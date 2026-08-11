Сьогоднішня ціна Isekai Blade

Поточна ціна Isekai Blade (ISEK) сьогодні становить ₴ 0,002129, зі зміною 19,96% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ISEK до UAH становить ₴ 0,002129 за ISEK.

Isekai Blade наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- ISEK. Протягом останніх 24 годин ISEK торгувався між ₴ 0,001777 (мінімум) та ₴ 0,002733 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці ISEK змінився на +5,55% за останню годину та на -58,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 551,90K.

Ринкова інформація щодо Isekai Blade (ISEK)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 551,90K₴ 551,90K ₴ 551,90K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1,06M₴ 1,06M ₴ 1,06M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 500 000 000 500 000 000 500 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Isekai Blade — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 551,90K. Циркуляційна пропозиція ISEK — --, зі загальною пропозицією 500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1,06M.