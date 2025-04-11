Логотип Messier

Поточна ціна Messier (M87)

USD

Графік ціни Messier (M87) в реальному часі

$0.00004628
$0.00004628$0.00004628
+3.81%(1D)

Дані та інформація про ціну M87 в реальному часі

Поточна ціна Messier (M87) сьогодні становить 0.00004628 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 40.95M USD. Ціна M87 у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Messier:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 404.75K USD
- Зміна ціни Messier протягом дня – +3.81%
- Циркуляційна пропозиція – 884.85B USD

Отримуйте оновлення цін M87 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни M87.

Цінові показники M87USD

Відстежуйте зміни ціни на Messier за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0000016986+3.81%
30 днів$ +0.00001128+32.22%
60 днів$ +0.00001128+32.22%
90 днів$ +0.00001128+32.22%
Зміна ціни Messier сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни M87 на $ +0.0000016986 (+3.81%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Messier за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.00001128 (+32.22%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Messier за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник M87 змінився на $ +0.00001128 (+32.22%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Messier за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.00001128 (+32.22%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну M87

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Messier: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.00004279
$ 0.00004279$ 0.00004279

$ 0.00005443
$ 0.00005443$ 0.00005443

$ 0.00008458
$ 0.00008458$ 0.00008458

+0.67%

+3.81%

-11.07%

Ринкова інформація M87

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 40.95M
$ 40.95M$ 40.95M

$ 404.75K
$ 404.75K$ 404.75K

884.85B
884.85B 884.85B

Що таке Messier (M87)

Messier (M87) розвиває комплексну багаторівневу екосистему з корисними функціями, спрямовану на створення сталого прибутку для власників токенів і користувачів. У центрі цієї екосистеми — амбітне бачення, яке поєднує децентралізовані фінанси (DeFi), утиліти реального світу та передові технології штучного інтелекту в єдину прибуткову інфраструктуру.

Проєкт Messier доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Messier. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу M87, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Messier у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Messier безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Messier

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Messier, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна M87? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Messier.

Історія ціни Messier

Відстеження траєкторії ціни M87 надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії M87. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Messier.

Як купити Messier (M87)

Шукаєте як купити Messier? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Messier на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

M87 до місцевих валют

1 M87 до VND
1.18666548
1 M87 до AUD
A$0.0000735852
1 M87 до GBP
0.0000351728
1 M87 до EUR
0.0000407264
1 M87 до USD
$0.00004628
1 M87 до MYR
RM0.0002045576
1 M87 до TRY
0.0017614168
1 M87 до JPY
¥0.0066425684
1 M87 до RUB
0.0038514216
1 M87 до INR
0.0039837824
1 M87 до IDR
Rp0.7713330248
1 M87 до KRW
0.065738426
1 M87 до PHP
0.0026462904
1 M87 до EGP
￡E.0.002374164
1 M87 до BRL
R$0.0002712008
1 M87 до CAD
C$0.0000638664
1 M87 до BDT
0.0056244084
1 M87 до NGN
0.0739295232
1 M87 до UAH
0.001915992
1 M87 до VES
Bs0.00328588
1 M87 до PKR
Rs0.0129778376
1 M87 до KZT
0.0239170412
1 M87 до THB
฿0.0015489916
1 M87 до TWD
NT$0.0014980836
1 M87 до AED
د.إ0.0001698476
1 M87 до CHF
Fr0.0000374868
1 M87 до HKD
HK$0.00035867
1 M87 до MAD
.د.م0.000430404
1 M87 до MXN
$0.0009408724

Ресурс Messier

Щоб дізнатися більше про Messier, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтMessier
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Messier

Головні новини

Що таке Mind Network (FHE)? Повний посібник по крипто-токену з повною гомоморфною криптацією

Представляємо Mind Network, інноваційний проект, що використовує повну гомоморфну криптацію (FHE) для створення цифрової екосистеми з нульовою довірою, де дані залишаються зашифрованими не тільки під час передачі, а й протягом обчислень. Нативний токен Mind Network, $FHE, забезпечує цей революційний протокол, який переосмислює наш підхід до безпеки в епоху штучного інтелекту та блокчейну.

April 11, 2025

Що таке Unite (UNITE)? Повний посібник щодо першої L3 блокчейн для мобільних ігор

Ця стаття пропонує всебічне дослідження Unite, від його основних технологій до його ринкових можливостей і всього, що між ними.

April 10, 2025

Найкраща криптовалюта для інвестицій у 2025 році: експертний аналіз та аналітичні дані

У цій статті ми проведемо експертний аналіз, розберемо аналітичні дані та допоможемо вам обрати найкращу криптовалюту для інвестицій у 2025 році з використанням можливостей криптобіржі MEXC.

April 10, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор

Сума

M87
USD

1 M87 = 0.00004628 USD

Торгівля

M87USDT
$0.00004628
$0.00004628$0.00004628
+5.83%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --