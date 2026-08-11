Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Symbol сьогодні становить 0,002629 UAH. Ринкова капіталізація XYM становить 17 145 609,261279184675 UAH. Відстежуйте оновлення цін XYM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Symbol сьогодні становить 0,002629 UAH. Ринкова капіталізація XYM становить 17 145 609,261279184675 UAH. Відстежуйте оновлення цін XYM до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про XYM

Інформація про ціну XYM

Що таке XYM

Whitepaper XYM

Офіційний вебсайт XYM

Токеноміка XYM

Прогноз ціни XYM

Історія XYM

Посібник з купівлі XYM

Конвертація XYM у фіатну валюту

Спот XYM

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Symbol

Курс Symbol (XYM)

Актуальна ціна 1 XYM до UAH:

₴0,11801581
₴0,11801581₴0,11801581
-0,71%1D
UAH
Графік ціни Symbol (XYM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:39:33 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Symbol

Поточна ціна Symbol (XYM) сьогодні становить ₴ 0,002629, зі зміною 0,71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XYM до UAH становить ₴ 0,002629 за XYM.

Symbol наразі посідає №704 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 17,15M, з циркуляційною пропозицією у 6,52B XYM. Протягом останніх 24 годин XYM торгувався між ₴ 0,002608 (мінімум) та ₴ 0,002789 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 34,6320761195, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,1035435392930322789.

У короткостроковій динаміці XYM змінився на -0,19% за останню годину та на -1,21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 54,73K.

Ринкова інформація щодо Symbol (XYM)

No.704

₴ 17,15M
₴ 17,15M₴ 17,15M

₴ 54,73K
₴ 54,73K₴ 54,73K

₴ 23,66M
₴ 23,66M₴ 23,66M

6,52B
6,52B 6,52B

8 999 999 999
8 999 999 999 8 999 999 999

8 538 643 277,649482
8 538 643 277,649482 8 538 643 277,649482

72,46%

XYM

Поточна ринкова капіталізація Symbol — ₴ 17,15M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 54,73K. Циркуляційна пропозиція XYM — 6,52B, зі загальною пропозицією 8538643277.649482. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 23,66M.

Історія ціни Symbol у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,002608
₴ 0,002608₴ 0,002608
Мін. за 24 год
₴ 0,002789
₴ 0,002789₴ 0,002789
Макс. за 24 год

₴ 0,002608
₴ 0,002608₴ 0,002608

₴ 0,002789
₴ 0,002789₴ 0,002789

₴ 34,6320761195
₴ 34,6320761195₴ 34,6320761195

₴ 0,1035435392930322789
₴ 0,1035435392930322789₴ 0,1035435392930322789

-0,19%

-0,71%

-1,21%

-1,21%

Історія ціни Symbol (XYM) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Symbol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ -0,0008439-0,71%
30 днів₴ -0,000327-11,07%
60 днів₴ -0,00036-12,05%
90 днів₴ -0,001943-42,50%
Зміна ціни Symbol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни XYM на ₴ -0,0008439 (-0,71%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Symbol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ -0,000327 (-11,07%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Symbol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник XYM змінився на ₴ -0,00036 (-12,05%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Symbol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ -0,001943 (-42,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Symbol (XYM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Symbol зараз.

Аналіз для Symbol

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Symbol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Які фактори впливають на ціни Symbol?

Ціни на символ (XYM) залежать від кількох ключових факторів:

1. Ринковий настрій та загальні тренди на ринку криптовалют.
2. Впровадження блокчейн-технології Symbol у бізнес-середовищі.
3. Активність мережі та обсяг транзакцій.
4. Розвиток екосистеми розробників і партнерські зобов’язання.
5. Регуляторні зміни, що впливають на криптовалюти.
6. Конкуренція з іншими платформами для корпоративного блокчейну.
7. Технічні оновлення та покращення протоколу.
8. Обсяг торгівлі та ліквідність на біржах.
9. Загальні економічні умови та ставлення інвесторів до ризиків.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Symbol?

Люди хочуть знати ціну символу (XYM) на сьогоднішній день з кількох ключових причин:

· Прийняття рішень щодо торгівлі — інвесторам потрібні актуальні ціни, щоб ефективно купувати, продавати або утримувати токени XYM.

· Відстеження портфелю — власники криптовалют стежать за вартістю своїх інвестицій та обчислюють прибутки й збитки.

· Ринковий аналіз — трейдери аналізують цінові рухи, щоб передбачити майбутні тенденції та виявити можливості.

· Оптимальний час для інвестицій — знання реальних цін допомагає визначити оптимальні точки входу та виходу зі згоди.

· Управління ризиками — актуальні дані про ціни допомагають встановлювати стоп-лосси та контролювати ризики.

· Оцінка впливу новин — зміни цін часто відображають реакцію ринку на оновлення мережі Symbol або події на крипторинку.

Symbol — це блокчейн-платформа, що фокусується на корпоративних рішеннях, тому моніторинг цін важливий як для роздрібних, так і для інституційних інвесторів, які цікавляться її прийняттям та технологічним розвитком.

Прогноз ціни Symbol

Прогноз ціни Symbol (XYM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XYM у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Symbol (XYM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Symbol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Symbol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XYM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Symbol.

Як купити та інвестувати Symbol в Україна

Готові розпочати торгівлю з Symbol? Купівля XYM на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Symbol. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Symbol (XYM).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Symbol буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Symbol (XYM)

Що ви можете зробити з Symbol

Володіння Symbol відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

  • Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

    Торгуйте понад 2800 токенами з наднизькими комісіями.

    Ф'ючерсна торгівля

    Ф'ючерсна торгівля

    Торгуйте з кредитним плечем до 500x і глибокою ліквідністю.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Здійснюйте стейкінг токенів і заробляйте дивовижні аірдропи.

    MEXC Премаркет

    MEXC Премаркет

    Купуйте та продавайте нові токени до їх офіційного лістингу.

Торгівля з наднизькими комісіями на MEXC

Купівля Symbol (XYM) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

Комісія за спотову торгівлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комісії за торгівлю ф'ючерсами:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC

Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.

Що таке Symbol (XYM)

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

Ресурс Symbol

Щоб дізнатися більше про Symbol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSymbol
Оглядач блокчейну

Категорія :

Layer 1 (L1)Proof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

Люди також запитують: Інші запитання про Symbol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:39:33 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Symbol (XYM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Symbol

XYM USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію XYM з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю XYMUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Symbol (XYM) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Symbol у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
XYM/USDT
₴0,11819537
₴0,11819537₴0,11819537
-0,67%
20.68M (USDT)

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

₴19,675287
₴19,675287₴19,675287

+338,30%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴23,526849
₴23,526849₴23,526849

+948,20%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₴0,731707
₴0,731707₴0,731707

+30,08%

AurumX

AurumX

UMX

₴7,9383476
₴7,9383476₴7,9383476

-12,41%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴161,388528
₴161,388528₴161,388528

+99,61%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴23,526849
₴23,526849₴23,526849

+948,20%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₴161,388528
₴161,388528₴161,388528

+99,61%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

₴1,1554686
₴1,1554686₴1,1554686

+72,78%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₴0,4183748
₴0,4183748₴0,4183748

+55,59%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₴0,09983536
₴0,09983536₴0,09983536

+25,08%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор XYM до UAH

Сума

XYM
XYM
UAH
UAH

1 XYM = 0,11801581 UAH