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Поточна ціна Nietzschean Penguin сьогодні становить 0.0009893 UAH. Ринкова капіталізація PENGUIN становить 989,234.3461008683662 UAH. Відстежуйте оновлення цін PENGUIN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Nietzschean Penguin сьогодні становить 0.0009893 UAH. Ринкова капіталізація PENGUIN становить 989,234.3461008683662 UAH. Відстежуйте оновлення цін PENGUIN до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PENGUIN

Інформація про ціну PENGUIN

Що таке PENGUIN

Офіційний вебсайт PENGUIN

Токеноміка PENGUIN

Прогноз ціни PENGUIN

Історія PENGUIN

Посібник з купівлі PENGUIN

Конвертація PENGUIN у фіатну валюту

Спот PENGUIN

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Курс Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Актуальна ціна 1 PENGUIN до UAH:

₴0.044454567
₴0.044454567₴0.044454567
-7,21%1D
UAH
Графік ціни Nietzschean Penguin (PENGUIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:57:59 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Nietzschean Penguin

Поточна ціна Nietzschean Penguin (PENGUIN) сьогодні становить ₴ 0.0009893, зі зміною 7.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PENGUIN до UAH становить ₴ 0.0009893 за PENGUIN.

Nietzschean Penguin наразі посідає №1317 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 989,23K, з циркуляційною пропозицією у 999,93M PENGUIN. Протягом останніх 24 годин PENGUIN торгувався між ₴ 0.0009525 (мінімум) та ₴ 0.001152 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 7.5021474181822057361, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0016639370548078207.

У короткостроковій динаміці PENGUIN змінився на +0.90% за останню годину та на -6.44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 66,44K.

Ринкова інформація щодо Nietzschean Penguin (PENGUIN)

No.1317

₴ 989,23K
₴ 989,23K₴ 989,23K

₴ 66,44K
₴ 66,44K₴ 66,44K

₴ 989.30K
₴ 989.30K₴ 989.30K

999,93M
999,93M 999,93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,933,636.006134
999,933,636.006134 999,933,636.006134

99.99%

SOL

Поточна ринкова капіталізація Nietzschean Penguin — ₴ 989,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 66,44K. Циркуляційна пропозиція PENGUIN — 999,93M, зі загальною пропозицією 999933636.006134. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 989.30K.

Історія ціни Nietzschean Penguin у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.0009525
₴ 0.0009525₴ 0.0009525
Мін. за 24 год
₴ 0.001152
₴ 0.001152₴ 0.001152
Макс. за 24 год

₴ 0.0009525
₴ 0.0009525₴ 0.0009525

₴ 0.001152
₴ 0.001152₴ 0.001152

₴ 7.5021474181822057361
₴ 7.5021474181822057361₴ 7.5021474181822057361

₴ 0.0016639370548078207
₴ 0.0016639370548078207₴ 0.0016639370548078207

+0.90%

-7.21%

-6.44%

-6.44%

Історія ціни Nietzschean Penguin (PENGUIN) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Nietzschean Penguin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0.003454224-7.21%
30 днів₴ -0.0004457-31.06%
60 днів₴ -0.0012897-56.60%
90 днів₴ -0.0035187-78.06%
Зміна ціни Nietzschean Penguin сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PENGUIN на ₴ -0.003454224 (-7.21%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Nietzschean Penguin за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0004457 (-31.06%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Nietzschean Penguin за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PENGUIN змінився на ₴ -0.0012897 (-56.60%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Nietzschean Penguin за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.0035187 (-78.06%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Nietzschean Penguin (PENGUIN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Nietzschean Penguin зараз.

Аналіз для Nietzschean Penguin

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Nietzschean Penguin. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Nietzschean Penguin сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку PENGUIN: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJЗолотий хрестK > DКороткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
Група ЕМА3‑4 купівля40‑60%, нейтральноМА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
StochRSI> 80Зона перекупленостіКороткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
MACDЗолотий хрестDIF > DEAФормується бичачий імпульс.
Група МА1‑2 купівля20‑40%, продажБільшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
BOLL (20,2)Середня лінія < ціна ≤ верхня лініяМіж середньою та верхньою лініямиВідносно сильний рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуТочка розвороту ≤ ціна ≤ R1Між точкою розвороту і R1Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

**Ринкова структура** На 4-годинному таймфреймі PENGUIN_USDT заразова ціна становить 0,003124 USDT і перебуває вище ключового рівня 0,00307, при цьому знаходиться на 2,97% вище рівня R1 (0,003217). Група MA 1–2 та група EMA 3–4 показують перевагу покупок, а ціна тримається вище багатотаймфреймової системи середніх скользящих. **Стан енергетики** Індикатор MACD демонструє формування золотого хреста, при цьому швидка й довга лінії перебувають у зоні нульової лінії. RSI зберігає нейтральне значення, а індикатори енергетичного потенціалу не сформували екстремальних розподілів. Напрямки короткострокових та середньострокових індикаторів співпадають, при цьому поки що не спостерігається сигналів розширення волатильності. **Ключові рівні** Вгору: опір R1 знаходиться на рівні 0,003217 (+2,97% від поточної ціни), R2 — на 0,003399 (+8,80%). Внизу: підтримка S1 — на 0,002888 (-7,55%), S2 — на 0,002741 (-12,26%). Ключовий рівень центрального хабу 0,00307 служить ближнім орієнтиром (на -1,73% від поточної ціни).

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Nietzschean Penguin?

Ціни на токени PENGUIN залежать від: ринкового настрою та активності спільноти, обсягу торгів і ліквідності, загальних трендів у крипторинку, популярності мем-монет та ажіотажу в соціальних мережах, рухів «китів» і великих транзакцій, лістингів на біржах та партнерських зобов’язань, загального ризикового ставлення до спекулятивних активів, а також регуляторних новин, що впливають на мем-токени.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Nietzschean Penguin?

Люди хочуть знати сьогоднішню ціну на пінгвіна Ніцше (PENGUIN) для прийняття торгівельних рішень, відстеження портфелю, аналізу ринку та визначення часу інвестування. Реальні ціни допомагають оцінити прибуток/збиток, виявити можливості для покупки/продажу та контролювати волатильність ринку цього мем-токена.

Прогноз ціни Nietzschean Penguin

Прогноз ціни Nietzschean Penguin (PENGUIN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PENGUIN у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Nietzschean Penguin (PENGUIN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Nietzschean Penguin потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Nietzschean Penguin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PENGUIN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Nietzschean Penguin.

Як купити та інвестувати Nietzschean Penguin в Україна

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Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
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Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Nietzschean Penguin буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Nietzschean Penguin (PENGUIN)

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Офіційний вебсайтNietzschean Penguin
Оглядач блокчейну

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:57:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nietzschean Penguin (PENGUIN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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PENGUIN USDT (ф'ючерсна торгівля)

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Торгівля на ринках Nietzschean Penguin (PENGUIN) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Nietzschean Penguin у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
PENGUIN/USDT
₴0.044494968
₴0.044494968₴0.044494968
-7.04%
64.67M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 PENGUIN = 0.044409677 UAH