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Поточна ціна Zama Protocol сьогодні становить 0,04622 UAH. Ринкова капіталізація ZAMA становить 101 684 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін ZAMA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Zama Protocol сьогодні становить 0,04622 UAH. Ринкова капіталізація ZAMA становить 101 684 000 UAH. Відстежуйте оновлення цін ZAMA до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ZAMA

Інформація про ціну ZAMA

Що таке ZAMA

Whitepaper ZAMA

Офіційний вебсайт ZAMA

Токеноміка ZAMA

Прогноз ціни ZAMA

Історія ZAMA

Посібник з купівлі ZAMA

Конвертація ZAMA у фіатну валюту

Спот ZAMA

Ф'ючерси ZAMA USDT-M

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Логотип Zama Protocol

Курс Zama Protocol (ZAMA)

Актуальна ціна 1 ZAMA до UAH:

₴2,0752647
₴2,0752647₴2,0752647
+0,54%1D
UAH
Графік ціни Zama Protocol (ZAMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:40:31 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Zama Protocol

Поточна ціна Zama Protocol (ZAMA) сьогодні становить ₴ 0,04622, зі зміною 0,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZAMA до UAH становить ₴ 0,04622 за ZAMA.

Zama Protocol наразі посідає №314 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 101,68M, з циркуляційною пропозицією у 2,20B ZAMA. Протягом останніх 24 годин ZAMA торгувався між ₴ 0,04524 (мінімум) та ₴ 0,04697 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,873675854550435399, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,7497090345913238516.

У короткостроковій динаміці ZAMA змінився на +0,32% за останню годину та на -5,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 116,97K.

Ринкова інформація щодо Zama Protocol (ZAMA)

No.314

₴ 101,68M
₴ 101,68M₴ 101,68M

₴ 116,97K
₴ 116,97K₴ 116,97K

₴ 508,42M
₴ 508,42M₴ 508,42M

2,20B
2,20B 2,20B

--
----

11 000 000 000
11 000 000 000 11 000 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація Zama Protocol — ₴ 101,68M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 116,97K. Циркуляційна пропозиція ZAMA — 2,20B, зі загальною пропозицією 11000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 508,42M.

Історія ціни Zama Protocol у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0,04524
₴ 0,04524₴ 0,04524
Мін. за 24 год
₴ 0,04697
₴ 0,04697₴ 0,04697
Макс. за 24 год

₴ 0,04524
₴ 0,04524₴ 0,04524

₴ 0,04697
₴ 0,04697₴ 0,04697

₴ 1,873675854550435399
₴ 1,873675854550435399₴ 1,873675854550435399

₴ 0,7497090345913238516
₴ 0,7497090345913238516₴ 0,7497090345913238516

+0,32%

+0,54%

-5,02%

-5,02%

Історія ціни Zama Protocol (ZAMA) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на Zama Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні₴ +0,0111462+0,54%
30 днів₴ +0,01221+35,90%
60 днів₴ +0,01351+41,30%
90 днів₴ +0,01776+62,40%
Зміна ціни Zama Protocol сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ZAMA на ₴ +0,0111462 (+0,54%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Zama Protocol за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,01221 (+35,90%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Zama Protocol за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ZAMA змінився на ₴ +0,01351 (+41,30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Zama Protocol за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,01776 (+62,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Zama Protocol (ZAMA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Zama Protocol зараз.

Аналіз для Zama Protocol

Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Zama Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.

Ринковий тренд Zama Protocol сьогодні: бичачий чи ведмежий?

Поточні загальні настрої на ринку ZAMA: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;

Вимір індикатораВисновок моделіСпіввідношення/порігКороткий огляд
KDJХрест смертіK < DКороткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
Група ЕМА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
StochRSI< 20Зона перепроданостіКороткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
MACDХрест смертіDIF < DEAФормується ведмежий імпульс.
Група МА5‑6 купівля60‑80%, купівляБільшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
BOLL (20,2)Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лініяМіж нижньою та середньою лініямиВідносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
Точка розворотуR1 < ціна ≤ R2Між R1 і R2Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
RSI (14)Нейтрально30‑70Діапазон у нормі, є простір для руху.

