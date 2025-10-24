Актуальна ціна Ai Xovia сьогодні становить 1.327661 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AIX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AIX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ai Xovia сьогодні становить 1.327661 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AIX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AIX на MEXC вже зараз.

Логотип Ai Xovia

Курс Ai Xovia (AIX)

Актуальна ціна 1 AIX до USD:

$1,327661
$1,327661$1,327661
-4,90%1D
USD
Графік ціни Ai Xovia (AIX) в реальному часі
Інформація щодо ціни Ai Xovia (AIX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,200004
$ 1,200004$ 1,200004
Мін. за 24 год
$ 1,5
$ 1,5$ 1,5
Макс. за 24 год

$ 1,200004
$ 1,200004$ 1,200004

$ 1,5
$ 1,5$ 1,5

$ 51,257963
$ 51,257963$ 51,257963

$ 2,6605668343705937
$ 2,6605668343705937$ 2,6605668343705937

+0,57%

-4,90%

-7,01%

-7,01%

Актуальна ціна Ai Xovia (AIX) становить $ 1,327661. За останні 24 години AIX торгувався між мінімумом у $ 1,200004 і максимумом у $ 1,5, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AIX становить $ 51,257963, тоді як його історичний мінімум — $ 2,6605668343705937.

Що стосується короткострокових результатів, то AIX змінився на +0,57% за останню годину, -4,90% за 24 години та на -7,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
----

$ 2,03M
$ 2,03M$ 2,03M

$ 132,77M
$ 132,77M$ 132,77M

--
----

100 000 000
100 000 000 100 000 000

99 999 989,148041565
99 999 989,148041565 99 999 989,148041565

SOL

Поточна ринкова капіталізація Ai Xovia — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,03M. Циркуляційна пропозиція AIX — --, зі загальною пропозицією 99999989.148041565. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 132,77M.

Історія ціни Ai Xovia (AIX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Ai Xovia за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,06840735-4,90%
30 днів$ -3,422379-72,05%
60 днів$ -13,225754-90,88%
90 днів$ -10,30131-88,59%
Зміна ціни Ai Xovia сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни AIX на $ -0,06840735 (-4,90%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Ai Xovia за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -3,422379 (-72,05%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Ai Xovia за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник AIX змінився на $ -13,225754 (-90,88%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Ai Xovia за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -10,30131 (-88,59%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Ai Xovia (AIX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Ai Xovia зараз.

Що таке Ai Xovia (AIX)

AiXovia — це фінансова екосистема на базі Solana, яка використовує унікальну модель гібридного інтелекту для надання торгових сигналів на основі штучного інтелекту для криптотрейдерів та користувачів DeFi, які прагнуть отримати перевірену перевагу на волатильних ринках.

Проєкт Ai Xovia доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Ai Xovia. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу AIX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Ai Xovia у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Ai Xovia безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Ai Xovia (USD)

Скільки коштуватиме Ai Xovia (AIX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ai Xovia (AIX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ai Xovia.

Перегляньте прогноз ціни Ai Xovia вже зараз!

Токеноміка Ai Xovia (AIX)

Розуміння токеноміки Ai Xovia (AIX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AIX зараз!

Як купити Ai Xovia (AIX)

Шукаєте як купити Ai Xovia? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Ai Xovia на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

