Сьогоднішня ціна Bana Protocol

Поточна ціна Bana Protocol (BANA) сьогодні становить ₴ 0,8509, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BANA до UAH становить ₴ 0,8509 за BANA.

Bana Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- BANA. Протягом останніх 24 годин BANA торгувався між ₴ 0,8509 (мінімум) та ₴ 0,851 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці BANA змінився на 0,00% за останню годину та на -1,98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 48,80.

Ринкова інформація щодо Bana Protocol (BANA)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 48,80₴ 48,80 ₴ 48,80 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 850,90M₴ 850,90M ₴ 850,90M Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація Bana Protocol — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 48,80. Циркуляційна пропозиція BANA — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 850,90M.