MXSOL

MXSOL — це токен ліквідного стейкінгу (LST) для Solana, який підтримується біржею MEXC. Коли ви здійснюєте стейкінг SOL на MEXC, ви отримуєте токени MXSOL, які представляють ваші застейкані SOL у пулі стейкінгу MEXC. Ці токени виконують роль квитанцій і можуть бути згодом обміняні назад на SOL та зароблені винагороди.

Ім'яMXSOL

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписMXSOL — це токен ліквідного стейкінгу (LST) для Solana, який підтримується біржею MEXC. Коли ви здійснюєте стейкінг SOL на MEXC, ви отримуєте токени MXSOL, які представляють ваші застейкані SOL у пулі стейкінгу MEXC. Ці токени виконують роль квитанцій і можуть бути згодом обміняні назад на SOL та зароблені винагороди.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
MXSOL/USDT
Mexc Staked SOL
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (MXSOL)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
Історія угод
Відкриті позиції (0)
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