$ 197,02
Мін. за 24 год
$ 204,88
$ 204,88$ 204,88
Макс. за 24 год

$ 197,02
$ 197,02$ 197,02

$ 204,88
$ 204,88$ 204,88

$ 282,4541904298624
$ 282,4541904298624$ 282,4541904298624

$ 187,01273448374423
$ 187,01273448374423$ 187,01273448374423

-0,06%

+0,43%

+2,96%

+2,96%

Актуальна ціна Reddit (RDDTON) становить $ 202,84. За останні 24 години RDDTON торгувався між мінімумом у $ 197,02 і максимумом у $ 204,88, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RDDTON становить $ 282,4541904298624, тоді як його історичний мінімум — $ 187,01273448374423.

Що стосується короткострокових результатів, то RDDTON змінився на -0,06% за останню годину, +0,43% за 24 години та на +2,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Reddit (RDDTON)

No.2496

$ 527,54K
$ 527,54K$ 527,54K

$ 55,83K
$ 55,83K$ 55,83K

$ 527,54K
$ 527,54K$ 527,54K

2,60K
2,60K 2,60K

2 600,76988813
2 600,76988813 2 600,76988813

ETH

Поточна ринкова капіталізація Reddit — $ 527,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,83K. Циркуляційна пропозиція RDDTON — 2,60K, зі загальною пропозицією 2600.76988813. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 527,54K.

Історія ціни Reddit (RDDTON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Reddit за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,8685+0,43%
30 днів$ -37,54-15,62%
60 днів$ +2,84+1,42%
90 днів$ +2,84+1,42%
Зміна ціни Reddit сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни RDDTON на $ +0,8685 (+0,43%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Reddit за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -37,54 (-15,62%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Reddit за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник RDDTON змінився на $ +2,84 (+1,42%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Reddit за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +2,84 (+1,42%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Reddit (RDDTON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Reddit зараз.

Що таке Reddit (RDDTON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Reddit доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Reddit. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу RDDTON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Reddit у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Reddit безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Reddit (USD)

Скільки коштуватиме Reddit (RDDTON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Reddit (RDDTON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Reddit.

Перегляньте прогноз ціни Reddit вже зараз!

Токеноміка Reddit (RDDTON)

Розуміння токеноміки Reddit (RDDTON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RDDTON зараз!

Як купити Reddit (RDDTON)

Шукаєте як купити Reddit? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Reddit на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

