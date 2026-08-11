Сьогоднішня ціна gitlawb

Поточна ціна gitlawb (GITLAWB) сьогодні становить ₴ 0,00002035, зі зміною 4,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GITLAWB до UAH становить ₴ 0,00002035 за GITLAWB.

gitlawb наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- GITLAWB. Протягом останніх 24 годин GITLAWB торгувався між ₴ 0,0000199 (мінімум) та ₴ 0,00002163 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці GITLAWB змінився на -0,93% за останню годину та на -18,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 55,82K.

Ринкова інформація щодо gitlawb (GITLAWB)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 55,82K₴ 55,82K ₴ 55,82K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 2,04M₴ 2,04M ₴ 2,04M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація gitlawb — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 55,82K. Циркуляційна пропозиція GITLAWB — --, зі загальною пропозицією 100000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 2,04M.