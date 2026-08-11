Сьогоднішня ціна Whitebridge Network

Поточна ціна Whitebridge Network (WBAI) сьогодні становить ₴ 0.001609, зі зміною 2.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WBAI до UAH становить ₴ 0.001609 за WBAI.

Whitebridge Network наразі посідає №2049 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 683,62K, з циркуляційною пропозицією у 424,87M WBAI. Протягом останніх 24 годин WBAI торгувався між ₴ 0.001518 (мінімум) та ₴ 0.001666 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 4.1059430023309182087, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0474790301847545469.

У короткостроковій динаміці WBAI змінився на -0.07% за останню годину та на +11.96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 56,53K.

Ринкова інформація щодо Whitebridge Network (WBAI)

Рейтинг No.2049 Ринкова капіталізація ₴ 683,62K₴ 683,62K ₴ 683,62K Обсяг (за 24 год) ₴ 56,53K₴ 56,53K ₴ 56,53K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1.61M₴ 1.61M ₴ 1.61M Циркуляційне постачання 424,87M 424,87M 424,87M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коефіцієнт циркуляції 42.48% Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Whitebridge Network — ₴ 683,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 56,53K. Циркуляційна пропозиція WBAI — 424,87M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.61M.