RDDTON до місцевих валют

1 Reddit (RDDTON) до VND
5 337 734,6
1 Reddit (RDDTON) до AUD
A$310,3452
1 Reddit (RDDTON) до GBP
152,13
1 Reddit (RDDTON) до EUR
174,4424
1 Reddit (RDDTON) до USD
$202,84
1 Reddit (RDDTON) до MYR
RM855,9848
1 Reddit (RDDTON) до TRY
8 529,422
1 Reddit (RDDTON) до JPY
¥30 831,68
1 Reddit (RDDTON) до ARS
ARS$300 947,6228
1 Reddit (RDDTON) до RUB
16 513,2044
1 Reddit (RDDTON) до INR
17 799,21
1 Reddit (RDDTON) до IDR
Rp3 380 665,3144
1 Reddit (RDDTON) до PHP
11 888,4524
1 Reddit (RDDTON) до EGP
￡E.9 653,1556
1 Reddit (RDDTON) до BRL
R$1 091,2792
1 Reddit (RDDTON) до CAD
C$283,976
1 Reddit (RDDTON) до BDT
24 787,048
1 Reddit (RDDTON) до NGN
296 115,974
1 Reddit (RDDTON) до COP
$792 343,75
1 Reddit (RDDTON) до ZAR
R.3 515,2172
1 Reddit (RDDTON) до UAH
8 476,6836
1 Reddit (RDDTON) до TZS
T.Sh.504 576,6704
1 Reddit (RDDTON) до VES
Bs43 002,08
1 Reddit (RDDTON) до CLP
$191 886,64
1 Reddit (RDDTON) до PKR
Rs57 265,7888
1 Reddit (RDDTON) до KZT
108 876,3984
1 Reddit (RDDTON) до THB
฿6 649,0952
1 Reddit (RDDTON) до TWD
NT$6 247,472
1 Reddit (RDDTON) до AED
د.إ744,4228
1 Reddit (RDDTON) до CHF
Fr160,2436
1 Reddit (RDDTON) до HKD
HK$1 576,0668
1 Reddit (RDDTON) до AMD
֏77 389,5452
1 Reddit (RDDTON) до MAD
.د.م1 872,2132
1 Reddit (RDDTON) до MXN
$3 732,256
1 Reddit (RDDTON) до SAR
ريال760,65
1 Reddit (RDDTON) до ETB
Br30 630,8684
1 Reddit (RDDTON) до KES
KSh26 137,9624
1 Reddit (RDDTON) до JOD
د.أ143,81356
1 Reddit (RDDTON) до PLN
738,3376
1 Reddit (RDDTON) до RON
лв886,4108
1 Reddit (RDDTON) до SEK
kr1 904,6676
1 Reddit (RDDTON) до BGN
лв340,7712
1 Reddit (RDDTON) до HUF
Ft68 180,6092
1 Reddit (RDDTON) до CZK
4 247,4696
1 Reddit (RDDTON) до KWD
د.ك62,06904
1 Reddit (RDDTON) до ILS
667,3436
1 Reddit (RDDTON) до BOB
Bs1 397,5676
1 Reddit (RDDTON) до AZN
344,828
1 Reddit (RDDTON) до TJS
SM1 872,2132
1 Reddit (RDDTON) до GEL
549,6964
1 Reddit (RDDTON) до AOA
Kz185 580,3444
1 Reddit (RDDTON) до BHD
.د.ب76,26784
1 Reddit (RDDTON) до BMD
$202,84
1 Reddit (RDDTON) до DKK
kr1 304,2612
1 Reddit (RDDTON) до HNL
L5 312,3796
1 Reddit (RDDTON) до MUR
9 233,2768
1 Reddit (RDDTON) до NAD
$3 513,1888
1 Reddit (RDDTON) до NOK
kr2 024,3432
1 Reddit (RDDTON) до NZD
$350,9132
1 Reddit (RDDTON) до PAB
B/.202,84
1 Reddit (RDDTON) до PGK
K853,9564
1 Reddit (RDDTON) до QAR
ر.ق736,3092
1 Reddit (RDDTON) до RSD
дин.20 472,6412
1 Reddit (RDDTON) до UZS
soʻm2 443 854,8596
1 Reddit (RDDTON) до ALL
L16 876,288
1 Reddit (RDDTON) до ANG
ƒ363,0836
1 Reddit (RDDTON) до AWG
ƒ365,112
1 Reddit (RDDTON) до BBD
$405,68
1 Reddit (RDDTON) до BAM
KM340,7712
1 Reddit (RDDTON) до BIF
Fr596 552,44
1 Reddit (RDDTON) до BND
$261,6636
1 Reddit (RDDTON) до BSD
$202,84
1 Reddit (RDDTON) до JMD
$32 464,542
1 Reddit (RDDTON) до KHR
814 617,6104
1 Reddit (RDDTON) до KMF
Fr86 004,16
1 Reddit (RDDTON) до LAK
4 409 565,1292
1 Reddit (RDDTON) до LKR
රු61 391,5544
1 Reddit (RDDTON) до MDL
L3 432,0528
1 Reddit (RDDTON) до MGA
Ar905 534,5552
1 Reddit (RDDTON) до MOP
P1 618,6632
1 Reddit (RDDTON) до MVR
3 103,452
1 Reddit (RDDTON) до MWK
MK350 933,484
1 Reddit (RDDTON) до MZN
MT12 963,5044
1 Reddit (RDDTON) до NPR
रु28 432,0828
1 Reddit (RDDTON) до PYG
1 428 399,28
1 Reddit (RDDTON) до RWF
Fr293 915,16
1 Reddit (RDDTON) до SBD
$1 667,3448
1 Reddit (RDDTON) до SCR
2 801,2204
1 Reddit (RDDTON) до SRD
$8 050,7196
1 Reddit (RDDTON) до SVC
$1 768,7648
1 Reddit (RDDTON) до SZL
L3 511,1604
1 Reddit (RDDTON) до TMT
m709,94
1 Reddit (RDDTON) до TND
د.ت594,3212
1 Reddit (RDDTON) до TTD
$1 371,1984
1 Reddit (RDDTON) до UGX
Sh706 694,56
1 Reddit (RDDTON) до XAF
Fr114 401,76
1 Reddit (RDDTON) до XCD
$547,668
1 Reddit (RDDTON) до XOF
Fr114 401,76
1 Reddit (RDDTON) до XPF
Fr20 689,68
1 Reddit (RDDTON) до BWP
P2 711,9708
1 Reddit (RDDTON) до BZD
$405,68
1 Reddit (RDDTON) до CVE
$19 249,516
1 Reddit (RDDTON) до DJF
Fr35 902,68
1 Reddit (RDDTON) до DOP
$12 916,8512
1 Reddit (RDDTON) до DZD
د.ج26 389,484
1 Reddit (RDDTON) до FJD
$464,5036
1 Reddit (RDDTON) до GNF
Fr1 748 480,8
1 Reddit (RDDTON) до GTQ
Q1 549,6976
1 Reddit (RDDTON) до GYD
$42 318,5092
1 Reddit (RDDTON) до ISK
kr24 746,48

Ресурс Reddit

Щоб дізнатися більше про Reddit, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтReddit
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Reddit

Скільки сьогодні коштує Reddit (RDDTON)?
Актуальна ціна RDDTON у USD становить 202,84 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RDDTON до USD?
Поточна ціна RDDTON до USD — $ 202,84. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Reddit?
Ринкова капіталізація RDDTON — $ 527,54K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RDDTON?
Циркуляційна пропозиція RDDTON — 2,60K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RDDTON?
RDDTON досяг історичної максимальної ціни у 282,4541904298624 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RDDTON?
Історична мінімальна ціна RDDTON становила 187,01273448374423 USD.
Який обсяг торгівлі RDDTON?
Актуальний обсяг торгівлі RDDTON за 24 години — $ 55,83K USD.
Чи підніметься ціна RDDTON цього року?
RDDTON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RDDTON для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:16:11 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Reddit (RDDTON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор RDDTON до USD

Сума

RDDTON
RDDTON
USD
USD

1 RDDTON = 202,84 USD

Торгувати RDDTON

RDDTON/USDT
$202,84
$202,84$202,84
+0,46%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --