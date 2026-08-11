Сьогоднішня ціна Zama Protocol

Поточна ціна Zama Protocol (ZAMA) сьогодні становить ₴ 0,04622, зі зміною 0,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZAMA до UAH становить ₴ 0,04622 за ZAMA.

Zama Protocol наразі посідає №314 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 101,68M, з циркуляційною пропозицією у 2,20B ZAMA. Протягом останніх 24 годин ZAMA торгувався між ₴ 0,04524 (мінімум) та ₴ 0,04697 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,873675854550435399, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,7497090345913238516.

У короткостроковій динаміці ZAMA змінився на +0,32% за останню годину та на -5,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 116,97K.

Ринкова інформація щодо Zama Protocol (ZAMA)

Рейтинг No.314 Ринкова капіталізація ₴ 101,68M₴ 101,68M ₴ 101,68M Обсяг (за 24 год) ₴ 116,97K₴ 116,97K ₴ 116,97K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 508,42M₴ 508,42M ₴ 508,42M Циркуляційне постачання 2,20B 2,20B 2,20B Максимальна пропозиція ---- -- Загальна пропозиція 11 000 000 000 11 000 000 000 11 000 000 000 Публічний блокчейн ETH

Поточна ринкова капіталізація Zama Protocol — ₴ 101,68M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 116,97K. Циркуляційна пропозиція ZAMA — 2,20B, зі загальною пропозицією 11000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 508,42M.