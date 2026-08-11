Курс Kite AI (KITE)
Поточна ціна Kite AI (KITE) сьогодні становить ₴ 0.10168, зі зміною 1.90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KITE до UAH становить ₴ 0.10168 за KITE.
Kite AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- KITE. Протягом останніх 24 годин KITE торгувався між ₴ 0.1 (мінімум) та ₴ 0.1089 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.
У короткостроковій динаміці KITE змінився на +0.04% за останню годину та на +6.63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,68K.
BSC
Поточна ринкова капіталізація Kite AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,68K. Циркуляційна пропозиція KITE — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.02B.
+0.04%
-1.90%
+6.63%
+6.63%
Відстежуйте зміни ціни на Kite AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.0884036
|-1.90%
|30 днів
|₴ -0.01146
|-10.13%
|60 днів
|₴ -0.08775
|-46.33%
|90 днів
|₴ -0.09502
|-48.31%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни KITE на ₴ -0.0884036 (-1.90%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.01146 (-10.13%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник KITE змінився на ₴ -0.08775 (-46.33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.09502 (-48.31%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Kite AI (KITE)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Kite AI зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Kite AI. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку KITE: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
KITE_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,1038, при цьому ціна знаходилась вище центральної лінії 0,10362. Короткостроковий набір середніх значень демонструє бичачу конфігурацію: EMA і MA одночасно сигнализують про покупку. MACD сформував золоте перетинання, а індикатор імпульсу підтверджує зростаючий тренд. RSI перебуває у нейтральній зоні, не показуючи екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу. Значення KDJ та StochRSI свідчать про стабільність короткострокової волатильності. Пояс Болінджера має помірно широкий розряд, а ціна коливається поблизу середньої лінії. Енергія биків і ведмедів розподілена збалансовано, а швидкі й довготривалі індикатори мають однаковий напрямок. Найближча опірна зона R1 розташована на рівні 0,105, що відповідає приблизно 1,15% від поточної ціни. Нижня опорна зона S1 знаходиться на рівні 0,10227, що відповідає близько 1,47% від поточної ціни. Далекі опорні рівні: R2 — 0,10635, S2 — 0,10089. Наразі ціна перебуває в досить міцному діапазоні в рамках системи центральних рівнів. Ринкова структура залишається повноцінною, без проривів ключових рівнів.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Kite AI потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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