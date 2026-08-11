Сьогоднішня ціна xPayLink

Поточна ціна xPayLink (XPLK) сьогодні становить ₴ 0,03977, зі зміною 18,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XPLK до UAH становить ₴ 0,03977 за XPLK.

xPayLink наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- XPLK. Протягом останніх 24 годин XPLK торгувався між ₴ 0,038 (мінімум) та ₴ 0,06999 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці XPLK змінився на +1,73% за останню годину та на -66,86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 42,15K.

Ринкова інформація щодо xPayLink (XPLK)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 42,15K₴ 42,15K ₴ 42,15K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 3,98M₴ 3,98M ₴ 3,98M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація xPayLink — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 42,15K. Циркуляційна пропозиція XPLK — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 3,98M.