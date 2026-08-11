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Поточна ціна Whitebridge Network сьогодні становить 0.001609 UAH. Ринкова капіталізація WBAI становить 683,619.6078597111698 UAH. Відстежуйте оновлення цін WBAI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Whitebridge Network сьогодні становить 0.001609 UAH. Ринкова капіталізація WBAI становить 683,619.6078597111698 UAH. Відстежуйте оновлення цін WBAI до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WBAI

Інформація про ціну WBAI

Що таке WBAI

Whitepaper WBAI

Офіційний вебсайт WBAI

Токеноміка WBAI

Прогноз ціни WBAI

Історія WBAI

Посібник з купівлі WBAI

Конвертація WBAI у фіатну валюту

Спот WBAI

Ф'ючерси WBAI USDT-M

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Логотип Whitebridge Network

Курс Whitebridge Network (WBAI)

Актуальна ціна 1 WBAI до UAH:

₴0.07222801
₴0.07222801₴0.07222801
-2,00%1D
UAH
Графік ціни Whitebridge Network (WBAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:33:43 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Whitebridge Network

Поточна ціна Whitebridge Network (WBAI) сьогодні становить ₴ 0.001609, зі зміною 2.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WBAI до UAH становить ₴ 0.001609 за WBAI.

Whitebridge Network наразі посідає №2049 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 683,62K, з циркуляційною пропозицією у 424,87M WBAI. Протягом останніх 24 годин WBAI торгувався між ₴ 0.001518 (мінімум) та ₴ 0.001666 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4.1059430023309182087, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0474790301847545469.

У короткостроковій динаміці WBAI змінився на -0.07% за останню годину та на +11.96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,53K.

Ринкова інформація щодо Whitebridge Network (WBAI)

No.2049

₴ 683,62K
₴ 683,62K₴ 683,62K

₴ 56,53K
₴ 56,53K₴ 56,53K

₴ 1.61M
₴ 1.61M₴ 1.61M

424,87M
424,87M 424,87M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.48%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Whitebridge Network — ₴ 683,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,53K. Циркуляційна пропозиція WBAI — 424,87M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.61M.

Історія ціни Whitebridge Network у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.001518
₴ 0.001518₴ 0.001518
Мін. за 24 год
₴ 0.001666
₴ 0.001666₴ 0.001666
Макс. за 24 год

₴ 0.001518
₴ 0.001518₴ 0.001518

₴ 0.001666
₴ 0.001666₴ 0.001666

₴ 4.1059430023309182087
₴ 4.1059430023309182087₴ 4.1059430023309182087

₴ 0.0474790301847545469
₴ 0.0474790301847545469₴ 0.0474790301847545469

-0.07%

-2.00%

+11.96%

+11.96%

Історія ціни Whitebridge Network (WBAI) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Whitebridge Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.00147404-2.00%
30 днів₴ +0.000033+2.09%
60 днів₴ -0.00035-17.87%
90 днів₴ +0.000375+30.38%
Зміна ціни Whitebridge Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни WBAI на ₴ -0.00147404 (-2.00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Whitebridge Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.000033 (+2.09%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Whitebridge Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник WBAI змінився на ₴ -0.00035 (-17.87%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Whitebridge Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0.000375 (+30.38%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Whitebridge Network (WBAI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Whitebridge Network зараз.

Аналіз для Whitebridge Network

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Whitebridge Network. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Whitebridge Network?

Ціни на WBAI залежать від: динаміки попиту та пропозиції на ринку, загального настрою на ринку криптовалют, рухів цін на біткоїн, обсягів торгівлі на біржах, регуляторних новин та розвитків, оновлень проектів і партнерських зобов’язань, спекуляцій інвесторів, макроекономічних факторів, патернів технічного аналізу та операцій великих інвесторів.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Whitebridge Network?

Люди хочуть знати ціну Whitebridge Network (WBAI) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торгівельних рішень, відстеження ефективності портфелю, точне визначення часу входу/виходу на ринок, оцінка прибутковості інвестицій та підтримання актуальності щодо ринкових тенденцій. Ціни у реальному часі допомагають трейдерам скористатися волатильністю ринку.

Прогноз ціни Whitebridge Network

Прогноз ціни Whitebridge Network (WBAI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WBAI у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Whitebridge Network (WBAI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Whitebridge Network потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Whitebridge Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WBAI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Whitebridge Network.

Як купити та інвестувати Whitebridge Network в Україна

Готові розпочати торгівлю з Whitebridge Network? Купівля WBAI на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Whitebridge Network. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Whitebridge Network (WBAI).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Whitebridge Network буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Whitebridge Network (WBAI)

Що ви можете зробити з Whitebridge Network

Володіння Whitebridge Network відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Whitebridge Network (WBAI)

Мережа ШІ-агентів WhiteBridge змінює спосіб доступу, перевірки та аналізу даних про людей. Створена на основі децентралізованого інтелектуального рівня, вона з'єднує постачальників даних про людей (DePIN) та ШІ-агентів, щоб перетворити розрізнені публічні записи та онлайн-сигнали на надійну інформацію, яка дозволяє приймати більш розумні та надійні рішення.

Ресурс Whitebridge Network

Щоб дізнатися більше про Whitebridge Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтWhitebridge Network
Оглядач блокчейну

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Binance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:33:43 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Whitebridge Network (WBAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Whitebridge Network

WBAI USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію WBAI з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю WBAIUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Whitebridge Network (WBAI) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Whitebridge Network у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
WBAI/USDT
₴0.07231779
₴0.07231779₴0.07231779
-1.76%
34.85M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 WBAI = 0.072228 UAH