Актуальна ціна ChainOpera AI сьогодні становить 17.0541 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни COAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни COAI на MEXC вже зараз.

Логотип ChainOpera AI

Курс ChainOpera AI (COAI)

Актуальна ціна 1 COAI до USD:

$17,2031
$17,2031$17,2031
+11,57%1D
USD
Графік ціни ChainOpera AI (COAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:34:53 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ChainOpera AI (COAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 13,0401
$ 13,0401$ 13,0401
Мін. за 24 год
$ 18,65
$ 18,65$ 18,65
Макс. за 24 год

$ 13,0401
$ 13,0401$ 13,0401

$ 18,65
$ 18,65$ 18,65

--
----

--
----

+20,89%

+11,57%

-14,80%

-14,80%

Актуальна ціна ChainOpera AI (COAI) становить $ 17,0541. За останні 24 години COAI торгувався між мінімумом у $ 13,0401 і максимумом у $ 18,65, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум COAI становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то COAI змінився на +20,89% за останню годину, +11,57% за 24 години та на -14,80% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ChainOpera AI (COAI)

--
----

$ 23,34M
$ 23,34M$ 23,34M

$ 17,05B
$ 17,05B$ 17,05B

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація ChainOpera AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 23,34M. Циркуляційна пропозиція COAI — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,05B.

Історія ціни ChainOpera AI (COAI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на ChainOpera AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1,783991+11,57%
30 днів$ +16,9741+21 217,62%
60 днів$ +16,9741+21 217,62%
90 днів$ +16,9741+21 217,62%
Зміна ціни ChainOpera AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни COAI на $ +1,783991 (+11,57%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ChainOpera AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +16,9741 (+21 217,62%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ChainOpera AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник COAI змінився на $ +16,9741 (+21 217,62%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ChainOpera AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +16,9741 (+21 217,62%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ChainOpera AI (COAI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ChainOpera AI зараз.

Що таке ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI розкриває потенціал колективного інтелекту через мережу ШІ-агентів, створених та керованих спільнотою. Проєкт побудований на основі застосунку Super AI та повнофункціональної ШІ-інфраструктури, яка підтримує економіку творців для проєктування, розподілу та використання ШІ-агентів, навчання та моделей припущення на розподілених GPU, а також блокчейн на базі ШІ для перевірки прав власності, атрибуції та прозорої участі. ChainOpera перетворює способи створення та обміну інтелектом, об'єднуючи користувачів, розробників та провайдерів інфраструктури за допомогою механізмів спільної участі, відкриваючи нову еру відкритого та колективного ШІ.

Проєкт ChainOpera AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями ChainOpera AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу COAI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про ChainOpera AI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі ChainOpera AI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни ChainOpera AI (USD)

Скільки коштуватиме ChainOpera AI (COAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ChainOpera AI (COAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ChainOpera AI.

Перегляньте прогноз ціни ChainOpera AI вже зараз!

Токеноміка ChainOpera AI (COAI)

Розуміння токеноміки ChainOpera AI (COAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена COAI зараз!

Як купити ChainOpera AI (COAI)

Шукаєте як купити ChainOpera AI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати ChainOpera AI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

