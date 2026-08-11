Сьогоднішня ціна Nesa

Поточна ціна Nesa (NES) сьогодні становить ₴ 0,2032, зі зміною 2,63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NES до UAH становить ₴ 0,2032 за NES.

Nesa наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- NES. Протягом останніх 24 годин NES торгувався між ₴ 0,2019 (мінімум) та ₴ 0,2112 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці NES змінився на +0,19% за останню годину та на +0,59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 84,34K.

Ринкова інформація щодо Nesa (NES)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 84,34K₴ 84,34K ₴ 84,34K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 203,20M₴ 203,20M ₴ 203,20M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Nesa — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 84,34K. Циркуляційна пропозиція NES — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 203,20M.