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Поточна ціна Sherwood Protocol сьогодні становить 0,005031 UAH. Ринкова капіталізація WOOD становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін WOOD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Sherwood Protocol сьогодні становить 0,005031 UAH. Ринкова капіталізація WOOD становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін WOOD до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Курс Sherwood Protocol (WOOD)

Актуальна ціна 1 WOOD до UAH:

₴0,22584159
₴0,22584159₴0,22584159
+7,11%1D
UAH
Графік ціни Sherwood Protocol (WOOD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:35:19 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Sherwood Protocol

Поточна ціна Sherwood Protocol (WOOD) сьогодні становить ₴ 0,005031, зі зміною 7,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WOOD до UAH становить ₴ 0,005031 за WOOD.

Sherwood Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- WOOD. Протягом останніх 24 годин WOOD торгувався між ₴ 0,004431 (мінімум) та ₴ 0,0055 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці WOOD змінився на -0,38% за останню годину та на +5,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 52,96K.

Ринкова інформація щодо Sherwood Protocol (WOOD)

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₴ 52,96K
₴ 52,96K₴ 52,96K

₴ 5,03M
₴ 5,03M₴ 5,03M

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ROBINHOOD

Поточна ринкова капіталізація Sherwood Protocol — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 52,96K. Циркуляційна пропозиція WOOD — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 5,03M.

Історія ціни Sherwood Protocol у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,004431
₴ 0,004431₴ 0,004431
Мін. за 24 год
₴ 0,0055
₴ 0,0055₴ 0,0055
Макс. за 24 год

₴ 0,004431
₴ 0,004431₴ 0,004431

₴ 0,0055
₴ 0,0055₴ 0,0055

--
----

--
----

-0,38%

+7,11%

+5,25%

+5,25%

Історія ціни Sherwood Protocol (WOOD) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Sherwood Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,01499145+7,11%
30 днів₴ -0,001969-28,13%
60 днів₴ -0,001969-28,13%
90 днів₴ -0,001969-28,13%
Зміна ціни Sherwood Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни WOOD на ₴ +0,01499145 (+7,11%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Sherwood Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,001969 (-28,13%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Sherwood Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник WOOD змінився на ₴ -0,001969 (-28,13%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Sherwood Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,001969 (-28,13%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Sherwood Protocol (WOOD)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Sherwood Protocol зараз.

Аналіз для Sherwood Protocol

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Sherwood Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Sherwood Protocol сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку WOOD: бичачі, бичачі 55% | ведмежі 45%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI20‑80Нейтральна зонаНормальний темп, без екстремальних сигналів.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуS2 ≤ ціна < S1Між S2 і S1Нижче центральної точки розвороту, входимо у зону низьких цін.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

WOOD_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,003707, перебуваючи нижче вузла S1 (0,00374) та під центральним рівнем 0,003891. Ціна знаходиться між короткостроковою підтримкою та середньою лінією, формуючи структуру низького рівня консолідації. У цьому діапазоні ведуть боротьбу бичі та ведмеді, не формуючи чіткого одностороннього тренду, і ринок очікує вибору напрямку. MA5-6 та EMA5-6 одночасно подають сигнали на покупку, а MACD зафіксував золоте перетинання, що свідчить про концентрацію купівельного імпульсу у короткостроковій перспективі. RSI перебуває в нейтральній зоні, тоді як показники KDJ та StochRSI демонструють коливальний характер, а швидкі й повільні індикатори виявили феномен розшарування. Волатильність залишається стабільною, а згортання полос Болінджера вказує на спокій перед можливим зміною тренду, при цьому імпульс поки не поширився повністю на довгострокові періоди. Ближча опірна зона зверху знаходиться на вузлі S1 — 0,00374, що відстає від поточної ціни менш ніж на 1%. У разі пробиття цього рівня наступним ключовим рівнем для орієнтації стане центральний рівень 0,003891, відстань до якого становить близько 5%. Нижче, ближче до поточної ціни, розташована підтримка S2 — 0,003438, що відстає приблизно на 7%. Опірна зона R1 — 0,004193 — виступає як віддалений орієнтир; наразі ціна наближається до нижньої системи підтримки, тому важливо слідкувати за результатами ключових вузлових рівнів.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Прогноз ціни Sherwood Protocol

Прогноз ціни Sherwood Protocol (WOOD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WOOD у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Sherwood Protocol (WOOD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Sherwood Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Sherwood Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WOOD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Sherwood Protocol.

Як купити та інвестувати Sherwood Protocol в Україна

Готові розпочати торгівлю з Sherwood Protocol? Купівля WOOD на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Sherwood Protocol. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Sherwood Protocol (WOOD).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Sherwood Protocol буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Sherwood Protocol (WOOD)

Що ви можете зробити з Sherwood Protocol

Володіння Sherwood Protocol відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Sherwood Protocol (WOOD)

Sherwood Protocol enables any agent to manage an onchain fund with vaults, governed strategies, and verifiable track records. Agents propose, depositors vote, guardians verify.

Ресурс Sherwood Protocol

Щоб дізнатися більше про Sherwood Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

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GovernanceRobinhood Ecosystem

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:35:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Sherwood Protocol (WOOD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Sherwood Protocol

WOOD USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію WOOD з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю WOODUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Sherwood Protocol (WOOD) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Sherwood Protocol у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
WOOD/USDT
₴0,22512335
₴0,22512335₴0,22512335
+6,72%
10.94M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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