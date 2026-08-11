Курс Nietzschean Penguin (PENGUIN)
Поточна ціна Nietzschean Penguin (PENGUIN) сьогодні становить ₴ 0.0009893, зі зміною 7.21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PENGUIN до UAH становить ₴ 0.0009893 за PENGUIN.
Nietzschean Penguin наразі посідає №1317 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 989,23K, з циркуляційною пропозицією у 999,93M PENGUIN. Протягом останніх 24 годин PENGUIN торгувався між ₴ 0.0009525 (мінімум) та ₴ 0.001152 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 7.5021474181822057361, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.0016639370548078207.
У короткостроковій динаміці PENGUIN змінився на +0.90% за останню годину та на -6.44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 66,44K.
No.1317
99.99%
SOL
Поточна ринкова капіталізація Nietzschean Penguin — ₴ 989,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 66,44K. Циркуляційна пропозиція PENGUIN — 999,93M, зі загальною пропозицією 999933636.006134. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 989.30K.
+0.90%
-7.21%
-6.44%
-6.44%
Відстежуйте зміни ціни на Nietzschean Penguin за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ -0.003454224
|-7.21%
|30 днів
|₴ -0.0004457
|-31.06%
|60 днів
|₴ -0.0012897
|-56.60%
|90 днів
|₴ -0.0035187
|-78.06%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни PENGUIN на ₴ -0.003454224 (-7.21%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0.0004457 (-31.06%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник PENGUIN змінився на ₴ -0.0012897 (-56.60%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0.0035187 (-78.06%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Nietzschean Penguin (PENGUIN)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Nietzschean Penguin зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Nietzschean Penguin. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку PENGUIN: бичачі, бичачі 72% | ведмежі 28%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Золотий хрест
|K > D
|Короткостроковий імпульс посилюється, «температура» зростає.
|Група ЕМА
|3‑4 купівля
|40‑60%, нейтрально
|МА дають суперечливі сигнали, чіткий напрямок відсутній.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленості
|Короткострокове зростання надто стрімке, зважайте на ризик корекції.
|MACD
|Золотий хрест
|DIF > DEA
|Формується бичачий імпульс.
|Група МА
|1‑2 купівля
|20‑40%, продаж
|Більшість MA спрямовані вниз, домінує ведмежа конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Середня лінія < ціна ≤ верхня лінія
|Між середньою та верхньою лініями
|Відносно сильний рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|Точка розвороту ≤ ціна ≤ R1
|Між точкою розвороту і R1
|Ціна щойно залишила центральну точку розвороту, помірно висока позиція.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
**Ринкова структура** На 4-годинному таймфреймі PENGUIN_USDT заразова ціна становить 0,003124 USDT і перебуває вище ключового рівня 0,00307, при цьому знаходиться на 2,97% вище рівня R1 (0,003217). Група MA 1–2 та група EMA 3–4 показують перевагу покупок, а ціна тримається вище багатотаймфреймової системи середніх скользящих. **Стан енергетики** Індикатор MACD демонструє формування золотого хреста, при цьому швидка й довга лінії перебувають у зоні нульової лінії. RSI зберігає нейтральне значення, а індикатори енергетичного потенціалу не сформували екстремальних розподілів. Напрямки короткострокових та середньострокових індикаторів співпадають, при цьому поки що не спостерігається сигналів розширення волатильності. **Ключові рівні** Вгору: опір R1 знаходиться на рівні 0,003217 (+2,97% від поточної ціни), R2 — на 0,003399 (+8,80%). Внизу: підтримка S1 — на 0,002888 (-7,55%), S2 — на 0,002741 (-12,26%). Ключовий рівень центрального хабу 0,00307 служить ближнім орієнтиром (на -1,73% від поточної ціни).
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Nietzschean Penguin потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
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|Час (UTC+8)
|Тип
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|02-11 14:20:00
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