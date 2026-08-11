Яка зараз ціна Juggernaut?

Живуча ціна Juggernaut (JGN) становить ₴0.0709377520239246240000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Juggernaut позиціонується на ринку?

Наразі Juggernaut займає #5048 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴10640640.76433308608000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу JGN?

Обсяг токенів у обігу JGN становить 100210415.86298622 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Juggernaut за останню добу?

За останню добу Juggernaut торгувався в діапазоні від ₴0.0708152137627468128000 (мінімум за 24 години) до ₴0.0710373694592706144000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Juggernaut віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Juggernaut досяг найвищого значення за всю історію — ₴256.9777203836832000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують JGN?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Juggernaut?

Поточне зміщення ціни на -1.25% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з NFT,BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.