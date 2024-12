Що таке DOGE ( DOGE)

Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

Прогноз ціни DOGE

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як DOGE, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна DOGE? Скільки вона буде коштувати у 2025, 2026, 2027, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни DOGE.

Історія ціни DOGE

Відстеження траєкторії ціни DOGE надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії DOGE. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни DOGE.

Як купити DOGE(DOGE)

Шукаєте як купити DOGE? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати DOGE на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

Ресурс DOGE

Щоб дізнатися більше про DOGE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про DOGE What Can Dogecoin Be Used For? Dogecoin is just a fun meme coin. However, it gained popularity for its tipping culture. Users would tip each other online to show support. It is also used for charitable purposes such as fundraising campaigns and other charitable initiatives. Will Dogecoin reach $1? Yes, it is possible for DOGE to reach $1. If the market goes into a prolonged bull run, Doge will have a high chance of overtaking its $0.74 ATH and going beyond $1. What is Dogecoin highest price? Dogecoin has an all-time high of $0.74. How to pronounce Dogecoin? "Dohj Coin" - The correct pronunciation of Dogecoin is "dohj coin," with an emphasis on the first syllable. This pronunciation was confirmed by Dogecoin's co-creator, Jackson Palmer, who drew inspiration from the animated series Homestar Runner. When was Dogecoin the cheapest? Dogecoin temporarily reached a price of $0.0000869 on May 6, 2015. It was the lowest price Dogecoin saw since the day of its creation. Should I invest in Dogecoin? If you love memes, and Elon Musk, Dogecoin is the crypto of your dreams. However, it is important to do thorough research, stay informed, and diversify your portfolio as meme coins tend to be volatile and unpredictable. Why is Dogecoin value so low? DOGE prices are low because it is a meme coin with fewer use cases. It also has no maximum cap, giving a perception of ample supply instead of scarcity. Therefore, it's advisable to conduct thorough research before making investment decisions. Is Elon Musk involved with Dogecoin? Yes, Elon Musk has shown involvement and expressed interest in Dogecoin. He has been known to tweet about Dogecoin, which has had a significant impact on its price and popularity. Does Elon Musk own Dogecoin? No, Elon Musk is not the owner of Dogecoin, and we do not know the exact amount of Dogecoin he has. Some suggest that Musk may own a significant amount, while others believe he may be the mysterious Dogecoin "whale" with a large holding. How many Dogecoins are left? The supply of Dogecoin is inflationary, meaning there is no hard cap on the number of Dogecoins. As of now, there are 140 million DOGE in circulation. However, new Dogecoins are continuously being minted with a 5.256% yearly inflation rate. What is Dogechain? Dogechain is an EVM-compatible blockchain that aims to enhance the original Dogecoin cryptocurrency by providing scalability, security, robustness, and utility. It harmonizes with Dogecoin, offering smart contract capabilities. Why is doge dog so popular? Doge’s Dog gained popularity in 2013 following a meme culture on social media and imageboards like Reddit. The meme's relatability, simplicity, and humorous use of broken English struck a chord with internet users and allowed it to spread rapidly. Who invented the Dogecoin? The invention of Dogecoin came from Billy Markus and Jackson Palmer. In 2013, they created Dogecoin as a playful and meme-inspired cryptocurrency. Furthermore, they drew inspiration from the internet meme featuring a Shiba Inu dog. How wil Dogecoin's price trended in 2024? Based on the information provided, it is highly unlikely that Dogecoin's price will reach $1 in 2024 due to the significant surge required and the coin's historical performance.

