Сьогоднішня ціна CELO

Поточна ціна CELO (CELO) сьогодні становить ₴ 0,06221, зі зміною 3,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CELO до UAH становить ₴ 0,06221 за CELO.

CELO наразі посідає №503 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 37,46M, з циркуляційною пропозицією у 602,21M CELO. Протягом останніх 24 годин CELO торгувався між ₴ 0,06199 (мінімум) та ₴ 0,06626 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 478,453677153, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,5326741672262105167.

У короткостроковій динаміці CELO змінився на -0,55% за останню годину та на +2,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,35K.

Ринкова інформація щодо CELO (CELO)

Рейтинг No.503 Ринкова капіталізація ₴ 37,46M₴ 37,46M ₴ 37,46M Обсяг (за 24 год) ₴ 57,35K₴ 57,35K ₴ 57,35K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 62,21M₴ 62,21M ₴ 62,21M Циркуляційне постачання 602,21M 602,21M 602,21M Максимальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коефіцієнт циркуляції 60,22% Публічний блокчейн CELO

Поточна ринкова капіталізація CELO — ₴ 37,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,35K. Циркуляційна пропозиція CELO — 602,21M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 62,21M.