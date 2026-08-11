Сьогоднішня ціна Sherwood Protocol

Поточна ціна Sherwood Protocol (WOOD) сьогодні становить ₴ 0,005031, зі зміною 7,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WOOD до UAH становить ₴ 0,005031 за WOOD.

Sherwood Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- WOOD. Протягом останніх 24 годин WOOD торгувався між ₴ 0,004431 (мінімум) та ₴ 0,0055 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці WOOD змінився на -0,38% за останню годину та на +5,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 52,96K.

Ринкова інформація щодо Sherwood Protocol (WOOD)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 52,96K₴ 52,96K ₴ 52,96K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 5,03M₴ 5,03M ₴ 5,03M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація Sherwood Protocol — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 52,96K. Циркуляційна пропозиція WOOD — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,03M.