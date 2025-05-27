Що таке USD1 (USD1)

USD1 — це цифровий актив, забезпечений фіатом, розроблений для підтримки еквівалентності з доларом США у співвідношенні 1:1. Запущений у квітні 2025 року компанією World Liberty Financial (WLFI), фінансово-технологічною компанією зі штаб-квартирою в Маямі, штат Флорида, USD1 має на меті впорядкувати цифрові транзакції, забезпечуючи безперебійну взаємозамінність між фіатною валютою та цифровими активами. Для забезпечення прозорості та довіри його резерви зберігаються у BitGo, каліфорнійського постачальника послуг зберігання криптовалют. Спочатку USD1 буде випущено в мережах Ethereum та Binance Smart Chain (BSC), а в майбутньому планується розширення на інші блокчейни.

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USD1 до місцевих валют

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Ресурс USD1

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