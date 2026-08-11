Курс CELO (CELO)
Поточна ціна CELO (CELO) сьогодні становить ₴ 0,06221, зі зміною 3,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CELO до UAH становить ₴ 0,06221 за CELO.
CELO наразі посідає №503 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 37,46M, з циркуляційною пропозицією у 602,21M CELO. Протягом останніх 24 годин CELO торгувався між ₴ 0,06199 (мінімум) та ₴ 0,06626 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 478,453677153, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,5326741672262105167.
У короткостроковій динаміці CELO змінився на -0,55% за останню годину та на +2,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,35K.
No.503
60,22%
CELO
Поточна ринкова капіталізація CELO — ₴ 37,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,35K. Циркуляційна пропозиція CELO — 602,21M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 62,21M.
-0,55%
-3,23%
+2,62%
+2,62%
Відстежуйте зміни ціни на CELO за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0,0935403
|-3,23%
|30 днів
|₴ -0,00714
|-10,30%
|60 днів
|₴ +0,00172
|+2,84%
|90 днів
|₴ -0,03495
|-35,98%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни CELO на ₴ -0,0935403 (-3,23%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00714 (-10,30%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник CELO змінився на ₴ +0,00172 (+2,84%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,03495 (-35,98%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для CELO (CELO)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни CELO зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для CELO. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку CELO: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Ціна > верхня лінія
|Дотик до верхньої лінії або її пробій
|Входимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
|Точка розвороту
|R1 < ціна ≤ R2
|Між R1 і R2
|Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
CELO_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,0638, перебуваючи дуже близько до нижньої межі хаба R2 — 0,06381. Текуща ціна вище центрального рівня 0,06313 і підтримок S1/S2, а загальна структура знаходиться біля верхньої межі діапазону. Група скользящих середніх MA та EMA демонструє бичачий порядок, при цьому ціна утримується вище короткострокових середніх ліній. Індикаторний комплекс показує згідність трендових напрямків на короткостроковому та середньостроковому періодах, що свідчить про критичну ситуацію перед можливим пробоєм. MACD сформував золоте перетинання: швидка та повільна лінії розходяться вгору, що сигналізує про концентрацію купівельної енергії. RSI перебуває в нейтральній зоні, не досягаючи крайніх значень перекупленості чи перепроданості, залишаючи простір для подальшого руху. KDJ та StochRSI одночасно зростають, що підкреслює позитивний настрій трейдерів на короткостроковому горизонті. Болінджерські полоси залишаються стабільними, волатильність не збільшилася різко, а ціна продовжує рухатися вище середньої лінії. Наразі основними рівнями опору є хаб R2 — 0,06381, який знаходиться всього в 0,2% від поточної ціни, і становить найближчу мету для тестування. У разі успішного пробою наступний значний опір буде формуватися на базі попередніх максимумів. На нижньому боці найближча підтримка розташована на рівні хаба R1 — 0,06351, що відповідає приблизно 0,45% від поточної ціни. Центральний рівень 0,06313 виступає другорядною підтримкою, знаходячись на відстані близько 1,05% від поточної ціни. Рівні S1 та S2 розташовані на позначках 0,06283 та 0,06245 відповідно, забезпечуючи глибшу ліквідність та додаткові точки опори. Таким чином, на поточному рівні спостерігається тимчасовий баланс сил між биками та ведмедями, а основна динаміка підтримується короткостроковими скользящими середніми.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна CELO потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).
Щоб дізнатися більше про CELO, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
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