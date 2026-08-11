Сьогоднішня ціна Nietzschean Penguin

Поточна ціна Nietzschean Penguin (PENGUIN) сьогодні становить ₴ 0.0009893, зі зміною 7.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PENGUIN до UAH становить ₴ 0.0009893 за PENGUIN.

Nietzschean Penguin наразі посідає №1317 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 989,23K, з циркуляційною пропозицією у 999,93M PENGUIN. Протягом останніх 24 годин PENGUIN торгувався між ₴ 0.0009525 (мінімум) та ₴ 0.001152 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 7.5021474181822057361, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0016639370548078207.

У короткостроковій динаміці PENGUIN змінився на +0.90% за останню годину та на -6.44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 66,44K.

Ринкова інформація щодо Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Рейтинг No.1317 Ринкова капіталізація ₴ 989,23K₴ 989,23K ₴ 989,23K Обсяг (за 24 год) ₴ 66,44K₴ 66,44K ₴ 66,44K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 989.30K₴ 989.30K ₴ 989.30K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 999,933,636.006134 999,933,636.006134 999,933,636.006134 Коефіцієнт циркуляції 99.99% Публічний блокчейн SOL

Поточна ринкова капіталізація Nietzschean Penguin — ₴ 989,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 66,44K. Циркуляційна пропозиція PENGUIN — 999,93M, зі загальною пропозицією 999933636.006134. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 989.30K.