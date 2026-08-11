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Поточна ціна gitlawb сьогодні становить 0,00002035 UAH. Ринкова капіталізація GITLAWB становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін GITLAWB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна gitlawb сьогодні становить 0,00002035 UAH. Ринкова капіталізація GITLAWB становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін GITLAWB до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GITLAWB

Інформація про ціну GITLAWB

Що таке GITLAWB

Токеноміка GITLAWB

Прогноз ціни GITLAWB

Історія GITLAWB

Посібник з купівлі GITLAWB

Конвертація GITLAWB у фіатну валюту

Спот GITLAWB

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Курс gitlawb (GITLAWB)

Актуальна ціна 1 GITLAWB до UAH:

₴0,0009135115
₴0,0009135115₴0,0009135115
-4,00%1D
UAH
Графік ціни gitlawb (GITLAWB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:27:41 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна gitlawb

Поточна ціна gitlawb (GITLAWB) сьогодні становить ₴ 0,00002035, зі зміною 4,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GITLAWB до UAH становить ₴ 0,00002035 за GITLAWB.

gitlawb наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- GITLAWB. Протягом останніх 24 годин GITLAWB торгувався між ₴ 0,0000199 (мінімум) та ₴ 0,00002163 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці GITLAWB змінився на -0,93% за останню годину та на -18,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,82K.

Ринкова інформація щодо gitlawb (GITLAWB)

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₴ 55,82K
₴ 55,82K₴ 55,82K

₴ 2,04M
₴ 2,04M₴ 2,04M

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100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

BASE

Поточна ринкова капіталізація gitlawb — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,82K. Циркуляційна пропозиція GITLAWB — --, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,04M.

Історія ціни gitlawb у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,0000199
₴ 0,0000199₴ 0,0000199
Мін. за 24 год
₴ 0,00002163
₴ 0,00002163₴ 0,00002163
Макс. за 24 год

₴ 0,0000199
₴ 0,0000199₴ 0,0000199

₴ 0,00002163
₴ 0,00002163₴ 0,00002163

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--
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-0,93%

-4,00%

-18,96%

-18,96%

Історія ціни gitlawb (GITLAWB) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на gitlawb за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,000038063-4,00%
30 днів₴ -0,00002237-52,37%
60 днів₴ -0,00006326-75,67%
90 днів₴ -0,00002965-59,30%
Зміна ціни gitlawb сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GITLAWB на ₴ -0,000038063 (-4,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни gitlawb за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,00002237 (-52,37%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни gitlawb за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GITLAWB змінився на ₴ -0,00006326 (-75,67%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни gitlawb за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,00002965 (-59,30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для gitlawb (GITLAWB)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни gitlawb зараз.

Аналіз для gitlawb

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для gitlawb. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд gitlawb сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку GITLAWB: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS1 ≤ ціна < точка розворотуМіж S1 і точкою розворотуЦіна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно низька позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** GITLAWB_USDT на 4-годинному таймфреймі: поточна ціна — 4,814E-5, що знаходиться нижче центрального рівня 4,87E-5 на 1,15%. Комбінація MA та EMA демонструє переважання більшості сигналів «купити», а ціна перебуває вузькому діапазоні між нижньою межею центрального рівня (4,73E-5) і S1, зверху на 1,78%. **Стан енергетики ринку** MACD зафіксував сигнал золотого хреста, при цьому швидка та повільна скользящі середні (MA 3–4 та EMA 5–6) одночасно направлені у зону покупок. RSI зберігає нейтральне значення, короткострокова енергетика проявляє виражену тенденцію до зростання, а волатильність поки не демонструє помітного розширення. **Ключові рівні ціни** Вгорі рівень R1 розташований на позначці 4,99E-5 (+3,66% від поточної ціни), а R2 — на 5,13E-5 (+6,56%), що формують близьку зону опору. Унизу S1 знаходиться на рівні 4,73E-5 (-1,74% від поточної ціни) як близький рівень підтримки, а S2 — на 4,61E-5 (-4,24%), який слугує віддаленим орієнтиром.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни gitlawb

Прогноз ціни gitlawb (GITLAWB) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GITLAWB у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни gitlawb (GITLAWB) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна gitlawb потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне gitlawb у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GITLAWB на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни gitlawb.

Як купити та інвестувати gitlawb в Україна

Готові розпочати торгівлю з gitlawb? Купівля GITLAWB на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити gitlawb. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі gitlawb (GITLAWB).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і gitlawb буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі gitlawb (GITLAWB)

Що ви можете зробити з gitlawb

Володіння gitlawb відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке gitlawb (GITLAWB)

Git-рівень для інтернету, побудованого навколо ШІ. Децентралізовані ідентифікатори (DID) замість акаунтів. Кожен коміт підписується агентом або людиною.

Ресурс gitlawb

Щоб дізнатися більше про gitlawb, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

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Люди також запитують: Інші запитання про gitlawb

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:27:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для gitlawb (GITLAWB)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про gitlawb

GITLAWB USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію GITLAWB з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю GITLAWBUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках gitlawb (GITLAWB) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги gitlawb у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
GITLAWB/USD1
₴0,0009144093
₴0,0009144093₴0,0009144093
-3,45%
2.61B (USDT)
GITLAWB/USDT
₴0,0009135115
₴0,0009135115₴0,0009135115
-3,73%
2.69B (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 GITLAWB = 0,0009135115 UAH