Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSMCIEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Juggernaut сьогодні становить 0,00160935 USD. Ринкова капіталізація JGN становить 241 402 USD. Відстежуйте оновлення цін JGN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Juggernaut сьогодні становить 0,00160935 USD. Ринкова капіталізація JGN становить 241 402 USD. Відстежуйте оновлення цін JGN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про JGN

Інформація про ціну JGN

Що таке JGN

Офіційний вебсайт JGN

Токеноміка JGN

Прогноз ціни JGN

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Juggernaut

Ціна Juggernaut (JGN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 JGN до USD:

$0,00160935
$0,00160935$0,00160935
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Juggernaut (JGN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:39:38 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Juggernaut

Поточна ціна Juggernaut (JGN) сьогодні становить $ 0,00160935, зі зміною 1,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JGN до USD становить $ 0,00160935 за JGN.

Juggernaut наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 241 402, з циркуляційною пропозицією у 100,21M JGN. Протягом останніх 24 годин JGN торгувався між $ 0,00160657 (мінімум) та $ 0,00161161 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 5,83, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JGN змінився на -- за останню годину та на +0,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 16,86.

Ринкова інформація щодо Juggernaut (JGN)

$ 241,40K
$ 241,40K$ 241,40K

$ 16,86
$ 16,86$ 16,86

$ 241,40K
$ 241,40K$ 241,40K

100,21M
100,21M 100,21M

150 000 000,0
150 000 000,0 150 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Juggernaut — $ 241,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 16,86. Циркуляційна пропозиція JGN — 100,21M, зі загальною пропозицією 150000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 241,40K.

Історія ціни Juggernaut у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00160657
$ 0,00160657$ 0,00160657
Мін. за 24 год
$ 0,00161161
$ 0,00161161$ 0,00161161
Макс. за 24 год

$ 0,00160657
$ 0,00160657$ 0,00160657

$ 0,00161161
$ 0,00161161$ 0,00161161

$ 5,83
$ 5,83$ 5,83

$ 0
$ 0$ 0

--

-1,25%

+0,77%

+0,77%

Історія ціни Juggernaut (JGN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Juggernaut до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Juggernaut до USD становила $ -0,0001617198.
За останні 60 днів зміна ціни Juggernaut до USD становила $ +0,0007352461.
За останні 90 днів зміна ціни Juggernaut до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,25%
30 днів$ -0,0001617198-10,04%
60 днів$ +0,0007352461+45,69%
90 днів----

Прогноз ціни Juggernaut

Прогноз ціни Juggernaut (JGN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна JGN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Juggernaut (JGN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Juggernaut потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Juggernaut у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни JGN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Juggernaut.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Juggernaut (JGN)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Avalanche EcosystemBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

Про Juggernaut

Яка зараз ціна Juggernaut?

Живуча ціна Juggernaut (JGN) становить ₴0.0709377520239246240000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Juggernaut позиціонується на ринку?

Наразі Juggernaut займає #5048 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴10640640.76433308608000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу JGN?

Обсяг токенів у обігу JGN становить 100210415.86298622 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Juggernaut за останню добу?

За останню добу Juggernaut торгувався в діапазоні від ₴0.0708152137627468128000 (мінімум за 24 години) до ₴0.0710373694592706144000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Juggernaut віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Juggernaut досяг найвищого значення за всю історію — ₴256.9777203836832000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують JGN?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Juggernaut?

Поточне зміщення ціни на -1.25% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з NFT,BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

Люди також запитують: Інші запитання про Juggernaut

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 14:39:38 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Juggernaut (JGN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Juggernaut

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

$0,4295
$0,4295$0,4295

+329,50%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,49300
$0,49300$0,49300

+886,00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01632
$0,01632$0,01632

+30,24%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17666
$0,17666$0,17666

-12,50%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,6895
$3,6895$3,6895

+104,84%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,49300
$0,49300$0,49300

+886,00%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00889
$0,00889$0,00889

+48,41%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,029638
$0,029638$0,029638

+98,95%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,6895
$3,6895$3,6895

+104,84%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0162
$0,0162$0,0162

+15,71%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?