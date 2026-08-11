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Поточна ціна CELO сьогодні становить 0,06221 UAH. Ринкова капіталізація CELO становить 37 463 550,78912 UAH. Відстежуйте оновлення цін CELO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна CELO сьогодні становить 0,06221 UAH. Ринкова капіталізація CELO становить 37 463 550,78912 UAH. Відстежуйте оновлення цін CELO до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CELO

Інформація про ціну CELO

Що таке CELO

Whitepaper CELO

Офіційний вебсайт CELO

Токеноміка CELO

Прогноз ціни CELO

Історія CELO

Посібник з купівлі CELO

Конвертація CELO у фіатну валюту

Спот CELO

Ф'ючерси CELO USDT-M

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Логотип CELO

Курс CELO (CELO)

Актуальна ціна 1 CELO до UAH:

₴2,7935047
₴2,7935047₴2,7935047
-3,24%1D
UAH
Графік ціни CELO (CELO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:06:02 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна CELO

Поточна ціна CELO (CELO) сьогодні становить ₴ 0,06221, зі зміною 3,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CELO до UAH становить ₴ 0,06221 за CELO.

CELO наразі посідає №503 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 37,46M, з циркуляційною пропозицією у 602,21M CELO. Протягом останніх 24 годин CELO торгувався між ₴ 0,06199 (мінімум) та ₴ 0,06626 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 478,453677153, тоді як історичний мінімум — ₴ 2,5326741672262105167.

У короткостроковій динаміці CELO змінився на -0,55% за останню годину та на +2,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 57,35K.

Ринкова інформація щодо CELO (CELO)

No.503

₴ 37,46M
₴ 37,46M₴ 37,46M

₴ 57,35K
₴ 57,35K₴ 57,35K

₴ 62,21M
₴ 62,21M₴ 62,21M

602,21M
602,21M 602,21M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

60,22%

CELO

Поточна ринкова капіталізація CELO — ₴ 37,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 57,35K. Циркуляційна пропозиція CELO — 602,21M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 62,21M.

Історія ціни CELO у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,06199
₴ 0,06199₴ 0,06199
Мін. за 24 год
₴ 0,06626
₴ 0,06626₴ 0,06626
Макс. за 24 год

₴ 0,06199
₴ 0,06199₴ 0,06199

₴ 0,06626
₴ 0,06626₴ 0,06626

₴ 478,453677153
₴ 478,453677153₴ 478,453677153

₴ 2,5326741672262105167
₴ 2,5326741672262105167₴ 2,5326741672262105167

-0,55%

-3,23%

+2,62%

+2,62%

Історія ціни CELO (CELO) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на CELO за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0935403-3,23%
30 днів₴ -0,00714-10,30%
60 днів₴ +0,00172+2,84%
90 днів₴ -0,03495-35,98%
Зміна ціни CELO сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CELO на ₴ -0,0935403 (-3,23%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни CELO за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00714 (-10,30%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни CELO за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CELO змінився на ₴ +0,00172 (+2,84%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни CELO за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,03495 (-35,98%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для CELO (CELO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни CELO зараз.

Аналіз для CELO

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для CELO. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд CELO сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку CELO: бичачі, бичачі 60% | ведмежі 40%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Ціна > верхня лініяДотик до верхньої лінії або її пробійВходимо у «дорогу» зону, волатильність зростає.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

CELO_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,0638, перебуваючи дуже близько до нижньої межі хаба R2 — 0,06381. Текуща ціна вище центрального рівня 0,06313 і підтримок S1/S2, а загальна структура знаходиться біля верхньої межі діапазону. Група скользящих середніх MA та EMA демонструє бичачий порядок, при цьому ціна утримується вище короткострокових середніх ліній. Індикаторний комплекс показує згідність трендових напрямків на короткостроковому та середньостроковому періодах, що свідчить про критичну ситуацію перед можливим пробоєм. MACD сформував золоте перетинання: швидка та повільна лінії розходяться вгору, що сигналізує про концентрацію купівельної енергії. RSI перебуває в нейтральній зоні, не досягаючи крайніх значень перекупленості чи перепроданості, залишаючи простір для подальшого руху. KDJ та StochRSI одночасно зростають, що підкреслює позитивний настрій трейдерів на короткостроковому горизонті. Болінджерські полоси залишаються стабільними, волатильність не збільшилася різко, а ціна продовжує рухатися вище середньої лінії. Наразі основними рівнями опору є хаб R2 — 0,06381, який знаходиться всього в 0,2% від поточної ціни, і становить найближчу мету для тестування. У разі успішного пробою наступний значний опір буде формуватися на базі попередніх максимумів. На нижньому боці найближча підтримка розташована на рівні хаба R1 — 0,06351, що відповідає приблизно 0,45% від поточної ціни. Центральний рівень 0,06313 виступає другорядною підтримкою, знаходячись на відстані близько 1,05% від поточної ціни. Рівні S1 та S2 розташовані на позначках 0,06283 та 0,06245 відповідно, забезпечуючи глибшу ліквідність та додаткові точки опори. Таким чином, на поточному рівні спостерігається тимчасовий баланс сил між биками та ведмедями, а основна динаміка підтримується короткостроковими скользящими середніми.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни CELO?

Ціни на Celo залежать від декількох ключових факторів:

1. Прийняття мобільно-першого DeFi-екосистеми Celo та реальних випадків використання для платежів у реальному житті.
2. Запит на стейкінг і участь валідаторів у роботі мережі.
3. Інтеграція з традиційними фінансовими системами та партнерські зв’язки.
4. Загальний настрій на ринку криптовалют та кореляція з біткоїном.
5. Регуляторні зміни, що впливають на DeFi та мобільні платежі.
6. Використання мережі, обсяг транзакцій та розвиток dApp.
7. Динаміка пропозиції токенів через механізм стабільності.
8. Конкуренція з іншими блокчейн-платформами, орієнтованими на мобільні технології.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну CELO?

Люди хочуть знати ціну CELO сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, управління портфелем та визначення оптимальних моментів входу чи виходу з ринку. CELO — це блокчейн-платформа, орієнтована на мобільні пристрої та спрямована на фінансову інклюзію, тому інвестори стежать за його ціною, щоб скористатися волатильністю та оцінити результативність інвестицій.

Прогноз ціни CELO

Прогноз ціни CELO (CELO) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CELO у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни CELO (CELO) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна CELO потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне CELO у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CELO на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни CELO.

Як купити та інвестувати CELO в Україна

Готові розпочати торгівлю з CELO? Купівля CELO на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити CELO. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі CELO (CELO).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і CELO буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі CELO (CELO)

Що ви можете зробити з CELO

Володіння CELO відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке CELO (CELO)

Celo is an open platform that makes financial tools accessible to anyone with a mobile phone. The system offers a stablecoin called Celo Dollars and a governance token called Celo Gold(CELO or cGLD).

Whitepaper

Ресурс CELO

Щоб дізнатися більше про CELO, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCELO
Оглядач блокчейну

Категорія :

Celo EcosystemCoinList LaunchpadLayer 2 (L2)

Люди також запитують: Інші запитання про CELO

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:06:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CELO (CELO)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про CELO

CELO USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CELO з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CELOUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках CELO (CELO) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги CELO у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CELO/USDT
₴2,7926069
₴2,7926069₴2,7926069
-3,16%
904.81K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 CELO = 2,7926069 UAH