AIX до місцевих валют

1 Ai Xovia (AIX) до VND
34 937,399215
1 Ai Xovia (AIX) до AUD
A$2,03132133
1 Ai Xovia (AIX) до GBP
0,99574575
1 Ai Xovia (AIX) до EUR
1,14178846
1 Ai Xovia (AIX) до USD
$1,327661
1 Ai Xovia (AIX) до MYR
RM5,60272942
1 Ai Xovia (AIX) до TRY
55,82814505
1 Ai Xovia (AIX) до JPY
¥201,804472
1 Ai Xovia (AIX) до ARS
ARS$1 969,81079587
1 Ai Xovia (AIX) до RUB
108,09815862
1 Ai Xovia (AIX) до INR
116,62174224
1 Ai Xovia (AIX) до IDR
Rp22 127,67448226
1 Ai Xovia (AIX) до PHP
77,89387087
1 Ai Xovia (AIX) до EGP
￡E.63,18338699
1 Ai Xovia (AIX) до BRL
R$7,14281618
1 Ai Xovia (AIX) до CAD
C$1,8587254
1 Ai Xovia (AIX) до BDT
162,2401742
1 Ai Xovia (AIX) до NGN
1 938,18591085
1 Ai Xovia (AIX) до COP
$5 186,17578125
1 Ai Xovia (AIX) до ZAR
R.23,02164174
1 Ai Xovia (AIX) до UAH
55,48295319
1 Ai Xovia (AIX) до TZS
T.Sh.3 302,63639716
1 Ai Xovia (AIX) до VES
Bs281,464132
1 Ai Xovia (AIX) до CLP
$1 255,967306
1 Ai Xovia (AIX) до PKR
Rs374,82525352
1 Ai Xovia (AIX) до KZT
712,63531836
1 Ai Xovia (AIX) до THB
฿43,57383402
1 Ai Xovia (AIX) до TWD
NT$40,91851202
1 Ai Xovia (AIX) до AED
د.إ4,87251587
1 Ai Xovia (AIX) до CHF
Fr1,04885219
1 Ai Xovia (AIX) до HKD
HK$10,31592597
1 Ai Xovia (AIX) до AMD
֏506,54250133
1 Ai Xovia (AIX) до MAD
.د.م12,25431103
1 Ai Xovia (AIX) до MXN
$24,4289624
1 Ai Xovia (AIX) до SAR
ريال4,97872875
1 Ai Xovia (AIX) до ETB
Br200,49008761
1 Ai Xovia (AIX) до KES
KSh171,08239646
1 Ai Xovia (AIX) до JOD
د.أ0,941311649
1 Ai Xovia (AIX) до PLN
4,83268604
1 Ai Xovia (AIX) до RON
лв5,80187857
1 Ai Xovia (AIX) до SEK
kr12,46673679
1 Ai Xovia (AIX) до BGN
лв2,23047048
1 Ai Xovia (AIX) до HUF
Ft446,12064922
1 Ai Xovia (AIX) до CZK
27,80122134
1 Ai Xovia (AIX) до KWD
د.ك0,406264266
1 Ai Xovia (AIX) до ILS
4,36800469
1 Ai Xovia (AIX) до BOB
Bs9,14758429
1 Ai Xovia (AIX) до AZN
2,2570237
1 Ai Xovia (AIX) до TJS
SM12,25431103
1 Ai Xovia (AIX) до GEL
3,59796131
1 Ai Xovia (AIX) до AOA
Kz1 214,69032551
1 Ai Xovia (AIX) до BHD
.د.ب0,499200536
1 Ai Xovia (AIX) до BMD
$1,327661
1 Ai Xovia (AIX) до DKK
kr8,53686023
1 Ai Xovia (AIX) до HNL
L34,77144159
1 Ai Xovia (AIX) до MUR
60,43512872
1 Ai Xovia (AIX) до NAD
$22,99508852
1 Ai Xovia (AIX) до NOK
kr13,25005678
1 Ai Xovia (AIX) до NZD
$2,31013014
1 Ai Xovia (AIX) до PAB
B/.1,327661
1 Ai Xovia (AIX) до PGK
K5,58945281
1 Ai Xovia (AIX) до QAR
ر.ق4,81940943
1 Ai Xovia (AIX) до RSD
дин.134,06720778
1 Ai Xovia (AIX) до UZS
soʻm15 995,91198359
1 Ai Xovia (AIX) до ALL
L110,4613952
1 Ai Xovia (AIX) до ANG
ƒ2,37651319
1 Ai Xovia (AIX) до AWG
ƒ2,3897898
1 Ai Xovia (AIX) до BBD
$2,655322
1 Ai Xovia (AIX) до BAM
KM2,23047048
1 Ai Xovia (AIX) до BIF
Fr3 904,651001
1 Ai Xovia (AIX) до BND
$1,71268269
1 Ai Xovia (AIX) до BSD
$1,327661
1 Ai Xovia (AIX) до JMD
$212,49214305
1 Ai Xovia (AIX) до KHR
5 331,96623566
1 Ai Xovia (AIX) до KMF
Fr562,928264
1 Ai Xovia (AIX) до LAK
28 862,19507493
1 Ai Xovia (AIX) до LKR
රු401,82987826
1 Ai Xovia (AIX) до MDL
L22,46402412
1 Ai Xovia (AIX) до MGA
Ar5 927,05044908
1 Ai Xovia (AIX) до MOP
P10,59473478
1 Ai Xovia (AIX) до MVR
20,3132133
1 Ai Xovia (AIX) до MWK
MK2 296,9862961
1 Ai Xovia (AIX) до MZN
MT84,85081451
1 Ai Xovia (AIX) до NPR
रु186,09824237
1 Ai Xovia (AIX) до PYG
9 349,388762
1 Ai Xovia (AIX) до RWF
Fr1 923,780789
1 Ai Xovia (AIX) до SBD
$10,91337342
1 Ai Xovia (AIX) до SCR
18,33499841
1 Ai Xovia (AIX) до SRD
$52,69486509
1 Ai Xovia (AIX) до SVC
$11,57720392
1 Ai Xovia (AIX) до SZL
L22,98181191
1 Ai Xovia (AIX) до TMT
m4,6468135
1 Ai Xovia (AIX) до TND
د.ت3,89004673
1 Ai Xovia (AIX) до TTD
$8,97498836
1 Ai Xovia (AIX) до UGX
Sh4 625,570924
1 Ai Xovia (AIX) до XAF
Fr748,800804
1 Ai Xovia (AIX) до XCD
$3,5846847
1 Ai Xovia (AIX) до XOF
Fr748,800804
1 Ai Xovia (AIX) до XPF
Fr135,421422
1 Ai Xovia (AIX) до BWP
P17,75082757
1 Ai Xovia (AIX) до BZD
$2,655322
1 Ai Xovia (AIX) до CVE
$125,9950289
1 Ai Xovia (AIX) до DJF
Fr234,995997
1 Ai Xovia (AIX) до DOP
$84,54545248
1 Ai Xovia (AIX) до DZD
د.ج172,7286961
1 Ai Xovia (AIX) до FJD
$3,04034369
1 Ai Xovia (AIX) до GNF
Fr11 444,43782
1 Ai Xovia (AIX) до GTQ
Q10,14333004
1 Ai Xovia (AIX) до GYD
$276,98991443
1 Ai Xovia (AIX) до ISK
kr161,974642

Ресурс Ai Xovia

Щоб дізнатися більше про Ai Xovia, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAi Xovia
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Ai Xovia

Скільки сьогодні коштує Ai Xovia (AIX)?
Актуальна ціна AIX у USD становить 1,327661 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AIX до USD?
Поточна ціна AIX до USD — $ 1,327661. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ai Xovia?
Ринкова капіталізація AIX — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AIX?
Циркуляційна пропозиція AIX — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AIX?
AIX досяг історичної максимальної ціни у 51,257963 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AIX?
Історична мінімальна ціна AIX становила 2,6605668343705937 USD.
Який обсяг торгівлі AIX?
Актуальний обсяг торгівлі AIX за 24 години — $ 2,03M USD.
Чи підніметься ціна AIX цього року?
AIX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AIX для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Ai Xovia (AIX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

