Сьогоднішня ціна ForTON

Поточна ціна ForTON (FRT) сьогодні становить ₴ 12.99, зі зміною 3.42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRT до UAH становить ₴ 12.99 за FRT.

ForTON наразі посідає №4017 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 FRT. Протягом останніх 24 годин FRT торгувався між ₴ 12.3 (мінімум) та ₴ 15.7 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 11,824.6867363351536995015, тоді як історичний мінімум — ₴ 67.7746495851665972795.

У короткостроковій динаміці FRT змінився на -2.77% за останню годину та на -23.46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 109,43K.

Ринкова інформація щодо ForTON (FRT)

Рейтинг No.4017 Ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Обсяг (за 24 год) ₴ 109,43K₴ 109,43K ₴ 109,43K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 6.50M₴ 6.50M ₴ 6.50M Циркуляційне постачання 0,00 0,00 0,00 Максимальна пропозиція 500,000 500,000 500,000 Загальна пропозиція 499,644 499,644 499,644 Коефіцієнт циркуляції 0.00% Публічний блокчейн TONCOIN

Поточна ринкова капіталізація ForTON — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 109,43K. Циркуляційна пропозиція FRT — 0,00, зі загальною пропозицією 499644. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 6.50M.