Що таке NEXPACE (NXPC)

NXPC — це основний токен екосистеми MapleStory Universe, призначений для фіксації та представлення цінності як внутрішньоігрової активності, так і ширшого зростання екосистеми. Він виконує кілька функцій: як утиліті токен, що використовується для оплати комісій за транзакції у мережі рівня 1, як засіб обміну для придбання кошиків NFT-предметів і як резервний актив для NESO — ігрової валюти, прив'язаної до NXPC. Гравці обмінюють NXPC на NESO для покращення предметів, а творці отримують NXPC як заохочення за створення цінності, дотримуючись прозорої моделі розподілу, що базується на половинному розподілі.

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Прогноз курсу NEXPACE

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Історія ціни NEXPACE

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NXPC до місцевих валют

1 NXPC до VND ₫ 48 456,3618 1 NXPC до AUD A$ 2,92919 1 NXPC до GBP ￡ 1,398452 1 NXPC до EUR € 1,663024 1 NXPC до USD $ 1,8898 1 NXPC до MYR RM 7,993854 1 NXPC до TRY ₺ 73,721098 1 NXPC до JPY ¥ 272,849324 1 NXPC до RUB ₽ 151,637552 1 NXPC до INR ₹ 161,237736 1 NXPC до IDR Rp 30 980,322912 1 NXPC до KRW ₩ 2 599,438798 1 NXPC до PHP ₱ 104,997288 1 NXPC до EGP ￡E. 94,093142 1 NXPC до BRL R$ 10,658472 1 NXPC до CAD C$ 2,589026 1 NXPC до BDT ৳ 230,706784 1 NXPC до NGN ₦ 2 994,917244 1 NXPC до UAH ₴ 78,766864 1 NXPC до VES Bs 177,6412 1 NXPC до PKR Rs 532,186578 1 NXPC до KZT ₸ 962,210568 1 NXPC до THB ฿ 61,966542 1 NXPC до TWD NT$ 56,712898 1 NXPC до AED د.إ 6,935566 1 NXPC до CHF Fr 1,549636 1 NXPC до HKD HK$ 14,797134 1 NXPC до MAD .د.م 17,442854 1 NXPC до MXN $ 36,340854

Ресурс NEXPACE

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Люди також запитують: Інші запитання про NEXPACE Яка сьогодні ціна NEXPACE (NXPC)? Поточна ціна NEXPACE (NXPC) становить 1,8898 USD . Яка ринкова капіталізація NEXPACE (NXPC)? Поточна ринкова капіталізація NEXPACE становить $ 327,49M USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції NXPC на ринкову ціну в реальному часі 1,8898 USD . Яка циркуляційна пропозиція NEXPACE (NXPC)? Поточна циркуляційна пропозиція NEXPACE (NXPC) становить 173,29M USD . Яка була найвища ціна NEXPACE (NXPC)? Станом на 2025-05-28 , найвища ціна NEXPACE (NXPC) становить 3,8563 USD . Який обсяг торгівлі NEXPACE (NXPC) за 24 год? Обсяг торгівлі NEXPACE (NXPC) за 24 год становить $ 11,01M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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