Сьогоднішня ціна XMAQUINA

Поточна ціна XMAQUINA (DEUS) сьогодні становить ₴ 0.01955, зі зміною 0.82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEUS до UAH становить ₴ 0.01955 за DEUS.

XMAQUINA наразі посідає №1062 за ринковою капіталізацією на рівні ₴ 3,94M, з циркуляційною пропозицією у 201,37M DEUS. Протягом останніх 24 годин DEUS торгувався між ₴ 0.01881 (мінімум) та ₴ 0.02229 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить ₴ 3.091261597396547465, тоді як історичний мінімум — ₴ 0.349542605383920033.

У короткостроковій динаміці DEUS змінився на 0.00% за останню годину та на -0.56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 18,35K.

Ринкова інформація щодо XMAQUINA (DEUS)

Рейтинг No.1062 Ринкова капіталізація ₴ 3,94M₴ 3,94M ₴ 3,94M Обсяг (за 24 год) ₴ 18,35K₴ 18,35K ₴ 18,35K Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 19.55M₴ 19.55M ₴ 19.55M Циркуляційне постачання 201,37M 201,37M 201,37M Максимальна пропозиція 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Загальна пропозиція 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 999,987,281.5088582 Коефіцієнт циркуляції 20.13% Публічний блокчейн BASE

Поточна ринкова капіталізація XMAQUINA — ₴ 3,94M, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 18,35K. Циркуляційна пропозиція DEUS — 201,37M, зі загальною пропозицією 999987281.5088582. А повністю розведена вартість (FDV) становить ₴ 19.55M.