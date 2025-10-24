Актуальна ціна Taiwan Semiconductor сьогодні становить 293.77 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TSMON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TSMON на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Taiwan Semiconductor сьогодні становить 293.77 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TSMON до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TSMON на MEXC вже зараз.

Докладніше про TSMON

Актуальна ціна 1 TSMON до USD:

-0,01%1D
USD
Графік ціни Taiwan Semiconductor (TSMON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:30:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Taiwan Semiconductor (TSMON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-0,12%

-0,01%

-1,50%

-1,50%

Актуальна ціна Taiwan Semiconductor (TSMON) становить $ 293,77. За останні 24 години TSMON торгувався між мінімумом у $ 289,8 і максимумом у $ 294,72, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TSMON становить $ 315,98059769287, тоді як його історичний мінімум — $ 228,88466810009672.

Що стосується короткострокових результатів, то TSMON змінився на -0,12% за останню годину, -0,01% за 24 години та на -1,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Taiwan Semiconductor (TSMON)

No.2113

ETH

Поточна ринкова капіталізація Taiwan Semiconductor — $ 1,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,28K. Циркуляційна пропозиція TSMON — 3,93K, зі загальною пропозицією 3925.10466797. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,15M.

Історія ціни Taiwan Semiconductor (TSMON) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Taiwan Semiconductor за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0294-0,01%
30 днів$ +15+5,38%
60 днів$ +93,77+46,88%
90 днів$ +93,77+46,88%
Зміна ціни Taiwan Semiconductor сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TSMON на $ -0,0294 (-0,01%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Taiwan Semiconductor за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +15 (+5,38%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Taiwan Semiconductor за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TSMON змінився на $ +93,77 (+46,88%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Taiwan Semiconductor за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +93,77 (+46,88%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Taiwan Semiconductor (TSMON)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Taiwan Semiconductor зараз.

Що таке Taiwan Semiconductor (TSMON)

Ondo — це компанія, що займається технологіями блокчейну. Її місія — прискорити перехід до відкритої економіки шляхом створення платформ, активів та інфраструктури, які виводять фінансові ринки у блокчейн.

Проєкт Taiwan Semiconductor доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Taiwan Semiconductor. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TSMON, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Taiwan Semiconductor у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Taiwan Semiconductor безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Taiwan Semiconductor (USD)

Скільки коштуватиме Taiwan Semiconductor (TSMON) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Taiwan Semiconductor (TSMON) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Taiwan Semiconductor.

Перегляньте прогноз ціни Taiwan Semiconductor вже зараз!

Токеноміка Taiwan Semiconductor (TSMON)

Розуміння токеноміки Taiwan Semiconductor (TSMON) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TSMON зараз!

Як купити Taiwan Semiconductor (TSMON)

Шукаєте як купити Taiwan Semiconductor? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Taiwan Semiconductor на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TSMON до місцевих валют

