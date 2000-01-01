MXSOL

MXSOL — це токен ліквідного стейкінгу (LST) для Solana, який підтримується біржею MEXC. Коли ви здійснюєте стейкінг SOL на MEXC, ви отримуєте токени MXSOL, які представляють ваші застейкані SOL у пулі стейкінгу MEXC. Ці токени виконують роль квитанцій і можуть бути згодом обміняні назад на SOL та зароблені винагороди.

Ім'яMXSOL

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

ОписMXSOL — це токен ліквідного стейкінгу (LST) для Solana, який підтримується біржею MEXC. Коли ви здійснюєте стейкінг SOL на MEXC, ви отримуєте токени MXSOL, які представляють ваші застейкані SOL у пулі стейкінгу MEXC. Ці токени виконують роль квитанцій і можуть бути згодом обміняні назад на SOL та зароблені винагороди.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.