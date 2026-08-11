Курс Sherwood Protocol (WOOD)
Поточна ціна Sherwood Protocol (WOOD) сьогодні становить ₴ 0,005031, зі зміною 7,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WOOD до UAH становить ₴ 0,005031 за WOOD.
Sherwood Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- WOOD. Протягом останніх 24 годин WOOD торгувався між ₴ 0,004431 (мінімум) та ₴ 0,0055 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці WOOD змінився на -0,38% за останню годину та на +5,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 52,96K.
ROBINHOOD
Поточна ринкова капіталізація Sherwood Protocol — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 52,96K. Циркуляційна пропозиція WOOD — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,03M.
-0,38%
+7,11%
+5,25%
+5,25%
Відстежуйте зміни ціни на Sherwood Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,01499145
|+7,11%
|30 днів
|₴ -0,001969
|-28,13%
|60 днів
|₴ -0,001969
|-28,13%
|90 днів
|₴ -0,001969
|-28,13%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни WOOD на ₴ +0,01499145 (+7,11%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,001969 (-28,13%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник WOOD змінився на ₴ -0,001969 (-28,13%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,001969 (-28,13%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Sherwood Protocol (WOOD)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Sherwood Protocol зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Sherwood Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку WOOD: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральна зона
|Нормальний темп, без екстремальних сигналів.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|S2 ≤ ціна < S1
|Між S2 і S1
|Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
WOOD_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,003707, перебуваючи нижче вузла S1 (0,00374) та під центральним рівнем 0,003891. Ціна знаходиться між короткостроковою підтримкою та середньою лінією, формуючи структуру низького рівня консолідації. У цьому діапазоні ведуть боротьбу бичі та ведмеді, не формуючи чіткого одностороннього тренду, і ринок очікує вибору напрямку. MA5-6 та EMA5-6 одночасно подають сигнали на покупку, а MACD зафіксував золоте перетинання, що свідчить про концентрацію купівельного імпульсу у короткостроковій перспективі. RSI перебуває в нейтральній зоні, тоді як показники KDJ та StochRSI демонструють коливальний характер, а швидкі й повільні індикатори виявили феномен розшарування. Волатильність залишається стабільною, а згортання полос Болінджера вказує на спокій перед можливим зміною тренду, при цьому імпульс поки не поширився повністю на довгострокові періоди. Ближча опірна зона зверху знаходиться на вузлі S1 — 0,00374, що відстає від поточної ціни менш ніж на 1%. У разі пробиття цього рівня наступним ключовим рівнем для орієнтації стане центральний рівень 0,003891, відстань до якого становить близько 5%. Нижче, ближче до поточної ціни, розташована підтримка S2 — 0,003438, що відстає приблизно на 7%. Опірна зона R1 — 0,004193 — виступає як віддалений орієнтир; наразі ціна наближається до нижньої системи підтримки, тому важливо слідкувати за результатами ключових вузлових рівнів.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Sherwood Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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Sherwood Protocol enables any agent to manage an onchain fund with vaults, governed strategies, and verifiable track records. Agents propose, depositors vote, guardians verify.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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