1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до VND
7 730 557,55
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до AUD
A$449,4681
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до GBP
220,3275
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до EUR
252,6422
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до USD
$293,77
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до MYR
RM1 239,7094
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до TRY
12 353,0285
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до JPY
¥44 653,04
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до ARS
ARS$435 857,7359
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до RUB
23 915,8157
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до INR
25 778,3175
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до IDR
Rp4 896 164,7082
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до PHP
17 217,8597
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до EGP
￡E.13 980,5143
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до BRL
R$1 580,4826
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до CAD
C$411,278
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до BDT
35 898,694
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до NGN
428 860,1345
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до COP
$1 147 539,0625
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до ZAR
R.5 091,0341
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до UAH
12 276,6483
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до TZS
T.Sh.730 770,5012
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до VES
Bs62 279,24
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до CLP
$277 906,42
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до PKR
Rs82 937,1464
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до KZT
157 683,9852
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до THB
฿9 629,7806
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до TWD
NT$9 048,116
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до AED
د.إ1 078,1359
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до CHF
Fr232,0783
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до HKD
HK$2 282,5929
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до AMD
֏112 082,0681
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до MAD
.د.م2 711,4971
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до MXN
$5 405,368
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до SAR
ريال1 101,6375
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до ETB
Br44 362,2077
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до KES
KSh37 855,2022
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до JOD
د.أ208,28293
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до PLN
1 069,3228
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до RON
лв1 283,7749
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до SEK
kr2 758,5003
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до BGN
лв493,5336
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до HUF
Ft98 744,9101
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до CZK
6 151,5438
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до KWD
د.ك89,89362
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до ILS
966,5033
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до BOB
Bs2 024,0753
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до AZN
499,409
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до TJS
SM2 711,4971
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до GEL
796,1167
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до AOA
Kz268 773,1107
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до BHD
.د.ب110,45752
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до BMD
$293,77
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до DKK
kr1 888,9411
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до HNL
L7 693,8363
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до MUR
13 372,4104
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до NAD
$5 088,0964
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до NOK
kr2 931,8246
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до NZD
$508,2221
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до PAB
B/.293,77
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до PGK
K1 236,7717
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до QAR
ر.ق1 066,3851
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до RSD
дин.29 650,2061
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до UZS
soʻm3 539 396,7763
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до ALL
L24 441,664
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до ANG
ƒ525,8483
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до AWG
ƒ528,786
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до BBD
$587,54
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до BAM
KM493,5336
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до BIF
Fr863 977,57
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до BND
$378,9633
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до BSD
$293,77
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до JMD
$47 017,8885
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до KHR
1 179 797,9462
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до KMF
Fr124 558,48
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до LAK
6 386 304,2201
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до LKR
රු88 912,4282
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до MDL
L4 970,5884
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до MGA
Ar1 311 471,5356
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до MOP
P2 344,2846
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до MVR
4 494,681
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до MWK
MK508 251,477
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до MZN
MT18 774,8407
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до NPR
रु41 177,7409
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до PYG
2 068 728,34
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до RWF
Fr425 672,73
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до SBD
$2 414,7894
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до SCR
4 056,9637
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до SRD
$11 659,7313
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до SVC
$2 561,6744
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до SZL
L5 085,1587
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до TMT
m1 028,195
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до TND
د.ت860,7461
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до TTD
$1 985,8852
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до UGX
Sh1 023 494,68
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до XAF
Fr165 686,28
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до XCD
$793,179
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до XOF
Fr165 686,28
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до XPF
Fr29 964,54
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до BWP
P3 927,7049
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до BZD
$587,54
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до CVE
$27 878,773
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до DJF
Fr51 997,29
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до DOP
$18 707,2736
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до DZD
د.ج38 331,1096
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до FJD
$672,7333
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до GNF
Fr2 532 297,4
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до GTQ
Q2 244,4028
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до GYD
$61 289,2351
1 Taiwan Semiconductor (TSMON) до ISK
kr35 839,94

Щоб дізнатися більше про Taiwan Semiconductor, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайт Taiwan Semiconductor
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Taiwan Semiconductor

Скільки сьогодні коштує Taiwan Semiconductor (TSMON)?
Актуальна ціна TSMON у USD становить 293,77 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TSMON до USD?
Поточна ціна TSMON до USD — $ 293,77. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Taiwan Semiconductor?
Ринкова капіталізація TSMON — $ 1,15M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TSMON?
Циркуляційна пропозиція TSMON — 3,93K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TSMON?
TSMON досяг історичної максимальної ціни у 315,98059769287 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TSMON?
Історична мінімальна ціна TSMON становила 228,88466810009672 USD.
Який обсяг торгівлі TSMON?
Актуальний обсяг торгівлі TSMON за 24 години — $ 57,28K USD.
Чи підніметься ціна TSMON цього року?
TSMON може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TSMON для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Taiwan Semiconductor (TSMON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

