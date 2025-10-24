Актуальна ціна DOWGE сьогодні становить 0.012358 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DJI6930 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DJI6930 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DOWGE сьогодні становить 0.012358 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DJI6930 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DJI6930 на MEXC вже зараз.

Логотип DOWGE

Курс DOWGE (DJI6930)

Актуальна ціна 1 DJI6930 до USD:

$0,012364
$0,012364
+3,00%1D
USD
Графік ціни DOWGE (DJI6930) в реальному часі
Інформація щодо ціни DOWGE (DJI6930) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,011503
$ 0,011503
Мін. за 24 год
$ 0,013593
$ 0,013593
Макс. за 24 год

$ 0,011503
$ 0,011503

$ 0,013593
$ 0,013593

$ 0,08693921033884658
$ 0,08693921033884658

$ 0,000062434482660359
$ 0,000062434482660359

-0,47%

+3,00%

-11,43%

-11,43%

Актуальна ціна DOWGE (DJI6930) становить $ 0,012358. За останні 24 години DJI6930 торгувався між мінімумом у $ 0,011503 і максимумом у $ 0,013593, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DJI6930 становить $ 0,08693921033884658, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000062434482660359.

Що стосується короткострокових результатів, то DJI6930 змінився на -0,47% за останню годину, +3,00% за 24 години та на -11,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DOWGE (DJI6930)

No.1061

$ 12,36M
$ 12,36M

$ 59,96K
$ 59,96K

$ 12,36M
$ 12,36M

999,98M
999,98M

999 978 625
999 978 625

999 978 625
999 978 625

100,00%

SOL

Поточна ринкова капіталізація DOWGE — $ 12,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 59,96K. Циркуляційна пропозиція DJI6930 — 999,98M, зі загальною пропозицією 999978625. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,36M.

Історія ціни DOWGE (DJI6930) у USD

Відстежуйте зміни ціни на DOWGE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00036012+3,00%
30 днів$ +0,000763+6,58%
60 днів$ -0,015492-55,63%
90 днів$ -0,007642-38,21%
Зміна ціни DOWGE сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DJI6930 на $ +0,00036012 (+3,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни DOWGE за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,000763 (+6,58%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни DOWGE за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DJI6930 змінився на $ -0,015492 (-55,63%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни DOWGE за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,007642 (-38,21%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для DOWGE (DJI6930)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни DOWGE зараз.

Що таке DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | Здійсніть переворот Доу. Почніть епоху Dowge. Індекс народу.

Проєкт DOWGE доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями DOWGE. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу DJI6930, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про DOWGE у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі DOWGE безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни DOWGE (USD)

Скільки коштуватиме DOWGE (DJI6930) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DOWGE (DJI6930) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DOWGE.

Перегляньте прогноз ціни DOWGE вже зараз!

Токеноміка DOWGE (DJI6930)

Розуміння токеноміки DOWGE (DJI6930) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DJI6930 зараз!

Як купити DOWGE (DJI6930)

Шукаєте як купити DOWGE? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати DOWGE на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

