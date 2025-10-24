Актуальна ціна Contentos сьогодні становить 0.002096 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Contentos сьогодні становить 0.002096 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COS на MEXC вже зараз.

Логотип Contentos

Курс Contentos (COS)

Актуальна ціна 1 COS до USD:

$0,002096
$0,002096
+0,23%1D
USD
Графік ціни Contentos (COS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:35:53 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Contentos (COS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,002038
$ 0,002038
Мін. за 24 год
$ 0,002122
$ 0,002122
Макс. за 24 год

$ 0,002038
$ 0,002038

$ 0,002122
$ 0,002122

--
--

--
--

-0,20%

+0,23%

-4,52%

-4,52%

Актуальна ціна Contentos (COS) становить $ 0,002096. За останні 24 години COS торгувався між мінімумом у $ 0,002038 і максимумом у $ 0,002122, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COS становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то COS змінився на -0,20% за останню годину, +0,23% за 24 години та на -4,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Contentos (COS)

--
--

$ 56,16K
$ 56,16K

$ 20,75M
$ 20,75M

--
--

9 900 474 904
9 900 474 904

ETH

Поточна ринкова капіталізація Contentos — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 56,16K. Циркуляційна пропозиція COS — --, зі загальною пропозицією 9900474904. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,75M.

Історія ціни Contentos (COS) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Contentos за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00000481+0,23%
30 днів$ -0,000819-28,10%
60 днів$ -0,001466-41,16%
90 днів$ +0,000596+39,73%
Зміна ціни Contentos сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни COS на $ +0,00000481 (+0,23%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Contentos за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,000819 (-28,10%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Contentos за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник COS змінився на $ -0,001466 (-41,16%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Contentos за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,000596 (+39,73%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Contentos (COS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Contentos зараз.

Що таке Contentos (COS)

Contentos — це децентралізована глобальна контент-екосистема, яка революціонізує створення, верифікацію та розповсюдження контенту завдяки технології блокчейну. У центрі екосистеми Contentos знаходиться платформа COS.TV — Web3-відеосервіс, безшовно інтегрований з основною мережею Contentos. Зі спільнотою у понад 1 мільйон активних користувачів на місяць по всьому світу, COS.TV надає творцям контенту можливість карбувати NFT своїх відео, отримувати винагороди та напряму взаємодіяти зі своєю аудиторією.

Проєкт Contentos доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Contentos. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу COS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Contentos у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Contentos безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Contentos (USD)

Скільки коштуватиме Contentos (COS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Contentos (COS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Contentos.

Перегляньте прогноз ціни Contentos вже зараз!

Токеноміка Contentos (COS)

Розуміння токеноміки Contentos (COS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COS зараз!

Як купити Contentos (COS)

Шукаєте як купити Contentos? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Contentos на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

