Курс Zama Protocol (ZAMA)
Поточна ціна Zama Protocol (ZAMA) сьогодні становить ₴ 0,04622, зі зміною 0,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZAMA до UAH становить ₴ 0,04622 за ZAMA.
Zama Protocol наразі посідає №314 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 101,68M, з циркуляційною пропозицією у 2,20B ZAMA. Протягом останніх 24 годин ZAMA торгувався між ₴ 0,04524 (мінімум) та ₴ 0,04697 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 1,873675854550435399, тоді як історичний мінімум — ₴ 0,7497090345913238516.
У короткостроковій динаміці ZAMA змінився на +0,32% за останню годину та на -5,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 116,97K.
No.314
ETH
Поточна ринкова капіталізація Zama Protocol — ₴ 101,68M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 116,97K. Циркуляційна пропозиція ZAMA — 2,20B, зі загальною пропозицією 11000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 508,42M.
+0,32%
+0,54%
-5,02%
-5,02%
Відстежуйте зміни ціни на Zama Protocol за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:
|Період
|Зміна (UAH)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|₴ +0,0111462
|+0,54%
|30 днів
|₴ +0,01221
|+35,90%
|60 днів
|₴ +0,01351
|+41,30%
|90 днів
|₴ +0,01776
|+62,40%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни ZAMA на ₴ +0,0111462 (+0,54%), що відображає його останню ринкову активність.
За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0,01221 (+35,90%), що показує короткострокову динаміку токена.
Розширивши перегляд до 60 днів, показник ZAMA змінився на ₴ +0,01351 (+41,30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.
Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ +0,01776 (+62,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.
Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Zama Protocol (ZAMA)?
Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Zama Protocol зараз.
Цей аналіз використовує моделі штучного інтелекту для оцінки нещодавньої динаміки ціни, обсягів торгівлі та настрої ринку для Zama Protocol. Обробка даних у режимі реального часу висвітлює нові тенденції та потенційні торговельні налаштування, підтримуючи прийняття обґрунтованіших та своєчасних рішень.
Поточні загальні настрої на ринку ZAMA: ведмежі, бичачі 45% | ведмежі 55%;
|Вимір індикатора
|Висновок моделі
|Співвідношення/поріг
|Короткий огляд
|KDJ
|Хрест смерті
|K < D
|Короткостроковий імпульс охолоджується, «температура» знижується.
|Група ЕМА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданості
|Короткострокове падіння надто стрімке, зважайте на можливість відскоку.
|MACD
|Хрест смерті
|DIF < DEA
|Формується ведмежий імпульс.
|Група МА
|5‑6 купівля
|60‑80%, купівля
|Більшість MA спрямовані вгору, домінує бичача конфігурація.
|BOLL (20,2)
|Нижня лінія ≤ ціна ≤ середня лінія
|Між нижньою та середньою лініями
|Відносно слабкий рух, але без екстремальних значень.
|Точка розвороту
|R1 < ціна ≤ R2
|Між R1 і R2
|Вище центральної точки розвороту, але без входу в екстремально високу цінову зону.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|Діапазон у нормі, є простір для руху.
ZAMA_USDT на 4-годинному таймфреймі торгувався на рівні 0,04768. Ціна знаходиться вище центральної точки 0,04718. Наразі вона перебуває між опорним рівнем R1 — 0,04743 і рівнем R2 — 0,04784. Система ключових рівнів свідчить про прорив короткострокового балансового діапазону. Бичі утримують перевагу над нижньою зоною. Структура демонструє тенденцію до подальшого зростання. Групи MA та EMA однаково сигнализують про покупку. Короткострокова система середніх значень залишається в бичачому порядку. Індикатор MACD перебуває в стані «мертвої схрещеності», при цьому швидка та повільна лінії показують розбіжність. Показник RSI знаходиться в нейтральній зоні. Осколкові індикатори не фіксують екстремального перекуплення чи перепродажі. Рівень волатильності залишається в звичайному діапазоні. Між бичими та ведмежими силами спостерігається розбіжність, що стримує короткостроковий потенціал зростання. Ближче до ціни ключовий опір розташований на рівні 0,04784, що відстає від поточної ціни приблизно на 3,4%. Нижче перший підтримуючий рівень знаходиться на 0,04743, що відстає від поточної ціни приблизно на 0,5%. Центральний рівень підтримки 0,04718 відстає від поточної ціни приблизно на 1,0%. Далекий захисний рівень встановлений на 0,04652, що відстає від поточної ціни приблизно на 2,4%. Для підтвердження короткострокової сили ціна має стабільно утримуватися вище рівня 0,04743. Прорив нижче 0,04718 може призвести до тестування нижчих рівнів підтримки.
Цей контент згенеровано ШІ на основі історичних і поточних ринкових даних. Він має виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.
У 2040 році ціна Zama Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у ₴ --.
Готові розпочати торгівлю з Zama Protocol? Купівля ZAMA на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити Zama Protocol. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі Zama Protocol (ZAMA).
Володіння Zama Protocol відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.
Купівля Zama Protocol (ZAMA) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.
Ознайомтеся з конкурентоспроможними комісіями за торгівлю на MEXC
Крім того, ви можете торгувати обраними спотовими токенами абсолютно без комісій за допомогою Фестивалю без комісій на MEXC.
Протокол Zama — це кросчейн-рівень конфіденційності, який дозволяє використовувати конфіденційні смартконтракти на будь-якому рівні 1 або 2, такому як Ethereum, BNB, Base або Solana, використовуючи повністю гомоморфне шифрування (FHE).
Щоб дізнатися більше про Zama Protocol, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
|01-28 07:44:00
|Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання
Відкрийте лонг або шорт позицію ZAMA з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю ZAMAUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.
Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги Zama Protocol у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.
Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC
Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку
Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Токени з найбільшим зростанням за сьогодні
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.