DJI6930 до місцевих валют

1 DOWGE (DJI6930) до VND
325,20077
1 DOWGE (DJI6930) до AUD
A$0,01890774
1 DOWGE (DJI6930) до GBP
0,0092685
1 DOWGE (DJI6930) до EUR
0,01062788
1 DOWGE (DJI6930) до USD
$0,012358
1 DOWGE (DJI6930) до MYR
RM0,05215076
1 DOWGE (DJI6930) до TRY
0,5196539
1 DOWGE (DJI6930) до JPY
¥1,878416
1 DOWGE (DJI6930) до ARS
ARS$18,33519386
1 DOWGE (DJI6930) до RUB
1,00618836
1 DOWGE (DJI6930) до INR
1,08490882
1 DOWGE (DJI6930) до IDR
Rp205,96658428
1 DOWGE (DJI6930) до PHP
0,72467312
1 DOWGE (DJI6930) до EGP
￡E.0,58799364
1 DOWGE (DJI6930) до BRL
R$0,06648604
1 DOWGE (DJI6930) до CAD
C$0,0173012
1 DOWGE (DJI6930) до BDT
1,5101476
1 DOWGE (DJI6930) до NGN
18,0408263
1 DOWGE (DJI6930) до COP
$48,2734375
1 DOWGE (DJI6930) до ZAR
R.0,21416414
1 DOWGE (DJI6930) до UAH
0,51644082
1 DOWGE (DJI6930) до TZS
T.Sh.30,74126648
1 DOWGE (DJI6930) до VES
Bs2,619896
1 DOWGE (DJI6930) до CLP
$11,690668
1 DOWGE (DJI6930) до PKR
Rs3,48891056
1 DOWGE (DJI6930) до KZT
6,63328008
1 DOWGE (DJI6930) до THB
฿0,40521882
1 DOWGE (DJI6930) до TWD
NT$0,38050282
1 DOWGE (DJI6930) до AED
د.إ0,04535386
1 DOWGE (DJI6930) до CHF
Fr0,00976282
1 DOWGE (DJI6930) до HKD
HK$0,09602166
1 DOWGE (DJI6930) до AMD
֏4,71494774
1 DOWGE (DJI6930) до MAD
.د.م0,11406434
1 DOWGE (DJI6930) до MXN
$0,2273872
1 DOWGE (DJI6930) до SAR
ريال0,0463425
1 DOWGE (DJI6930) до ETB
Br1,86618158
1 DOWGE (DJI6930) до KES
KSh1,59245188
1 DOWGE (DJI6930) до JOD
د.أ0,008761822
1 DOWGE (DJI6930) до PLN
0,04498312
1 DOWGE (DJI6930) до RON
лв0,05400446
1 DOWGE (DJI6930) до SEK
kr0,11604162
1 DOWGE (DJI6930) до BGN
лв0,02076144
1 DOWGE (DJI6930) до HUF
Ft4,15253516
1 DOWGE (DJI6930) до CZK
0,25877652
1 DOWGE (DJI6930) до KWD
د.ك0,003781548
1 DOWGE (DJI6930) до ILS
0,04065782
1 DOWGE (DJI6930) до BOB
Bs0,08514662
1 DOWGE (DJI6930) до AZN
0,0210086
1 DOWGE (DJI6930) до TJS
SM0,11406434
1 DOWGE (DJI6930) до GEL
0,03349018
1 DOWGE (DJI6930) до AOA
Kz11,30645778
1 DOWGE (DJI6930) до BHD
.د.ب0,004646608
1 DOWGE (DJI6930) до BMD
$0,012358
1 DOWGE (DJI6930) до DKK
kr0,07946194
1 DOWGE (DJI6930) до HNL
L0,32365602
1 DOWGE (DJI6930) до MUR
0,56253616
1 DOWGE (DJI6930) до NAD
$0,21404056
1 DOWGE (DJI6930) до NOK
kr0,12333284
1 DOWGE (DJI6930) до NZD
$0,02137934
1 DOWGE (DJI6930) до PAB
B/.0,012358
1 DOWGE (DJI6930) до PGK
K0,05202718
1 DOWGE (DJI6930) до QAR
ر.ق0,04485954
1 DOWGE (DJI6930) до RSD
дин.1,24716936
1 DOWGE (DJI6930) до UZS
soʻm148,89153202
1 DOWGE (DJI6930) до ALL
L1,0281856
1 DOWGE (DJI6930) до ANG
ƒ0,02212082
1 DOWGE (DJI6930) до AWG
ƒ0,0222444
1 DOWGE (DJI6930) до BBD
$0,024716
1 DOWGE (DJI6930) до BAM
KM0,02076144
1 DOWGE (DJI6930) до BIF
Fr36,344878
1 DOWGE (DJI6930) до BND
$0,01594182
1 DOWGE (DJI6930) до BSD
