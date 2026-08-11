Сьогоднішня ціна Kite AI

Поточна ціна Kite AI (KITE) сьогодні становить ₴ 0.10168, зі зміною 1.90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KITE до UAH становить ₴ 0.10168 за KITE.

Kite AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- KITE. Протягом останніх 24 годин KITE торгувався між ₴ 0.1 (мінімум) та ₴ 0.1089 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці KITE змінився на +0.04% за останню годину та на +6.63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,68K.

Ринкова інформація щодо Kite AI (KITE)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 64,68K₴ 64,68K ₴ 64,68K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 1.02B₴ 1.02B ₴ 1.02B Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Kite AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,68K. Циркуляційна пропозиція KITE — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.02B.