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Поточна ціна Isekai Blade сьогодні становить 0,002129 UAH. Ринкова капіталізація ISEK становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ISEK до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Isekai Blade сьогодні становить 0,002129 UAH. Ринкова капіталізація ISEK становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін ISEK до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ISEK

Інформація про ціну ISEK

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Курс Isekai Blade (ISEK)

Актуальна ціна 1 ISEK до UAH:

₴0,09575037
₴0,09575037₴0,09575037
+19,96%1D
UAH
Графік ціни Isekai Blade (ISEK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:36:26 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Isekai Blade

Поточна ціна Isekai Blade (ISEK) сьогодні становить ₴ 0,002129, зі зміною 19,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ISEK до UAH становить ₴ 0,002129 за ISEK.

Isekai Blade наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ISEK. Протягом останніх 24 годин ISEK торгувався між ₴ 0,001777 (мінімум) та ₴ 0,002733 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ISEK змінився на +5,55% за останню годину та на -58,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 551,90K.

Ринкова інформація щодо Isekai Blade (ISEK)

--
----

₴ 551,90K
₴ 551,90K₴ 551,90K

₴ 1,06M
₴ 1,06M₴ 1,06M

--
----

500 000 000
500 000 000 500 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Isekai Blade — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 551,90K. Циркуляційна пропозиція ISEK — --, зі загальною пропозицією 500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,06M.

Історія ціни Isekai Blade у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,001777
₴ 0,001777₴ 0,001777
Мін. за 24 год
₴ 0,002733
₴ 0,002733₴ 0,002733
Макс. за 24 год

₴ 0,001777
₴ 0,001777₴ 0,001777

₴ 0,002733
₴ 0,002733₴ 0,002733

--
----

--
----

+5,55%

+19,96%

-58,26%

-58,26%

Історія ціни Isekai Blade (ISEK) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Isekai Blade за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,01593179+19,96%
30 днів₴ -0,037871-94,68%
60 днів₴ -0,037871-94,68%
90 днів₴ -0,037871-94,68%
Зміна ціни Isekai Blade сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ISEK на ₴ +0,01593179 (+19,96%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Isekai Blade за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,037871 (-94,68%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Isekai Blade за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ISEK змінився на ₴ -0,037871 (-94,68%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Isekai Blade за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,037871 (-94,68%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Isekai Blade (ISEK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Isekai Blade зараз.

Прогноз ціни Isekai Blade

Прогноз ціни Isekai Blade (ISEK) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ISEK у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Isekai Blade (ISEK) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Isekai Blade потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Isekai Blade у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ISEK на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Isekai Blade.

Як купити та інвестувати Isekai Blade в Україна

Готові розпочати торгівлю з Isekai Blade? Купівля ISEK на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Isekai Blade. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Isekai Blade (ISEK).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Isekai Blade буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Isekai Blade (ISEK)

Що ви можете зробити з Isekai Blade

Володіння Isekai Blade відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Isekai Blade (ISEK) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке Isekai Blade (ISEK)

Isekai Blade — це не просто чергова гра на блокчейні, а передусім історія, в якій глибина сюжету поєднується з механікою «грати, щоб заробляти». Гравці вирушають у подорож не лише заради перемоги, а й заради розвитку: саме навички, стратегії та сюжетна лінія визначають справжню цінність у світі, який ми створили.

Ресурс Isekai Blade

Щоб дізнатися більше про Isekai Blade, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтIsekai Blade
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:36:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Isekai Blade (ISEK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Isekai Blade

ISEK USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ISEK з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ISEKUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Isekai Blade (ISEK) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Isekai Blade у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ISEK/USDT
₴0,10091272
₴0,10091272₴0,10091272
+26,43%
266.39M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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