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Поточна ціна ForTON сьогодні становить 12.99 UAH. Ринкова капіталізація FRT становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін FRT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна ForTON сьогодні становить 12.99 UAH. Ринкова капіталізація FRT становить 0 UAH. Відстежуйте оновлення цін FRT до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про FRT

Інформація про ціну FRT

Що таке FRT

Whitepaper FRT

Офіційний вебсайт FRT

Токеноміка FRT

Прогноз ціни FRT

Історія FRT

Посібник з купівлі FRT

Конвертація FRT у фіатну валюту

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Курс ForTON (FRT)

Актуальна ціна 1 FRT до UAH:

₴583.1211
₴583.1211₴583.1211
-3,42%1D
UAH
Графік ціни ForTON (FRT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:24:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна ForTON

Поточна ціна ForTON (FRT) сьогодні становить ₴ 12.99, зі зміною 3.42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRT до UAH становить ₴ 12.99 за FRT.

ForTON наразі посідає №4017 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 0,00, з циркуляційною пропозицією у 0,00 FRT. Протягом останніх 24 годин FRT торгувався між ₴ 12.3 (мінімум) та ₴ 15.7 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 11,824.6867363351536995015, тоді як історичний мінімум — ₴ 67.7746495851665972795.

У короткостроковій динаміці FRT змінився на -2.77% за останню годину та на -23.46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 109,43K.

Ринкова інформація щодо ForTON (FRT)

No.4017

₴ 0,00
₴ 0,00₴ 0,00

₴ 109,43K
₴ 109,43K₴ 109,43K

₴ 6.50M
₴ 6.50M₴ 6.50M

0,00
0,00 0,00

500,000
500,000 500,000

499,644
499,644 499,644

0.00%

TONCOIN

Поточна ринкова капіталізація ForTON — ₴ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 109,43K. Циркуляційна пропозиція FRT — 0,00, зі загальною пропозицією 499644. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 6.50M.

Історія ціни ForTON у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 12.3
₴ 12.3₴ 12.3
Мін. за 24 год
₴ 15.7
₴ 15.7₴ 15.7
Макс. за 24 год

₴ 12.3
₴ 12.3₴ 12.3

₴ 15.7
₴ 15.7₴ 15.7

₴ 11,824.6867363351536995015
₴ 11,824.6867363351536995015₴ 11,824.6867363351536995015

₴ 67.7746495851665972795
₴ 67.7746495851665972795₴ 67.7746495851665972795

-2.77%

-3.42%

-23.46%

-23.46%

Історія ціни ForTON (FRT) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на ForTON за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -20.6489-3.42%
30 днів₴ -6.9-34.70%
60 днів₴ -18.95-59.33%
90 днів₴ -30.55-70.17%
Зміна ціни ForTON сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FRT на ₴ -20.6489 (-3.42%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ForTON за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -6.9 (-34.70%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ForTON за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FRT змінився на ₴ -18.95 (-59.33%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ForTON за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -30.55 (-70.17%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ForTON (FRT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ForTON зараз.

Аналіз для ForTON

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для ForTON. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни ForTON?

Ціни на ForTON (FRT) залежать від кількох ключових факторів:

1. Рівень прийняття та розвиток екосистеми TON
2. Настрій на ринку та загальні тренди крипторинку
3. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
4. Корисність токена та його використання у рамках платформи
5. Оголошення про партнерства та співпрацю
6. Регуляторні новини, що впливають на блокчейн TON
7. Динаміка попиту та пропозиції
8. Інвестиційні спекуляції та рух великого капіталу
9. Технічні розробки та оновлення
10. Конкуренція з подібними блокчейн-проектами

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну ForTON?

Люди хочуть знати ціну ForTON (FRT) на сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих торговельних рішень, відстеження ефективності портфелю, точне визначення часу входу/виходу на ринок, оцінка інвестиційних прибутків/збитків, а також отримання актуальної інформації про волатильність ринку для управління ризиками.

Прогноз ціни ForTON

Прогноз ціни ForTON (FRT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FRT у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни ForTON (FRT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна ForTON потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне ForTON у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни FRT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни ForTON.

Як купити та інвестувати ForTON в Україна

Готові розпочати торгівлю з ForTON? Купівля FRT на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити ForTON. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі ForTON (FRT).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і ForTON буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі ForTON (FRT)

Що ви можете зробити з ForTON

Володіння ForTON відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

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    Ф'ючерсна торгівля

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    MEXC Премаркет

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Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля ForTON (FRT) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке ForTON (FRT)

ForTON — це децентралізована екосистема на блокчейні TON, що працює на автоматизованих смартконтрактах та моделі стимулювання спільноти. Токен використовується для винагород, доступу до функцій платформи та зростання ліквідності, тоді як ключові дії прозоро фіксуються ончейн.

Ресурс ForTON

Щоб дізнатися більше про ForTON, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтForTON
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про ForTON

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:24:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ForTON (FRT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про ForTON

FRT USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію FRT з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю FRTUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках ForTON (FRT) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги ForTON у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
FRT/USDT
₴583.1211
₴583.1211₴583.1211
-3.34%
8.02K (USDT)

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DAPPOS

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+886.70%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0.7460718
₴0.7460718₴0.7460718

+32.64%

AurumX

AurumX

UMX

₴7.9307163
₴7.9307163₴7.9307163

-12.49%

ZKcandy

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ZAY

₴164.898926
₴164.898926₴164.898926

+103.95%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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₴1.32183094₴1.32183094

+97.66%

ZKcandy

ZKcandy

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₴164.898926
₴164.898926₴164.898926

+103.95%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0.3990721
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+48.41%

Isekai Blade

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ISEK

₴0.10091272
₴0.10091272₴0.10091272

+26.43%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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