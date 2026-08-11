Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Dione Protocol сьогодні становить 0,00006364 UAH. Ринкова капіталізація DIONE становить 772 527,59650136105648 UAH. Відстежуйте оновлення цін DIONE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Dione Protocol сьогодні становить 0,00006364 UAH. Ринкова капіталізація DIONE становить 772 527,59650136105648 UAH. Відстежуйте оновлення цін DIONE до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про DIONE

Інформація про ціну DIONE

Що таке DIONE

Whitepaper DIONE

Офіційний вебсайт DIONE

Токеноміка DIONE

Прогноз ціни DIONE

Історія DIONE

Посібник з купівлі DIONE

Конвертація DIONE у фіатну валюту

Спот DIONE

Ф'ючерси DIONE USDT-M

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Dione Protocol

Курс Dione Protocol (DIONE)

Актуальна ціна 1 DIONE до UAH:

₴0,0028567996
₴0,0028567996₴0,0028567996
+7,35%1D
UAH
Графік ціни Dione Protocol (DIONE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:16:04 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Dione Protocol

Поточна ціна Dione Protocol (DIONE) сьогодні становить ₴ 0,00006364, зі зміною 7,35% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DIONE до UAH становить ₴ 0,00006364 за DIONE.

Dione Protocol наразі посідає №2219 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 772,53K, з циркуляційною пропозицією у 12,14B DIONE. Протягом останніх 24 годин DIONE торгувався між ₴ 0,00005873 (мінімум) та ₴ 0,00007799 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 0,8620555747098316648, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,000700406339740492.

У короткостроковій динаміці DIONE змінився на +0,25% за останню годину та на -8,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 2,90K.

Ринкова інформація щодо Dione Protocol (DIONE)

No.2219

₴ 772,53K
₴ 772,53K₴ 772,53K

₴ 2,90K
₴ 2,90K₴ 2,90K

₴ 854,91K
₴ 854,91K₴ 854,91K

12,14B
12,14B 12,14B

--
----

13 433 600 526
13 433 600 526 13 433 600 526

NONE

Поточна ринкова капіталізація Dione Protocol — ₴ 772,53K, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 2,90K. Циркуляційна пропозиція DIONE — 12,14B, зі загальною пропозицією 13433600526. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 854,91K.

Історія ціни Dione Protocol у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,00005873
₴ 0,00005873₴ 0,00005873
Мін. за 24 год
₴ 0,00007799
₴ 0,00007799₴ 0,00007799
Макс. за 24 год

₴ 0,00005873
₴ 0,00005873₴ 0,00005873

₴ 0,00007799
₴ 0,00007799₴ 0,00007799

₴ 0,8620555747098316648
₴ 0,8620555747098316648₴ 0,8620555747098316648

₴ 0,000700406339740492
₴ 0,000700406339740492₴ 0,000700406339740492

+0,25%

+7,35%

-8,54%

-8,54%

Історія ціни Dione Protocol (DIONE) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Dione Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,0001955983+7,35%
30 днів₴ +0,00003006+89,51%
60 днів₴ +0,00002364+59,10%
90 днів₴ +0,00001364+27,28%
Зміна ціни Dione Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DIONE на ₴ +0,0001955983 (+7,35%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Dione Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,00003006 (+89,51%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Dione Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DIONE змінився на ₴ +0,00002364 (+59,10%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Dione Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,00001364 (+27,28%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Dione Protocol (DIONE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Dione Protocol зараз.

Аналіз для Dione Protocol

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Dione Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Dione Protocol?

Ціни на протокол DIONE залежать від кількох ключових факторів:

1. Настрій ринку та загальні тренди на криптовалютному ринку
2. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах
3. Прийняття протоколу та зростання кількості користувачів
4. Оновлення розробки та прогрес у реалізації дорожньої карти
5. Оголошення про партнерські угоди
6. Корисність токена та нагороди за стейкінг
7. Динаміка попиту та пропозиції
8. Регуляторні новини, що впливають на DeFi-протоколи
9. Конкуренція з подібними блокчейн-проектами
10. Загальні економічні умови та ризикова спроможність інвесторів

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Dione Protocol?

Люди хочуть знати ціну протоколу DIONE на сьогодні з кількох ключових причин: прийняття обґрунтованих рішень у торгівлі, відстеження ефективності портфелю, виявлення ринкових тенденцій, точне планування часу для покупки/продажу, оцінка інвестиційних можливостей, а також отримання актуальної інформації про волатильність ринку з метою управління ризиками.

Прогноз ціни Dione Protocol

Прогноз ціни Dione Protocol (DIONE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DIONE у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Dione Protocol (DIONE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Dione Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Dione Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DIONE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Dione Protocol.

Як купити та інвестувати Dione Protocol в Україна

Готові розпочати торгівлю з Dione Protocol? Купівля DIONE на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Dione Protocol. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Dione Protocol (DIONE).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Dione Protocol буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Dione Protocol (DIONE)

Що ви можете зробити з Dione Protocol

Володіння Dione Protocol відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Dione Protocol (DIONE) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Dione Protocol (DIONE)

Dione is the native token for the Dione Protocol; an ecosystem with the goal of improving the ease of the purchase of Decentralized tokens for the general public. Dione puts major focus on the development of bridging the gap between real world issues and the DeFi space - creating a system powered by renewable energy. Combining convenience and a safer decentralized future both have the common denominator of people. Dione Protocol puts people first, by first building a strong community to come along into a powerful decentralized future.

Ресурс Dione Protocol

Щоб дізнатися більше про Dione Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтDione Protocol
Оглядач блокчейну

Категорія :

EnergyEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

Люди також запитують: Інші запитання про Dione Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:16:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Dione Protocol (DIONE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Dione Protocol

DIONE USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію DIONE з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю DIONEUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Dione Protocol (DIONE) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Dione Protocol у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
DIONE/USDT
₴0,0028518617
₴0,0028518617₴0,0028518617
+7,16%
41.97M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴18,184939
₴18,184939₴18,184939

+305,10%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,2603529
₴21,2603529₴21,2603529

+847,22%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,7433784
₴0,7433784₴0,7433784

+32,16%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9217383
₴7,9217383₴7,9217383

-12,59%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴176,404233
₴176,404233₴176,404233

+118,18%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴21,2603529
₴21,2603529₴21,2603529

+847,22%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,33036004
₴1,33036004₴1,33036004

+98,93%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴176,404233
₴176,404233₴176,404233

+118,18%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

₴0,016600322
₴0,016600322₴0,016600322

+18,52%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,3326349
₴0,3326349₴0,3326349

+23,70%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор DIONE до UAH

Сума

DIONE
DIONE
UAH
UAH

1 DIONE = 0,0028567996 UAH