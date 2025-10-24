Актуальна ціна CROSS сьогодні становить 0.12383 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CROSS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CROSS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна CROSS сьогодні становить 0.12383 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CROSS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CROSS на MEXC вже зараз.

Курс CROSS (CROSS)

Актуальна ціна 1 CROSS до USD:

$0,12396
$0,12396$0,12396
+3,25%1D
USD
Графік ціни CROSS (CROSS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:37:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни CROSS (CROSS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,11837
$ 0,11837$ 0,11837
Мін. за 24 год
$ 0,13125
$ 0,13125$ 0,13125
Макс. за 24 год

$ 0,11837
$ 0,11837$ 0,11837

$ 0,13125
$ 0,13125$ 0,13125

$ 0,4431755260236053
$ 0,4431755260236053$ 0,4431755260236053

$ 0,04656997751656906
$ 0,04656997751656906$ 0,04656997751656906

-0,10%

+3,25%

+3,55%

+3,55%

Актуальна ціна CROSS (CROSS) становить $ 0,12383. За останні 24 години CROSS торгувався між мінімумом у $ 0,11837 і максимумом у $ 0,13125, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CROSS становить $ 0,4431755260236053, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04656997751656906.

Що стосується короткострокових результатів, то CROSS змінився на -0,10% за останню годину, +3,25% за 24 години та на +3,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CROSS (CROSS)

No.453

$ 41,51M
$ 41,51M$ 41,51M

$ 97,46K
$ 97,46K$ 97,46K

$ 123,83M
$ 123,83M$ 123,83M

335,22M
335,22M 335,22M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

33,52%

BSC

Поточна ринкова капіталізація CROSS — $ 41,51M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 97,46K. Циркуляційна пропозиція CROSS — 335,22M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 123,83M.

Історія ціни CROSS (CROSS) у USD

Відстежуйте зміни ціни на CROSS за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0039019+3,25%
30 днів$ -0,12774-50,78%
60 днів$ -0,10463-45,80%
90 днів$ -0,18169-59,47%
Зміна ціни CROSS сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CROSS на $ +0,0039019 (+3,25%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни CROSS за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,12774 (-50,78%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни CROSS за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CROSS змінився на $ -0,10463 (-45,80%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни CROSS за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,18169 (-59,47%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для CROSS (CROSS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни CROSS зараз.

Що таке CROSS (CROSS)

CROSS — це блокчейн рівня 1, спеціально розроблений для ігор Web3. Його бізнес-модель зосереджена на наданні повнофункціональної інфраструктури для ігор ончейн та отриманні прибутку за рахунок комісій за gas, торгівлі на DEX, транзакцій NFT та інструментів для розробників. Мета проєкту — створити масштабовану, орієнтовану на продуктивність екосистему, яка поєднає ігри масштабу Web2 з власністю Web3 та токеномікою.

Проєкт CROSS доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями CROSS. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу CROSS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про CROSS у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі CROSS безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни CROSS (USD)

Скільки коштуватиме CROSS (CROSS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів CROSS (CROSS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо CROSS.

Перегляньте прогноз ціни CROSS вже зараз!

Токеноміка CROSS (CROSS)

Розуміння токеноміки CROSS (CROSS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CROSS зараз!

Як купити CROSS (CROSS)

Шукаєте як купити CROSS? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати CROSS на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

CROSS до місцевих валют

Ресурс CROSS

Щоб дізнатися більше про CROSS, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтCROSS
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про CROSS

Скільки сьогодні коштує CROSS (CROSS)?
Актуальна ціна CROSS у USD становить 0,12383 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CROSS до USD?
Поточна ціна CROSS до USD — $ 0,12383. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація CROSS?
Ринкова капіталізація CROSS — $ 41,51M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CROSS?
Циркуляційна пропозиція CROSS — 335,22M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CROSS?
CROSS досяг історичної максимальної ціни у 0,4431755260236053 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CROSS?
Історична мінімальна ціна CROSS становила 0,04656997751656906 USD.
Який обсяг торгівлі CROSS?
Актуальний обсяг торгівлі CROSS за 24 години — $ 97,46K USD.
Чи підніметься ціна CROSS цього року?
CROSS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CROSS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:37:03 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор CROSS до USD

Сума

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0,12383 USD

Торгувати CROSS

CROSS/USDT
$0,12396
$0,12396$0,12396
+3,27%