$0,012358
1 DOWGE (DJI6930) до JMD
$1,9778979
1 DOWGE (DJI6930) до KHR
49,63046948
1 DOWGE (DJI6930) до KMF
Fr5,239792
1 DOWGE (DJI6930) до LAK
268,65216854
1 DOWGE (DJI6930) до LKR
රු3,74027228
1 DOWGE (DJI6930) до MDL
L0,20909736
1 DOWGE (DJI6930) до MGA
Ar55,16957224
1 DOWGE (DJI6930) до MOP
P0,09861684
1 DOWGE (DJI6930) до MVR
0,1890774
1 DOWGE (DJI6930) до MWK
MK21,3805758
1 DOWGE (DJI6930) до MZN
MT0,78979978
1 DOWGE (DJI6930) до NPR
रु1,73222086
1 DOWGE (DJI6930) до PYG
87,025036
1 DOWGE (DJI6930) до RWF
Fr17,906742
1 DOWGE (DJI6930) до SBD
$0,10158276
1 DOWGE (DJI6930) до SCR
0,17066398
1 DOWGE (DJI6930) до SRD
$0,49048902
1 DOWGE (DJI6930) до SVC
$0,10776176
1 DOWGE (DJI6930) до SZL
L0,21391698
1 DOWGE (DJI6930) до TMT
m0,043253
1 DOWGE (DJI6930) до TND
د.ت0,03620894
1 DOWGE (DJI6930) до TTD
$0,08354008
1 DOWGE (DJI6930) до UGX
Sh43,055272
1 DOWGE (DJI6930) до XAF
Fr6,969912
1 DOWGE (DJI6930) до XCD
$0,0333666
1 DOWGE (DJI6930) до XOF
Fr6,969912
1 DOWGE (DJI6930) до XPF
Fr1,260516
1 DOWGE (DJI6930) до BWP
P0,16522646
1 DOWGE (DJI6930) до BZD
$0,024716
1 DOWGE (DJI6930) до CVE
$1,1727742
1 DOWGE (DJI6930) до DJF
Fr2,187366
1 DOWGE (DJI6930) до DOP
$0,78695744
1 DOWGE (DJI6930) до DZD
د.ج1,6077758
1 DOWGE (DJI6930) до FJD
$0,02829982
1 DOWGE (DJI6930) до GNF
Fr106,52596
1 DOWGE (DJI6930) до GTQ
Q0,09441512
1 DOWGE (DJI6930) до GYD
$2,57824954
1 DOWGE (DJI6930) до ISK
kr1,507676

Ресурс DOWGE

Щоб дізнатися більше про DOWGE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтDOWGE
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про DOWGE

Скільки сьогодні коштує DOWGE (DJI6930)?
Актуальна ціна DJI6930 у USD становить 0,012358 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DJI6930 до USD?
Поточна ціна DJI6930 до USD — $ 0,012358. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DOWGE?
Ринкова капіталізація DJI6930 — $ 12,36M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DJI6930?
Циркуляційна пропозиція DJI6930 — 999,98M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DJI6930?
DJI6930 досяг історичної максимальної ціни у 0,08693921033884658 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DJI6930?
Історична мінімальна ціна DJI6930 становила 0,000062434482660359 USD.
Який обсяг торгівлі DJI6930?
Актуальний обсяг торгівлі DJI6930 за 24 години — $ 59,96K USD.
Чи підніметься ціна DJI6930 цього року?
DJI6930 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DJI6930 для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для DOWGE (DJI6930)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор DJI6930 до USD

Сума

DJI6930
DJI6930
USD
USD

1 DJI6930 = 0,012358 USD

Торгувати DJI6930

DJI6930/USDT
$0,012364
$0,012364$0,012364
+3,08%

