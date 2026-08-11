Сьогоднішня ціна Dione Protocol

Поточна ціна Dione Protocol (DIONE) сьогодні становить ₴ 0,00006364, зі зміною 7,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DIONE до UAH становить ₴ 0,00006364 за DIONE.

Dione Protocol наразі посідає №2219 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 772,53K, з циркуляційною пропозицією у 12,14B DIONE. Протягом останніх 24 годин DIONE торгувався між ₴ 0,00005873 (мінімум) та ₴ 0,00007799 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,8620555747098316648, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,000700406339740492.

У короткостроковій динаміці DIONE змінився на +0,25% за останню годину та на -8,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 2,90K.

Ринкова інформація щодо Dione Protocol (DIONE)

Рейтинг No.2219 Ринкова капіталізація ₴ 772,53K₴ 772,53K ₴ 772,53K Обсяг (за 24 год) ₴ 2,90K₴ 2,90K ₴ 2,90K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 854,91K₴ 854,91K ₴ 854,91K Циркуляційне постачання 12,14B 12,14B 12,14B Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 13 433 600 526 13 433 600 526 13 433 600 526 Публічний блокчейн NONE

Поточна ринкова капіталізація Dione Protocol — ₴ 772,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 2,90K. Циркуляційна пропозиція DIONE — 12,14B, зі загальною пропозицією 13433600526. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 854,91K.