COAI до місцевих валют

1 ChainOpera AI (COAI) до VND
448 778,6415
1 ChainOpera AI (COAI) до AUD
A$26,092773
1 ChainOpera AI (COAI) до GBP
12,790575
1 ChainOpera AI (COAI) до EUR
14,666526
1 ChainOpera AI (COAI) до USD
$17,0541
1 ChainOpera AI (COAI) до MYR
RM71,968302
1 ChainOpera AI (COAI) до TRY
717,124905
1 ChainOpera AI (COAI) до JPY
¥2 592,2232
1 ChainOpera AI (COAI) до ARS
ARS$25 302,656547
1 ChainOpera AI (COAI) до RUB
1 388,544822
1 ChainOpera AI (COAI) до INR
1 497,179439
1 ChainOpera AI (COAI) до IDR
Rp284 234,886306
1 ChainOpera AI (COAI) до PHP
1 000,052424
1 ChainOpera AI (COAI) до EGP
￡E.811,434078
1 ChainOpera AI (COAI) до BRL
R$91,751058
1 ChainOpera AI (COAI) до CAD
C$23,87574
1 ChainOpera AI (COAI) до BDT
2 084,01102
1 ChainOpera AI (COAI) до NGN
24 896,427885
1 ChainOpera AI (COAI) до COP
$66 617,578125
1 ChainOpera AI (COAI) до ZAR
R.295,547553
1 ChainOpera AI (COAI) до UAH
712,690839
1 ChainOpera AI (COAI) до TZS
T.Sh.42 423,096996
1 ChainOpera AI (COAI) до VES
Bs3 615,4692
1 ChainOpera AI (COAI) до CLP
$16 133,1786
1 ChainOpera AI (COAI) до PKR
Rs4 814,713512
1 ChainOpera AI (COAI) до KZT
9 153,958716
1 ChainOpera AI (COAI) до THB
฿559,203939
1 ChainOpera AI (COAI) до TWD
NT$525,095739
1 ChainOpera AI (COAI) до AED
د.إ62,588547
1 ChainOpera AI (COAI) до CHF
Fr13,472739
1 ChainOpera AI (COAI) до HKD
HK$132,510357
1 ChainOpera AI (COAI) до AMD
֏6 506,650773
1 ChainOpera AI (COAI) до MAD
.د.م157,409343
1 ChainOpera AI (COAI) до MXN
$313,79544
1 ChainOpera AI (COAI) до SAR
ريال63,952875
1 ChainOpera AI (COAI) до ETB
Br2 575,339641
1 ChainOpera AI (COAI) до KES
KSh2 197,591326
1 ChainOpera AI (COAI) до JOD
د.أ12,0913569
1 ChainOpera AI (COAI) до PLN
62,076924
1 ChainOpera AI (COAI) до RON
лв74,526417
1 ChainOpera AI (COAI) до SEK
kr160,137999
1 ChainOpera AI (COAI) до BGN
лв28,650888
1 ChainOpera AI (COAI) до HUF
Ft5 730,518682
1 ChainOpera AI (COAI) до CZK
357,112854
1 ChainOpera AI (COAI) до KWD
د.ك5,2185546
1 ChainOpera AI (COAI) до ILS
56,107989
1 ChainOpera AI (COAI) до BOB
Bs117,502749
1 ChainOpera AI (COAI) до AZN
28,99197
1 ChainOpera AI (COAI) до TJS
SM157,409343
1 ChainOpera AI (COAI) до GEL
46,216611
1 ChainOpera AI (COAI) до AOA
Kz15 602,966631
1 ChainOpera AI (COAI) до BHD
.د.ب6,4123416
1 ChainOpera AI (COAI) до BMD
$17,0541
1 ChainOpera AI (COAI) до DKK
kr109,657863
1 ChainOpera AI (COAI) до HNL
L446,646879
1 ChainOpera AI (COAI) до MUR
776,302632
1 ChainOpera AI (COAI) до NAD
$295,377012
1 ChainOpera AI (COAI) до NOK
kr170,199918
1 ChainOpera AI (COAI) до NZD
$29,503593
1 ChainOpera AI (COAI) до PAB
B/.17,0541
1 ChainOpera AI (COAI) до PGK
K71,797761
1 ChainOpera AI (COAI) до QAR
ر.ق61,906383
1 ChainOpera AI (COAI) до RSD
дин.1 721,099772
1 ChainOpera AI (COAI) до UZS
soʻm205 471,037079
1 ChainOpera AI (COAI) до ALL
L1 418,90112
1 ChainOpera AI (COAI) до ANG
ƒ30,526839
1 ChainOpera AI (COAI) до AWG
ƒ30,69738
1 ChainOpera AI (COAI) до BBD
$34,1082
1 ChainOpera AI (COAI) до BAM
KM28,650888
1 ChainOpera AI (COAI) до BIF