ZAMA_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,04768. Ціна знаходиться вище центральної точки 0,04718. Наразі вона перебуває між опорним рівнем R1 — 0,04743 і рівнем R2 — 0,04784. Система ключових рівнів свідчить про прорив короткострокового балансового діапазону. Бичі утримують перевагу над нижньою зоною. Структура демонструє тенденцію до подальшого зростання. Групи MA та EMA однаково сигнализують про покупку. Короткострокова система середніх значень залишається в бичачому порядку. Індикатор MACD перебуває в стані «мертвої схрещеності», при цьому швидка та повільна лінії показують розбіжність. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні. Осколкові індикатори не фіксують екстремального перекуплення чи перепродажі. Рівень волатильності залишається в звичайному діапазоні. Між бичими та ведмежими силами спостерігається розбіжність, що стримує короткостроковий потенціал зростання. Ближче до ціни ключовий опір розташований на рівні 0,04784, що відстає від поточної ціни приблизно на 3,4%. Нижче перший підтримуючий рівень знаходиться на 0,04743, що відстає від поточної ціни приблизно на 0,5%. Центральний рівень підтримки 0,04718 відстає від поточної ціни приблизно на 1,0%. Далекий захисний рівень встановлений на 0,04652, що відстає від поточної ціни приблизно на 2,4%. Для підтвердження короткострокової сили ціна має стабільно утримуватися вище рівня 0,04743. Прорив нижче 0,04718 може призвести до тестування нижчих рівнів підтримки.

Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Які фактори впливають на ціни Zama Protocol?

Декілька ключових факторів впливають на ціни протоколу ZAMA:

1. Впровадження технологій – Зростання застосування рішень із повною гомоморфною шифрацією (FHE) від Zama для смарт-контрактів, що забезпечують конфіденційність, сприяє збільшенню попиту.

2. Ринковий настрій – Загальні тенденції криптовалютного ринку та довіра інвесторів значно впливають на ціну ZAMA.

3. **Оголошення партнерств – Стратегічні співробітництва з блокчейн-проектами та підприємствами підвищують вартість токена.

4. Активність розробників – Інтенсивна розробка, оновлення та розвиток екосистеми приваблюють інвесторів.

5. Регуляторне середовище – Регуляторні норми, орієнтовані на конфіденційність, та вимоги щодо згоди впливають на попит на технологію FHE.

6. Конкуренція – Показники продуктивності у порівнянні з іншими протоколами конфіденційності визначають ринкове становище.

7. Утилітарність токена – Реальні випадки використання та механізми стакінгу створюють тиск на покупку.

8. Обсяг торгівлі – Рівень ліквідності та перелік на біржах впливають на стабільність цін та доступність.

Чому люди хочуть знати сьогоднішню ціну Zama Protocol?

Люди хочуть знати ціну протоколу Zama (ZAMA) на сьогоднішній день з кількох ключових причин:

1. Інвестиційні рішення – трейдерам потрібні актуальні ціни, щоб купувати, продавати або утримувати свої позиції.
2. Відстеження портфелю – інвестори слідкують за вартістю та ефективністю своїх активів.
3. Ринковий аналіз – розуміння цінових рухів допомагає передбачити майбутні тенденції.
4. Торгові можливості – реальний час цін допомагає виявити прибуткові точки входу/виходу.

Прогноз ціни Zama Protocol

Прогноз ціни Zama Protocol (ZAMA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ZAMA у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Zama Protocol (ZAMA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Zama Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Zama Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ZAMA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Zama Protocol.

Як купити та інвестувати Zama Protocol в Україна

Готові розпочати торгівлю з Zama Protocol? Купівля ZAMA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Zama Protocol. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Zama Protocol (ZAMA).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і Zama Protocol буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі Zama Protocol (ZAMA)

Що ви можете зробити з Zama Protocol

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Що таке Zama Protocol (ZAMA)

Протокол Zama — це кросчейн-рівень конфіденційності, який дозволяє використовувати конфіденційні смартконтракти на будь-якому рівні 1 або 2, такому як Ethereum, BNB, Base або Solana, використовуючи повністю гомоморфне шифрування (FHE).

Ресурс Zama Protocol

Щоб дізнатися більше про Zama Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтZama Protocol
Оглядач блокчейну

Категорія :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOCoinList Launchpad

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:40:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Zama Protocol (ZAMA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Zama Protocol

ZAMA USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію ZAMA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ZAMAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках Zama Protocol (ZAMA) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Zama Protocol у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
ZAMA/USDT
₴2,0748158
₴2,0748158₴2,0748158
+0,54%
2.54M (USDT)
ZAMA/USDC
₴2,0730202
₴2,0730202₴2,0730202
+0,58%
1.20M (USDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор ZAMA до UAH

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1 ZAMA = 2,0748158 UAH