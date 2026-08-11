Сьогоднішня ціна Symbol

Поточна ціна Symbol (XYM) сьогодні становить ₴ 0,002629, зі зміною 0,71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XYM до UAH становить ₴ 0,002629 за XYM.

Symbol наразі посідає №704 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 17,15M, з циркуляційною пропозицією у 6,52B XYM. Протягом останніх 24 годин XYM торгувався між ₴ 0,002608 (мінімум) та ₴ 0,002789 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 34,6320761195, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1035435392930322789.

У короткостроковій динаміці XYM змінився на -0,19% за останню годину та на -1,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,73K.

Ринкова інформація щодо Symbol (XYM)

Рейтинг No.704 Ринкова капіталізація ₴ 17,15M₴ 17,15M ₴ 17,15M Обсяг (за 24 год) ₴ 54,73K₴ 54,73K ₴ 54,73K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 23,66M₴ 23,66M ₴ 23,66M Циркуляційне постачання 6,52B 6,52B 6,52B Максимальна пропозиція 8 999 999 999 8 999 999 999 8 999 999 999 Загальна пропозиція 8 538 643 277,649482 8 538 643 277,649482 8 538 643 277,649482 Коефіцієнт циркуляції 72,46% Публічний блокчейн XYM

Поточна ринкова капіталізація Symbol — ₴ 17,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,73K. Циркуляційна пропозиція XYM — 6,52B, зі загальною пропозицією 8538643277.649482. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 23,66M.