Fr50 156,1081
1 ChainOpera AI (COAI) до BND
$21,999789
1 ChainOpera AI (COAI) до BSD
$17,0541
1 ChainOpera AI (COAI) до JMD
$2 729,508705
1 ChainOpera AI (COAI) до KHR
68 490,288846
1 ChainOpera AI (COAI) до KMF
Fr7 230,9384
1 ChainOpera AI (COAI) до LAK
370 741,296933
1 ChainOpera AI (COAI) до LKR
රු5 161,593906
1 ChainOpera AI (COAI) до MDL
L288,555372
1 ChainOpera AI (COAI) до MGA
Ar76 134,277548
1 ChainOpera AI (COAI) до MOP
P136,091718
1 ChainOpera AI (COAI) до MVR
260,92773
1 ChainOpera AI (COAI) до MWK
MK29 505,29841
1 ChainOpera AI (COAI) до MZN
MT1 089,927531
1 ChainOpera AI (COAI) до NPR
रु2 390,473197
1 ChainOpera AI (COAI) до PYG
120 094,9722
1 ChainOpera AI (COAI) до RWF
Fr24 711,3909
1 ChainOpera AI (COAI) до SBD
$140,184702
1 ChainOpera AI (COAI) до SCR
235,517121
1 ChainOpera AI (COAI) до SRD
$676,877229
1 ChainOpera AI (COAI) до SVC
$148,711752
1 ChainOpera AI (COAI) до SZL
L295,206471
1 ChainOpera AI (COAI) до TMT
m59,68935
1 ChainOpera AI (COAI) до TND
د.ت49,968513
1 ChainOpera AI (COAI) до TTD
$115,285716
1 ChainOpera AI (COAI) до UGX
Sh59 416,4844
1 ChainOpera AI (COAI) до XAF
Fr9 618,5124
1 ChainOpera AI (COAI) до XCD
$46,04607
1 ChainOpera AI (COAI) до XOF
Fr9 618,5124
1 ChainOpera AI (COAI) до XPF
Fr1 739,5182
1 ChainOpera AI (COAI) до BWP
P228,013317
1 ChainOpera AI (COAI) до BZD
$34,1082
1 ChainOpera AI (COAI) до CVE
$1 618,43409
1 ChainOpera AI (COAI) до DJF
Fr3 018,5757
1 ChainOpera AI (COAI) до DOP
$1 086,005088
1 ChainOpera AI (COAI) до DZD
د.ج2 218,73841
1 ChainOpera AI (COAI) до FJD
$39,053889
1 ChainOpera AI (COAI) до GNF
Fr147 006,342
1 ChainOpera AI (COAI) до GTQ
Q130,293324
1 ChainOpera AI (COAI) до GYD
$3 557,996883
1 ChainOpera AI (COAI) до ISK
kr2 080,6002

Ресурс ChainOpera AI

Щоб дізнатися більше про ChainOpera AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтChainOpera AI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про ChainOpera AI

Скільки сьогодні коштує ChainOpera AI (COAI)?
Актуальна ціна COAI у USD становить 17,0541 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна COAI до USD?
Поточна ціна COAI до USD — $ 17,0541. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ChainOpera AI?
Ринкова капіталізація COAI — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція COAI?
Циркуляційна пропозиція COAI — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) COAI?
COAI досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) COAI?
Історична мінімальна ціна COAI становила -- USD.
Який обсяг торгівлі COAI?
Актуальний обсяг торгівлі COAI за 24 години — $ 23,34M USD.
Чи підніметься ціна COAI цього року?
COAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни COAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:34:53 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор COAI до USD

Сума

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 17,054 USD

Торгувати COAI

COAI/USDT
$17,2031
$17,2031$17,2031
+11,50%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --