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Поточна ціна Kite AI сьогодні становить 0.10168 UAH. Ринкова капіталізація KITE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін KITE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Kite AI сьогодні становить 0.10168 UAH. Ринкова капіталізація KITE становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін KITE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про KITE

Інформація про ціну KITE

Що таке KITE

Whitepaper KITE

Офіційний вебсайт KITE

Токеноміка KITE

Прогноз ціни KITE

Історія KITE

Посібник з купівлі KITE

Конвертація KITE у фіатну валюту

Спот KITE

Ф'ючерси KITE USDT-M

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Курс Kite AI (KITE)

Актуальна ціна 1 KITE до UAH:

₴4.5644152
₴4.5644152₴4.5644152
-1,90%1D
UAH
Графік ціни Kite AI (KITE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:41:25 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Kite AI

Поточна ціна Kite AI (KITE) сьогодні становить ₴ 0.10168, зі зміною 1.90% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KITE до UAH становить ₴ 0.10168 за KITE.

Kite AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- KITE. Протягом останніх 24 годин KITE торгувався між ₴ 0.1 (мінімум) та ₴ 0.1089 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці KITE змінився на +0.04% за останню годину та на +6.63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 64,68K.

Ринкова інформація щодо Kite AI (KITE)

--
----

₴ 64,68K
₴ 64,68K₴ 64,68K

₴ 1.02B
₴ 1.02B₴ 1.02B

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Kite AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 64,68K. Циркуляційна пропозиція KITE — --, зі загальною пропозицією 10000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 1.02B.

Історія ціни Kite AI у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.1
₴ 0.1₴ 0.1
Мін. за 24 год
₴ 0.1089
₴ 0.1089₴ 0.1089
Макс. за 24 год

₴ 0.1
₴ 0.1₴ 0.1

₴ 0.1089
₴ 0.1089₴ 0.1089

--
----

--
----

+0.04%

-1.90%

+6.63%

+6.63%

Історія ціни Kite AI (KITE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Kite AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.0884036-1.90%
30 днів₴ -0.01146-10.13%
60 днів₴ -0.08775-46.33%
90 днів₴ -0.09502-48.31%
Зміна ціни Kite AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни KITE на ₴ -0.0884036 (-1.90%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Kite AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.01146 (-10.13%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Kite AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник KITE змінився на ₴ -0.08775 (-46.33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Kite AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.09502 (-48.31%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Kite AI (KITE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Kite AI зараз.

Аналіз для Kite AI

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Kite AI. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Kite AI сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку KITE: бичачі, бичачі 65% | ведмежі 35%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

KITE_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,1038, при цьому ціна знаходилась вище центральної лінії 0,10362. Короткостроковий набір середніх значень демонструє бичачу конфігурацію: EMA і MA одночасно сигнализують про покупку. MACD сформував золоте перетинання, а індикатор імпульсу підтверджує зростаючий тренд. RSI перебуває у нейтральній зоні, не показуючи екстремальних значень перевиторгу чи перепродажу. Значення KDJ та StochRSI свідчать про стабільність короткострокової волатильності. Пояс Болінджера має помірно широкий розряд, а ціна коливається поблизу середньої лінії. Енергія биків і ведмедів розподілена збалансовано, а швидкі й довготривалі індикатори мають однаковий напрямок. Найближча опірна зона R1 розташована на рівні 0,105, що відповідає приблизно 1,15% від поточної ціни. Нижня опорна зона S1 знаходиться на рівні 0,10227, що відповідає близько 1,47% від поточної ціни. Далекі опорні рівні: R2 — 0,10635, S2 — 0,10089. Наразі ціна перебуває в досить міцному діапазоні в рамках системи центральних рівнів. Ринкова структура залишається повноцінною, без проривів ключових рівнів.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Kite AI?

Ціни на токени KITE AI залежать від кількох ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди у світі криптовалют.
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
3. Розвиток сектору штучного інтелекту та цикли ажіотажу.
4. Прийняття платформи та зростання кількості користувачів.
5. Корисність токена та нагороди за стейкінг.
6. Оголошення про партнерства.
7. Новини щодо регуляторних змін, які впливають на токени AI.
8. Динаміка пропозиції та токеноміка.
9. Конкуренція з іншими проектами, пов’язаними зі штучним інтелектом.
10. Технічний аналіз та рухи «китів».

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Kite AI?

Люди хочуть знати ціну Kite AI (KITE) сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі, відстеження результатів портфелю, виявлення ринкових тенденцій, точне планування часу для покупки/продажу, оцінка інвестиційних можливостей, а також отримання актуальної інформації про волатильність ринку з метою управління ризиками.

Прогноз ціни Kite AI

Прогноз ціни Kite AI (KITE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KITE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Kite AI (KITE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Kite AI потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Kite AI у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KITE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Kite AI.

Як купити та інвестувати Kite AI в Україна

Готові розпочати торгівлю з Kite AI? Купівля KITE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Kite AI. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Kite AI (KITE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Kite AI буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Kite AI (KITE)

Що ви можете зробити з Kite AI

Володіння Kite AI відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Що таке Kite AI (KITE)

Kite AI створює базовий рівень для агентного інтернету: відкриту, децентралізовану інфраструктуру, в якій автономні агенти можуть працювати з можливістю взаємодії та перевірки. Використовуючи мережеву архітектуру, яка стимулює як надання, так і споживання агентних послуг, Kite забезпечує уніфіковані засоби ідентифікації, оплати та управління, що дозволяють агентам безпечно аутентифікуватися, здійснювати транзакції та координувати свою діяльність без посередників.

Ресурс Kite AI

Щоб дізнатися більше про Kite AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтKite AI
Оглядач блокчейну

Категорія :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Avalanche Ecosystem

Люди також запитують: Інші запитання про Kite AI

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:41:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Kite AI (KITE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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KITE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію KITE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю KITEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Kite AI (KITE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Kite AI у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
KITE/USDT
₴4.5585795
₴4.5585795₴4.5585795
-2.01%
628.88K (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 KITE = 4.5644152 UAH