COS до місцевих валют

1 Contentos (COS) до VND
55,15624
1 Contentos (COS) до AUD
A$0,00320688
1 Contentos (COS) до GBP
0,001572
1 Contentos (COS) до EUR
0,00180256
1 Contentos (COS) до USD
$0,002096
1 Contentos (COS) до MYR
RM0,00884512
1 Contentos (COS) до TRY
0,0881368
1 Contentos (COS) до JPY
¥0,318592
1 Contentos (COS) до ARS
ARS$3,10977232
1 Contentos (COS) до RUB
0,17065632
1 Contentos (COS) до INR
0,18400784
1 Contentos (COS) до IDR
Rp34,93331936
1 Contentos (COS) до PHP
0,12290944
1 Contentos (COS) до EGP
￡E.0,09972768
1 Contentos (COS) до BRL
R$0,01127648
1 Contentos (COS) до CAD
C$0,0029344
1 Contentos (COS) до BDT
0,2561312
1 Contentos (COS) до NGN
3,0598456
1 Contentos (COS) до COP
$8,1875
1 Contentos (COS) до ZAR
R.0,03632368
1 Contentos (COS) до UAH
0,08759184
1 Contentos (COS) до TZS
T.Sh.5,21392576
1 Contentos (COS) до VES
Bs0,444352
1 Contentos (COS) до CLP
$1,982816
1 Contentos (COS) до PKR
Rs0,59174272
1 Contentos (COS) до KZT
1,12504896
1 Contentos (COS) до THB
฿0,06872784
1 Contentos (COS) до TWD
NT$0,06453584
1 Contentos (COS) до AED
د.إ0,00769232
1 Contentos (COS) до CHF
Fr0,00165584
1 Contentos (COS) до HKD
HK$0,01628592
1 Contentos (COS) до AMD
֏0,79968688
1 Contentos (COS) до MAD
.د.م0,01934608
1 Contentos (COS) до MXN
$0,0385664
1 Contentos (COS) до SAR
ريال0,00786
1 Contentos (COS) до ETB
Br0,31651696
1 Contentos (COS) до KES
KSh0,27009056
1 Contentos (COS) до JOD
د.أ0,001486064
1 Contentos (COS) до PLN
0,00762944
1 Contentos (COS) до RON
лв0,00915952
1 Contentos (COS) до SEK
kr0,01968144
1 Contentos (COS) до BGN
лв0,00352128
1 Contentos (COS) до HUF
Ft0,70429792
1 Contentos (COS) до CZK
0,04389024
1 Contentos (COS) до KWD
د.ك0,000641376
1 Contentos (COS) до ILS
0,00689584
1 Contentos (COS) до BOB
Bs0,01444144
1 Contentos (COS) до AZN
0,0035632
1 Contentos (COS) до TJS
SM0,01934608
1 Contentos (COS) до GEL
0,00568016
1 Contentos (COS) до AOA
Kz1,91765136
1 Contentos (COS) до BHD
.د.ب0,000788096
1 Contentos (COS) до BMD
$0,002096
1 Contentos (COS) до DKK
kr0,01347728
1 Contentos (COS) до HNL
L0,05489424
1 Contentos (COS) до MUR
0,09540992
1 Contentos (COS) до NAD
$0,03630272
1 Contentos (COS) до NOK
kr0,02091808
1 Contentos (COS) до NZD
$0,00362608
1 Contentos (COS) до PAB
B/.0,002096
1 Contentos (COS) до PGK
K0,00882416
1 Contentos (COS) до QAR
ر.ق0,00760848
1 Contentos (COS) до RSD
дин.0,21152832
1 Contentos (COS) до UZS
soʻm25,25300624
1 Contentos (COS) до ALL
L0,1743872
1 Contentos (COS) до ANG
ƒ0,00375184
1 Contentos (COS) до AWG
ƒ0,0037728
1 Contentos (COS) до BBD
$0,004192
1 Contentos (COS) до BAM
KM0,00352128
1 Contentos (COS) до BIF
Fr6,164336
1 Contentos (COS) до BND
$0,00270384
1 Contentos (COS) до BSD
$0,002096
1 Contentos (COS) до JMD
$0,3354648
1 Contentos (COS) до KHR
8,41766176
1 Contentos (COS) до KMF
Fr0,888704
1 Contentos (COS) до LAK
45,56521648
1 Contentos (COS) до LKR
රු0,63437536
1 Contentos (COS) до MDL
L0,03546432
1 Contentos (COS) до MGA
Ar9,35713088
1 Contentos (COS) до MOP
P0,01672608
1 Contentos (COS) до MVR
0,0320688
1 Contentos (COS) до MWK
MK3,6262896
1 Contentos (COS) до MZN
MT0,13395536
1 Contentos (COS) до NPR
रु0,29379632
1 Contentos (COS) до PYG
14,760032
1 Contentos (COS) до RWF
Fr3,037104
1 Contentos (COS) до SBD
$0,01722912
1 Contentos (COS) до SCR
0,02894576
1 Contentos (COS) до SRD
$0,08319024
1 Contentos (COS) до SVC
$0,01827712
1 Contentos (COS) до SZL
L0,03628176
1 Contentos (COS) до TMT
m0,007336
1 Contentos (COS) до TND
د.ت0,00614128
1 Contentos (COS) до TTD
$0,01416896
1 Contentos (COS) до UGX
Sh7,302464
1 Contentos (COS) до XAF
Fr1,182144
1 Contentos (COS) до XCD
$0,0056592
1 Contentos (COS) до XOF
Fr1,182144
1 Contentos (COS) до XPF
Fr0,213792
1 Contentos (COS) до BWP
P0,02802352
1 Contentos (COS) до BZD
$0,004192
1 Contentos (COS) до CVE
$0,1989104
1 Contentos (COS) до DJF
Fr0,370992
1 Contentos (COS) до DOP
$0,13347328
1 Contentos (COS) до DZD
د.ج0,2726896
1 Contentos (COS) до FJD
$0,00479984
1 Contentos (COS) до GNF
Fr18,06752
1 Contentos (COS) до GTQ
Q0,01601344
1 Contentos (COS) до GYD
$0,43728848
1 Contentos (COS) до ISK
kr0,255712

Ресурс Contentos

Щоб дізнатися більше про Contentos, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтContentos
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Contentos

Скільки сьогодні коштує Contentos (COS)?
Актуальна ціна COS у USD становить 0,002096 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна COS до USD?
Поточна ціна COS до USD — $ 0,002096. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Contentos?
Ринкова капіталізація COS — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція COS?
Циркуляційна пропозиція COS — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) COS?
COS досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COS?
Історична мінімальна ціна COS становила -- USD.
Який обсяг торгівлі COS?
Актуальний обсяг торгівлі COS за 24 години — $ 56,16K USD.
Чи підніметься ціна COS цього року?
COS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:35:53 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Contentos (COS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$0,002096
