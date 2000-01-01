MGO

Mango Network｜Інфраструктурна мережа мульти-VM омнічейн, що об'єднує основні переваги Move та OPStack | Підтримка MoveVM та EVM. Mango Network — це мережа рівня 1 з інфраструктурною мережею мульти-VM омнічейн, яка в першу чергу вирішує численні проблемні точки, такі як фрагментований користувацький досвід та ліквідність у Web3-застосунках та протоколах DeFi. Її TPS складає понад 29 745 тис. Вона об'єднує основні переваги технології OPStack та Move, створюючи ефективну блокчейн-мережу, яка підтримує кросчейн-зв'язок та сумісність різних віртуальних машин, надаючи розробникам та користувачам безпечну, модульну та високопродуктивну Web3-інфраструктуру.

Ім'яMGO

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнMANGO

Сектор

Соціальні мережі

etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.